LIVE η συζήτηση στη Βουλή για τον προϋπολογισμό του 2026

Ολοκληρώνεται σήμερα Τρίτη 16/12 η συζήτηση στη Βουλή για τον προϋπολογισμό του 2026, με τις ομιλίες του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και των πολιτικών αρχηγών.

Αργά το βράδυ, θα διεξαχθεί η ονομαστική ψηφοφορία, με την ψήφιση του Προϋπολογισμού, που κατά την κοινοβουλευτική παράδοση επέχει χαρακτήρα ψήφου εμπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση.

Η συζήτηση του Προϋπολογισμού στην Ολομέλεια, θα κλείσει με τις ομιλίες του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και των πολιτικών αρχηγών των κομμάτων της Αντιπολίτευσης.

Ο τελευταίος αυτός κύκλος τοποθετήσεων, θα ξεκινήσει με την αντίστροφη σειρά της κοινοβουλευτικής δύναμης των κομμάτων.

Στις τοποθετήσεις αυτές, ανάμεσα στην ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκου Ανδρουλάκη, αναμένεται να παρεμβληθεί η ομιλία του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη.

Η πενθήμερη συζήτηση του Προϋπολογισμού, η οποία άρχισε το μεσημέρι της Παρασκευής, 12 Δεκεμβρίου, ενεγράφηκαν και ζήτησαν να τοποθετηθούν 194 βουλευτές από όλα τα κόμματα και τους ανεξάρτητους βουλευτές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η φετινή είναι και η πρώτη συζήτηση Κρατικού Προϋπολογισμού που διεξήχθη με την εφαρμογή του αυτόματου ηλεκτρονικού κόφτη των μικροφώνων σύμφωνα με τον προκαθορισμένο χρόνο που δικαιούταν ο κάθε ομιλητής.