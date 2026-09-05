Τασούλας για τους δύο πιλότους του Phantom: «Εκφράζω τη βαθύτατη θλίψη μου»

Τη βαθύτατη θλίψη του για την απώλεια των δύο χειριστών του F-4E Phantom II στην Τανάγρα εξέφρασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας.

Οι δύο αξιωματικοί της Πολεμικής Αεροπορίας έχασαν τη ζωή τους μετά την πτώση του μαχητικού αεροσκάφους κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης στην Τανάγρα.

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Η δήλωση του Κωνσταντίνου Τασούλα

«Εκφράζω τη βαθύτατη θλίψη μου για την απώλεια των δύο Αξιωματικών του μαχητικού αεροσκάφους F-4E Phantom II της Πολεμικής Αεροπορίας, που έχασαν τη ζωή τους, έπειτα από πτώση κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης στην Τανάγρα.

Θερμά συλλυπητήρια στις οικογένειές τους και στην Πολεμική Αεροπορία μας», ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.