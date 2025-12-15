Η εκλογή Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup θα επιφέρει απτά οφέλη στην ελληνική οικονομία;
Κυριάκος Μητσοτάκης: Ανοίγει τα χαρτιά του για τον προϋπολογισμό στη Βουλή την Τρίτη 16/12

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ανοίγει τα χαρτιά του για τον προϋπολογισμό στη Βουλή την Τρίτη 16/12
DEBATER NEWSROOM

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει στη Βουλή την Τρίτη 16/12 για τον κρατικό προϋπολογισμό του 2026.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης το απόγευμα θα μιλήσει στη Βουλή, στη συζήτηση για την κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού του 2026.

Η συζήτηση, που συνεχίζεται σήμερα Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου για τέταρτη μέρα, αναμένεται να ολοκληρωθεί το βράδυ της Τρίτης 16 Δεκεμβρίου 2025 με τις παρεμβάσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, των αρχηγών των κοινοβουλευτικών ομάδων και την τελική ονομαστική ψηφοφορία.

