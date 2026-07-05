Βασίλης Κικίλιας για Τζένη Μπαλατσινού: «Είμαστε ακόμη ερωτευμένοι, αλλά μια σχέση θέλει δουλειά»

Για τη σχέση του με την Τζένη Μπαλατσινού μίλησε ο Βασίλης Κικίλιας, τονίζοντας ότι, παρά τα χρόνια που είναι μαζί, εξακολουθούν να είναι ερωτευμένοι, επισημαίνοντας πως μια δυνατή σχέση απαιτεί καθημερινή προσπάθεια και αμοιβαία στήριξη.

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται», χαρακτήρισε την οικογένειά του «Ιθάκη» και σημείωσε ότι στο σπίτι του βρίσκει την ηρεμία και την ασφάλεια που χρειάζεται μετά τις απαιτήσεις της καθημερινότητας.

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Αναφερόμενος στη σύζυγό του, με την οποία συμπληρώνουν εννέα χρόνια κοινής πορείας και επτά χρόνια γάμου, είπε πως η Τζένη Μπαλατσινού αποτελεί για εκείνον μια «ήρεμη δύναμη». Όπως εξήγησε, είναι ο άνθρωπος που τον αντιμετωπίζει πρώτα ως «Βασίλη» και όχι ως δημόσιο πρόσωπο, κάτι που, όπως παραδέχθηκε, τον βοηθά να παραμένει ισορροπημένος.

«Παραμένουμε ερωτευμένοι, αλλά αυτό δεν είναι ούτε εύκολο ούτε δεδομένο. Μια σχέση θέλει δουλειά», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η συντροφικότητα και η αλληλοϋποστήριξη είναι στοιχεία που οι δυο τους επιδιώκουν να καλλιεργούν καθημερινά.