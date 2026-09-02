Μητσοτάκης για “Αέναον”: “Θα γίνει καταλύτης διαρκούς ανάπτυξης για την Αττική – Ένα από τα πιο βιώσιμα πάρκα της Μεσογείου”

«Σήμερα βάζουμε τέλος σε μία εκκρεμότητα δεκαετιών», τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τον χαιρετισμό του στην εκδήλωση της Περιφέρειας Αττικής για την υπογραφή της σύμβασης που αφορά την κατασκευή του Μητροπολιτικού Πάρκου «Αέναον», στον Φαληρικό Όρμο.

«Οι πολίτες έβλεπαν για πάρα πολύ καιρό μία από τις πιο όμορφες περιοχές της Αττικής να είναι παγιδευμένη στην αδράνεια. Είναι ένα έργο που όπως και πολλά άλλα, κρύβει στο παρελθόν τη δική του ιστορία γραφειοκρατικής τρέλας, με κάθε είδους καθυστερήσεις και αγκυλώσεις. Στο τέλος, καταφέραμε να το θέσουμε σε τροχιά και οδηγώντας στο ευχάριστο σημερινό γεγονός της υπογραφής της σύμβασης», ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης.

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Όπως τόνισε ο πρωθυπουργός, «ξεπεράστηκαν τα εμπόδια. Εξασφαλίστηκαν ευρωπαϊκοί πόροι ύψους 370 εκατ. ευρώ, είδατε οπτικοποιημένα τι περιμένουμε να δημιουργήσουμε εδώ πέρα».

Ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για έναν μοναδικό χώρο πρασίνου, σημειώνοντας ότι «στόχος είναι να διαφυλάξουμε τον χαρακτήρα του υδροβιότοπου, μία παρέμβαση που αφορά τους κατοίκους όλου του Λεκανοπεδίου». Και υπογράμμισε πως πρόκειται για ένα καθοριστικό βήμα που αποκαθιστά την ταλαιπωρημένη σχέση της Αθήνας με την ακτογραμμή της, που είναι το βασικό πλεονέκτημά της.

«Η Αττική αλλάζει με το έργο του Ελληνικού, που παρά τις απαισιόδοξες προβλέψεις, προχωρά», σημείωσε.

Σύμφωνα με τον κ. Μητσοτάκη, τα έργα στο παραλιακό μέτωπο, δεν είναι ανεξάρτητα από τα σχέδια της κυβέρνησης για τη συνολική ανάπτυξη της Αττικής, με σημαντικές παρεμβάσεις. Όπως σημείωσε, τα εν λόγω έργα αποτελούν κοινωνικές επιλογές, με στόχο ένα περιβάλλον πιο φιλόξενο. Μια πολιτική για τους πολλούς, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός, ο οποίος αναφέρθηκε στις σημαντικές δυσκολίες που συνάντησε η κυβέρνηση σε πολλά μεγάλα έργα, οι οποίες ωστόσο ξεπεράστηκαν με συστηματική δουλειά.

«Διαβατήριο αξιοπιστίας» τα έργα υποδομών και ανάπτυξης

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην αναπτυξιακή σημασία των έργων υποδομής, τα οποία θα συνεχιστούν, όπως τόνισε, παρά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης. Έκανε λόγο για «άλμα ανάπτυξης» την επόμενη τετραετία, τονίζοντας ότι τα έργα τα οποία παρέδωσε η κυβέρνηση αποτελούν «διαβατήριο αξιοπιστίας».

«Τα έργα δεν σταματούν, συνεχίζονται και θα συνεχιστούν με ακόμη μεγαλύτερη ένταση την επόμενη τετραετία», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός και προανήγγειλε ότι στη ΔΕΘ θα αναφερθεί με περισσότερες λεπτομέρειες στα έργα της επόμενης τετραετίας.

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«Δεν χάσαμε ούτε ένα ευρώ, από τα 36 εκατ. ευρώ που εξασφάλισε η κυβέρνηση», σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Την ανάπτυξη του Μητροπολιτικού Πάρκου ΑΕΝΑΟΝ έχει αναλάβει το σχήμα των εταιρειών ΤΕΡΝΑ-ΜΕΤΚΑ-ΗΛΙΟΧΩΡΑ-ΕΛΕΜΚΑ. Tο 75% της έκτασης του Μητροπολιτικού Πάρκου ΑΕΝΑΟΝ, θα είναι καλυμμένο με μεσογειακή φυσική βλάστηση και φυσικά υλικά, με 4.000 δέντρα και 185.000 θάμνους.

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Στην ομιλία του ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, έκανε λόγο για επιστροφή στην Αθήνα του θαλάσσιου μετώπου της. «Ο φαληρικός όρμος από σήμερα ανοίγει ξανά με το νέο μητροπολιτικό πάρκο. Το όνομα Αέναον δεν είναι τυχαίο γιατί σημαίνει ότι συνεχίζεται η ζωή, ένας πραγματικός χώρος πρασίνου ανοιχτός για όλους χωρίς εισιτήριο και αποκλεισμούς.

«Συνολικά δόθηκαν πάνω από 464 εκατομμύρια από εθνικούς πόρους με χρηματοδότηση 85% από το Ταμείο Συνοχής, σήμερα υπογράφουμε τη σύμβαση του κυρίως έργου ύψους 295 εκατ. ευρώ» εξήγησε ο κ. Παπαθανάσης.

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«Δείξαμε στην Ευρώπη ότι μπορούμε να διαχειριζόμαστε ευρωπαϊκούς πόρους, το έργο γίνεται γιατί το πιστέψατε και το στηρίξατε εσείς κύριε πρωθυπουργού» συμπλήρωσε ο κ. Παπαθανάσης.

Η Αθήνα ξαναβρίσκει τη θάλασσά της, γίνεται πιο πράσινη και ανθρώπινη, κατέληξε ο κ. Παπαθανάσης.

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Το πάρκο

Πρόκειται για το ανοιχτό πάρκο της Μεσογείου που τοποθετεί τον πολίτη στο επίκεντρο, το πράσινο στην καθημερινότητα και τη θάλασσα στην πόλη.

Το νέο πάρκο του Φαληρικού Όρμου είναι σχεδιασμένο με βάση τις αρχές της νέας Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας του New Bauhaus, δηλαδή τη βιωσιμότητα, την αισθητική και τη συμπερίληψη.

Καλύπτοντας το 75% της έκτασής του με μεσογειακή φυσική βλάστηση και φυσικά υλικά και με 4.000 δέντρα και 185.000 θάμνους που θα δημιουργούν έναν πνεύμονα πρασίνου, θα φιλοξενεί υπαίθριες εκδηλώσεις, αθλητικές δραστηριότητες, παιδότοπους και χώρους εκπαίδευσης.