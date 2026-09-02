Στόλισαν σκάφος χριστουγεννιάτικα στα Σύβοτα Θεσπρωτίας αρχές Σεπτεμβρίου (βίντεο)
Ασυνήθιστο το θέαμα στο παραθαλάσσιο χωριό
Μπορεί τα Χριστούγεννα να απέχουν ακόμη μήνες, όμως για κάποιους… η αντίστροφη μέτρηση φαίνεται πως ξεκίνησε ήδη!
Δεν πίστευαν στα μάτια τους οι επιβαίνοντες σε άλλα σκάφη στα Σύβοτα Θεσπρωτίας, όταν αντίκρισαν ένα σκάφος να πλέει στο Ιόνιο έχοντας ήδη μπει σε… χριστουγεννιάτικο κλίμα.
Στην πλώρη του σκάφους οι ιδιοκτήτες είχαν τοποθετήσει ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο, ενώ το είχαν στολίσει και με γιρλάντες, δημιουργώντας μια εικόνα που σίγουρα δεν συναντά κανείς καθημερινά στις αρχές Σεπτεμβρίου.
@anchor_boats_sivota Ότι καλύτερο είδαμε σήμερα! #sivota #parga #paxoi #anchorboatssivota #rentaboatsivota ♬ original sound – Seventhu
Μπορεί ημερολογιακά να βρισκόμαστε μόλις στην αρχή του φθινοπώρου και τα Χριστούγεννα να είναι ακόμη αρκετά μακριά, όμως για τους συγκεκριμένους… φαίνεται πως η εορταστική περίοδος ξεκίνησε από την 1η Σεπτεμβρίου!
Το βίντεο με το στολισμένο σκάφος καταγράφηκε στα Σύβοτα και γρήγορα κέντρισε το ενδιαφέρον, με τους χρήστες στα σχόλια να αντιμετωπίζουν το θέαμα με χιούμορ, αλλά κυρίως με αισιοδοξία.
Άλλωστε, όπως φαίνεται, ποτέ δεν είναι πολύ νωρίς για λίγη χριστουγεννιάτικη διάθεση!
πηγή στην Google
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