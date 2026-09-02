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Στην Αθήνα την περασμένη εβδομάδα ο επικεφαλής της ΜΙΤ, Ιμπραήμ Καλίν – Συναντήθηκε με τον διοικητή της ΕΥΠ

Κρατήθηκε μυστική η επίσκεψή του στη χώρα μας

Στην Αθήνα την περασμένη εβδομάδα ο επικεφαλής της ΜΙΤ, Ιμπραήμ Καλίν – Συναντήθηκε με τον διοικητή της ΕΥΠ
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O διοικητής της ΜΙΤ, Ιμπραήμ Καλίν βρέθηκα στην Αθήνα την περασμένη εβδομάδα, χωρίς η επίσκεψή του να γίνει γνωστή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, που αποκάλυψαν πρώτα Τα ΝΕΑ, ο επικεφαλής των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών βρέθηκε στη χώρα μας στα τέλη της περασμένης εβδομάδας.

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Κατά τις ίδιες πληροφορίες ο κ. Καλίν συναντήθηκε με τον Έλληνα διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλή Δεμίρη.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Δεμίρης είχε βρεθεί στην Άγκυρα, στο πλαίσιο του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας προ μηνών, και είχε συναντήσει εκεί τον κ. Καλίν.

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