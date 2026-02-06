Κικίλιας για την τραγωδία στη Χίο: “Δεν προδικάζω την έρευνα” – Τι είπε για τη σύγκρουση των σκαφών

Στη Βουλή προσήλθε σήμερα Παρασκευή 6/2 ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιώτικης Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, προκειμένου να μιλήσει για την τραγωδία με τους 15 νεκρούς μετανάστες στη Χίο, για την οποία είναι σε εξέλιξη ΕΔΕ.

Ο κ. Κικίλιας μιλά στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, περιγράφοντας το χρονικό του περιστατικού και απαντά στα ερωτήματα βουλευτών.

Στο πλαίσιο της ενημέρωσης των μελών της αρμόδιας επιτροπής της Βουλής, ο κ. Κικίλιας έστειλε το μήνυμα ότι «θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε τα θαλάσσια σύνορά μας».

Περιγράφοντας τις συνθήκες του ναυαγίου, ο κ. Κικίλιας ανέφερε ότι πρώτον, υπήρξε αιφνίδια αλλαγή πορείας με κρίσιμο ελιγμό από το σκάφους του διακινητή, που προξένησε τη σύγκρουση με το πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος. Δεύτερον, οι ενέργειες διάσωσης ξεκίνησαν από την πρώτη στιγμή και τρίτον, στη διάσωση συμμετείχαν όλες οι διαθέσιμες δυνάμεις πλωτών της περιοχής.

Παράλληλα, ο υπουργός είπε στα μέλη της επιτροπής ότι δεν πρόκειται, με την παρουσία του εκεί, να προδικάσει κανένα αποτέλεσμα της ΕΔΕ πόσω μάλλον της δικαστικής διερεύνησης της υπόθεσης.

Τοποθετούμενος πολιτικά για το περιστατικό τόνισε: «Εμείς τιμούμε τις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας και τους υποστηρίζουμε, διότι υπερασπίζονται με όλους τους νόμιμους και σωστούς τρόπους, σύμφωνα με το Σύνταγμα και τους νόμους, την πατρίδα μας, που έχει την ηπειρωτική περιοχή της, (αλλά) έχει και νησιά και θαλάσσια σύνορα» [. . .] και είμαστε υποχρεωμένοι να τους υποστηρίζουμε εμπράκτως».

Κάλεσε, μάλιστα, τους βουλευτές «μέχρι να ολοκληρωθεί μία έρευνα, να αποφεύγουμε ανοίκειους και προσβλητικούς χαρακτηρισμούς και να μη δίνουμε λαβές στον οποιονδήποτε απέναντι, παρακάτω, να εκμεταλλεύεται αυτά που λέμε, προκειμένου να κάνει ζημιά στα εθνικά συμφέροντα».

Σε προηγούμενες δηλώσεις του, ο Βασίλης Κικίλιας κατηγόρησε τους διακινητές, τους οποίους χαρακτήρισε «εχθρούς της χώρας» οι οποίες θέτουν σε θανάσιμο κίνδυνο τόσο των μεταναστών όσο και των στελεχών του Λιμενικού Σώματος, διαμηνύοντας ότι η Πολιτεία θα επιδείξει μηδενική ανοχή απέναντι σε αυτά τα κυκλώματα.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η έρευνα για τα αίτια του «τραγικού δυστυχήματος» όπως το χαρακτήρισε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής θα διεξαχθεί με διαφάνεια και επαγγελματισμό.