Κυριάκος Μητσοτάκης: Επισκέπτεται αύριο τη Θεσσαλονίκη
Το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού
Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, θα μεταβεί αύριο (24.03), στη Θεσσαλονίκη.
Στις 10.30 ο πρωθυπουργός θα επισκεφθεί το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων Μεταφορών (Ι.ΜΕΤ.). Στη συνέχεια θα επισκεφθεί τα εργοτάξια του 32ου Γενικού Λυκείου Θεσσαλονίκης και του 5ου Δημοτικού Σχολείου Αμπελοκήπων.
Ακολούθως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί το λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
