Κυψέλη: Οδηγία για υποστήριξη των παιδιών από το Υπουργείο Παιδείας

Θέση για το περιστατικό σε σχολείο στην Κυψέλη τη Δευτέρα 15/12 πήραν πηγές του Υπουργείου Παιδείας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Παιδείας δόθηκε ρητή οδηγία, τόσο προς τη Διεύθυνση στου σχολείου όσο και προς την οικεία Δ/νση Β΄θμιας Εκπαίδευσης προκειμένου, ο/η ψυχολόγος και Κοινωνικός Λειτουργός του σχολείου, να έρθουν άμεσα σε επαφή με τα παιδιά και το οικογενειακό τους περιβάλλον, προκειμένου να διερευνήσουν τις ανάγκες τους και να δώσουν την υποστήριξη που χρειάζονται.