Στην Αθήνα την περασμένη εβδομάδα ο επικεφαλής της ΜΙΤ, Ιμπραήμ Καλίν – Συναντήθηκε με τον διοικητή της ΕΥΠ
Κρατήθηκε μυστική η επίσκεψή του στη χώρα μας
O διοικητής της ΜΙΤ, Ιμπραήμ Καλίν βρέθηκα στην Αθήνα την περασμένη εβδομάδα, χωρίς η επίσκεψή του να γίνει γνωστή.
Σύμφωνα με πληροφορίες, που αποκάλυψαν πρώτα Τα ΝΕΑ, ο επικεφαλής των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών βρέθηκε στη χώρα μας στα τέλη της περασμένης εβδομάδας.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες ο κ. Καλίν συναντήθηκε με τον Έλληνα διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλή Δεμίρη.
Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Δεμίρης είχε βρεθεί στην Άγκυρα, στο πλαίσιο του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας προ μηνών, και είχε συναντήσει εκεί τον κ. Καλίν.
πηγή στην Google
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