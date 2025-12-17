Η αυστηροποίηση των ποινών θα μπορούσε να μειώσει τα περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης: Συναντήθηκε με βουλευτές της ΝΔ στο Μέγαρο Μαξίμου (Φωτογραφίες)

Η γραβάτα που πήρε ως δώρο από τον Κακλαμάνη

DEBATER NEWSROOM

Μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας υποδέχτηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μέγαρο Μαξίμου, λίγες ώρες πριν αναχωρήσει για τις Βρυξέλλες, όπου θα συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής ΕΕ- Δυτικών Βαλκανίων.

Το κάλεσμα δεν είχε καθορισμένη ατζέντα και έγινε πριν διακοπούν οι εργασίες της Βουλής για τις γιορτές των Χριστουγέννων.

Πρόσκληση για τη συνάντηση, η οποία γίνεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, είχαν λάβει και οι 155 βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος.

Ο πρωθυπουργός δέχτηκε δώρο μία γραβάτα από τον Πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης χάρισε στους βουλευτές το γούρι για το 2026.

Δείτε τις φωτογραφίες

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
