Λαφαζάνης κατά Τσίπρα: “Τον ενδιέφερε μόνο η πρωθυπουργική καρέκλα – Μόνο πολιτικά ανώμαλος θα έγραφε τέτοιο βιβλίο”

Σκληρή κριτική άσκησε ο Παναγιώτης Λαφαζάνης στον Αλέξη Τσίπρα με αφορμή τα όσα γράφει ο πρώην πρωθυπουργός στο βιβλίο του, “Ιθάκη“.

Συγκεκριμένα, ο πρώην υπουργός, μιλώντας στο MEGA, είπε, μεταξύ άλλων, ότι «μόνο πολιτικά ανώμαλος θα έγραφε τέτοιο βιβλίο», ότι ο Αλέξης Τσίπρας «ενδιαφέρεται μόνο για την πρωθυπουργική καρέκλα» και είναι «τόσο κυνικός που τον φοβόμουν και έλεγα “πού το πάει;”».

Στη συνέχεια είπε: «εγώ του έλεγα μην το λες αυτό για κατάργηση του Μνημονίου με ένα νόμο και ένα άρθρο. Δεν καταργούνται έτσι τα Μνημόνια, είναι νομοθεσία και αυτός το βιολί του γιατί έτσι θέλει ο λαός. Δεν ήταν τόσο αφελής, έβλεπε τη νομοθεσία, πέρασαν 5 χρόνια για να την οικοδομήσουν. Ήταν φούσκα επικοινωνιακή η κατάργηση του Μνημονίου με ένα άρθρο. Το μόνο που τον ενδιάφερε ήταν η πρωθυπουργική καρέκλα, τίποτα άλλο, ήταν κυνικός και αδίστακτος εγώ τον έβλεπα και φοβόμουν και έλεγα πού το πάει αυτός ο άνθρωπος».

Όπως σημείωσε: «ο Τσίπρας πέρασε από διάφορες φάσεις, ίσως ξεκινώντας την περιπέτεια αυτή με την ανάδειξη στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ από τον Αλαβάνο γιατί αν δεν έπαιρνε το δαχτυλίδι θα ήταν δύσκολο να εκλεγεί στο συνέδριο. Μετά από λίγο ο Αλαβάνος έφυγε άρα καταλαβαίνετε τι σχέση έχει με τους ανθρώπους που τον βοηθούσαν».

Μιλώντας για τις μεταξύ τους σχέσεις ο Παναγιώτης Λαφαζάνης είπε «οι συγκρούσεις ανάμεσα σε μένα και τον Τσίπρα ήταν πολύ μεγάλες, Γίνονταν συνέδρια μόνο για να μας πετάξουν έξω από τον ΣΥΡΙΖΑ αλλά δεν μπορούσαν γιατί είχαμε μια δύναμη στο κόμμα».

Υποστήριξε, επίσης, ότι «από το 2012 του είχα πει ότι πρέπει να επιστρέψουμε στο εθνικό νόμισμα. Η σύγκρουση είχε ξεκινήσει πριν ανέβουμε στην κυβέρνηση. Δεν το δεχόταν ο Τσίπρας αλλά με κρατούσε επειδή δεν μπορούσε να με διώξει με την επιρροή του ισχυρού αριστερού ρεύματος. Εμείς δώσαμε στον ΣΥΡΙΖΑ τη λαϊκή του πνοή».

Όπως σημείωσε «το ριφιφί για το νομισματοκοπείο που μου χρεώσανε το είπε ο Τσίπρας και το πήρανε τα μέσα. Αυτά είναι ανοησίες. Το κατασκεύασε για να συνθηματοποιήσει τις κατηγορίες σε βάρος μου. Δεν καταλαμβάνεται το νομισματοκοπείο, είναι αδύνατο, πρέπει να έχεις στρατό. Το νομισματοκοπείο δεν κόβει νομίσματα μόνο αν πάρει εντολή από την ΕΚΤ».

«Ο Τσίπρας εμένα με θεωρούσε ειλικρινή άσχετα με τι λέει τώρα. Όταν έκανε την κωλοτούμπα εγκατέλειψα το πολιτικό σκάφος και την υπουργική θέση. Τον Βαρουφάκη τον σκεφτόταν διαφορετικά, ήξερε ότι ήταν ο άνθρωπος της πιρουέτας αλλά τον θεωρούσε χρήσιμο -εφόσον τον υπάκουε – για τις διαπραγματεύσεις και όπως μου είχε πει, δεν είχε άλλο. Ήξερε για τους περισσότερους ότι δεν κάνουν. Και αυτό που βάλλει εναντίον όλων και βγάζει λάδι τον εαυτό του είναι πολιτική αυτοκτονία του βιβλίου. Δεν είναι περιγραφή αυτή για ανθρώπους με τους οποίους συνεργάστηκε» είπε ακόμα ο κ. Λαφαζάνης.

Σχετικά με τα όσα καταλογίζει στους υπουργούς του ο Αλέξης Τσίπρας, ο Παναγιώτης Λαφαζάνης είπε: «θεωρούσα ότι είχε τη στοιχειώδη ευφυΐα να μην το κάνει. Είναι πανικόβλητος, προσπαθεί να κρατηθεί κάπου να επανέλθει, νόμισε ότι αν πυροβολεί γύρω του θα επανέλθει αλώβητος. Μόνο πολιτικά ανώμαλος θα μπορούσε να το σκεφτεί αυτό, είναι σκέψη πολιτικού βρικόλακα να ρουφήξει το αίμα των γύρω του για να δείξει ότι παρά όσα έγιναν εγώ ακολούθησα μια πορεία».

Όσον αφορά τη σύσκεψη με τον Μεντβέντεφ, ο κ. Λαφαζάνης είπε «εγώ δεν μίλησα. Πέστε ότι τον έλεγα εγώ σύντροφο, εκείνος θα ήταν περήφανος γιατί οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν τα κόμπλεξ του Τσίπρα, έχουν βγει από τη μήτρα του ΚΚΣΕ. Η Ρωσία δεν μπορούσε να δώσει διέξοδο, μια μικρή ανάσα θα έδινε. Εγώ είχα στόχο να κάνουμε άνοιγμα στη Ρωσία με έναν αγωγό, μου το πρότεινα και το δέχθηκα. Η συμφωνία αυτή ήταν στρατηγικού χαρακτήρα».

Υποστήριξε, τέλος, ότι «όλες οι διεργασίες του Τσίπρα με τον Καμμένο ήταν ερήμην μας, μας ήρθε ως κεραυνός εν αιθρία. Την απόφαση την πήρε προσωπικά με τον στενό του κύκλο. Ο Καμμένος δεν ήταν το προβλημα, αυτός ήθελε να πετάει με ελικόπτερα και να πετάει στεφάνια» χαρακτηρίζοντας «πολιτική αυτοκτονία το σχέδιο επιστροφής του Τσίπρα, δεν θα έχει καμία τύχη».