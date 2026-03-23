Κυριάκος Μητσοτάκης: Επισκέπτεται αύριο τη Θεσσαλονίκη

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, θα μεταβεί αύριο (24.03), στη Θεσσαλονίκη.

Στις 10.30 ο πρωθυπουργός θα επισκεφθεί το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων Μεταφορών (Ι.ΜΕΤ.). Στη συνέχεια θα επισκεφθεί τα εργοτάξια του 32ου Γενικού Λυκείου Θεσσαλονίκης και του 5ου Δημοτικού Σχολείου Αμπελοκήπων.

Ακολούθως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί το λιμάνι της Θεσσαλονίκης.