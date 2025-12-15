Κυψέλη: Μαχαίρωμα μεταξύ μαθητριών μέσα σε Γυμνάσιο – Τραυματίστηκε 14χρονη, συνελήφθη 16χρονη

Ένα άγριο επεισόδιο μεταξύ ανήλικων κοριτσιών σημειώθηκε σήμερα Δευτέρα (15/12) στο 15ο γυμνάσιο Κυψέλης.

Για άγνωστες συνθήκες μέχρι στιγμής, γύρω στις 12 το μεσημέρι μία 16χρονη έβγαλε μαχαίρι “πεταλούδα” και τραυμάτισε στο χέρι μία 14χρονη.

Η ανήλικη διακομίσθηκε στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, έχοντας στο χέρι εκδορές, χωρίς να προκαλεί ανησυχία η κατάσταση της, και της έγιναν ράμματα.

Την ίδια ώρα, η ανήλικη δράστιδα συνελήφθη από αστυνομικούς που έφτασαν στο σχολείο και κρατείται στο ΑΤ Κυψέλης, για να δώσει κατάθεση.

Επίσης, για το σοβαρό επεισόδιο που προκάλεσε αναστάτωση στο Γυμνάσιο της Κυψέλης καταθέτουν ως μάρτυρες και οι καθηγητές που ήταν στο σχολείο.