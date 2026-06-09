Κουτσούμπας: Το Σύμφωνο της ΕΕ για τη Μετανάστευση και το Άσυλο είναι η επιτομή της βαρβαρότητας ενός συστήματος σε βαθιά σήψη

Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, στην αρχή της σημερινής του ομιλίας στη Βουλή για το Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου, ανέφερε ότι «η ανακύκλωση στελεχών στην κυβέρνηση υπηρετεί την υλοποίηση της αντιλαϊκής πολιτικής της» και ότι «κανένας μικρός ή μεγάλος ανασχηματισμός δεν πρόκειται να γλυτώσει την ΝΔ από τη λαϊκή δυσαρέσκεια».

«Κι αυτό το πολιτικό παζάρι που παρακολουθούμε αυτές τις μέρες, όπου αποδεικνύεται ότι όλοι αντιμετωπίζουν, οι ίδιοι, τους εργαζόμενους ως “κουκιά”, αυτό τον στόχο έχει: τον εγκλωβισμό της λαϊκής δυσαρέσκειας του λαού σε λύσεις “μια από τα ίδια”, για να βγαίνει πάντα “λάδι” το σύστημά σας» πρόσθεσε και τόνισε:

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«Εμείς θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις για να ενισχυθεί μέσα στον λαό, στους αγώνες του, η αμφισβήτηση της κυρίαρχης πολιτικής, απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, αλλά και απέναντι σε αυτό το αποκρουστικό παζάρι αναμόρφωσης του πολιτικού σκηνικού, που στόχο έχει να μείνει τελικά στο απυρόβλητο αυτή η πολιτική».

Μιλώντας για το νομοσχέδιο, είπε ότι το ΚΚΕ «από την πρώτη στιγμή κατήγγειλε και προειδοποίησε για τον απάνθρωπο, ρατσιστικό χαρακτήρα του Συμφώνου της ΕΕ για τη Μετανάστευση και το Άσυλο».

Ο Δ. Κουτσούμπας αναφέρθηκε στην πολεμική κλιμάκωση σε όλο τον πλανήτη με το επίκεντρο των μετώπων να βρίσκεται στην Ουκρανία και στην Μ. Ανατολή και την κυβέρνηση να έχει «εμπλέξει τη χώρα στους δύο αιματηρούς πολέμους» και επισήμανε μεταξύ άλλων:

«Οι συνέπειες της πολεμικής κλιμάκωσης φορτώνονται στις πλάτες των λαών, όχι μόνο στις καταστραμμένες από τον πόλεμο χώρες, αλλά παντού.

Η πραγματικότητα όσο κι αν θέλετε να την κρύψετε είναι αμείλικτη: πόλεμοι, εμφύλιοι που υποδαυλίζονται, θάνατος, καταστροφή, πείνα, φτώχεια και εξαθλίωση, περιβαλλοντικά εγκλήματα, τεράστια ανισομετρία των χωρών και αδιανόητες ανισότητες.

Από τη μια ένας εξωπραγματικός πλούτος να συγκεντρώνεται σε ολοένα και λιγότερα χέρια και από την άλλη μαζική φτώχεια των λαών σε κάθε, σχεδόν, περιοχή του κόσμου. Το ανώτερο 1%, διαθέτει περισσότερο πλούτο από το υπόλοιπο 90% μαζί. Οι προσφυγικές και μεταναστευτικές μετακινήσεις, δηλαδή ο ξεριζωμός εκατομμυρίων ανθρώπων από τις εστίες τους, έχουν ξεπεράσει κάθε ρεκόρ στην ανθρώπινη ιστορία.

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Το Σύμφωνο της ΕΕ για τη Μετανάστευση και το Άσυλο είναι αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της μεγάλης εικόνας».

Αναλύοντας διεξοδικά τις συνέπειες που θα έχει για τα δικαιώματα προσφύγων και μεταναστών, σημείωσε πως «είναι συστατικό της πολεμικής προπαρασκευής και η πιο τρανή απόδειξη ότι καταρρέει ο μύθος του “κράτους δικαίου” της ΕΕ».

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Χαρακτήρισε το νέο Σύμφωνο ως ένα «από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα των στρατηγικών συγκλίσεων της κυβέρνησης και της βολικής αντιπολίτευσης, παλιών και νέων επίδοξων “σωτήρων” που κρύβουν τις αιτίες της προσφυγιάς».

Μιλώντας για τις συγκλίσεις αυτές σημείωσε, μεταξύ άλλων, ότι «κανένας τους, συντασσόμενοι με τη γραμμή της κυβέρνησης, δεν βγάζει άχνα για το ουκρανικό drone που βρέθηκε γεμάτο εκρηκτικά στις ελληνικές θάλασσες, στη Λευκάδα, να στοχεύει για να ανατινάξει ρωσικό πολεμικό πλοίο, το οποίο συνόδευε εμπορικό του ρωσικού “σκιώδους στόλου”, όπως αποκάλυψε ο Ριζοσπάστης το περασμένο Σαββατοκύριακο, επεκτείνοντας ουσιαστικά τον πόλεμο στις θάλασσες μας, εδώ στην Ανατολική Μεσόγειο στο Ιόνιο και το Αιγαίο, χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από τα ρωσο-ουκρανικά σύνορα. Και η απάντηση Μαρινάκη “άλλα λόγια ν’ αγαπιόμαστε…”.

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Κανένας σας δεν αμφισβητεί τη μετατροπή της χώρας σε πολεμικό ορμητήριο και τη λειτουργία των βάσεων θανάτου, που την καθιστούν στόχο αντιποίνων».

Είπε ακόμα ότι «λέτε όλοι ότι πρέπει να φυλάσσονται τα σύνορα και να παταχθούν τα κυκλώματα των διακινητών. Μάλιστα, αλλά όλοι στηρίζετε το σύγχρονο δουλεμπόριο με τις διακρατικές συμφωνίες με τρίτες χώρες για την εισαγωγή του φθηνού μεταναστευτικού δυναμικού που χρειάζεται το μεγάλο κεφάλαιο.

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Όλοι σας συσκοτίζετε ότι η διαχείριση του μεταναστευτικού και προσφυγικού ζητήματος είναι βαθιά ταξική και γι’ αυτό ρατσιστική».

«Για τις golden visa, για τους μεγάλους επενδυτές και τις οικογένειές τους δεν χρειάζεται κανείς να εξετάσει την πηγή των χρημάτων τους, τη φυλή, την καταγωγή, τη θρησκεία ή την ικανότητα ενσωμάτωσής τους. Γι΄ αυτούς δεν υπάρχουν σύνορα και αυστηροί έλεγχοι, αλλά μόνο προνομιακή εξυπηρέτηση στις Υπηρεσίες Μετανάστευσης.

Το screening, δηλαδή η διαλογή, οι συνοριακές ζώνες, τα κέντρα κράτησης, οι απελάσεις, οι κόμβοι επιστροφής είναι για τη φτωχολογιά, για τους “κολασμένους της γης”. Πολύ περισσότερο εξοργιστικά είναι τα κροκοδείλια δάκρυά σας για τα ανθρώπινα δικαιώματα, όταν κανένας σας δεν αμφισβητεί τις βαθιές οικονομικές, πολιτικές και στρατιωτικές σχέσεις με το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ.

Αλήθεια, πώς μπορείτε να μιλάτε για δικαιώματα προσφύγων, όταν αναγνωρίζετε ως στρατηγικό σύμμαχο ένα κράτος που διαπράττει γενοκτονία, που σχεδιάζει τον εκτοπισμό ενός ολόκληρου λαού από την γη του και τη μεταφορά του κάπου στη Σομαλιλάνδη;» πρόσθεσε ο Δ. Κουτσούμπας.

Απευθυνόμενος στην κυβέρνηση και στα υπόλοιπα κόμματα τόνισε:

«Ό,τι περιτύλιγμα κι αν του βάλετε, δύσκολα μπορεί να κρυφτεί ότι αυτό το Σύμφωνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η επιτομή της σύγχρονης βαρβαρότητας ενός συστήματος σε βαθιά σήψη που κλυδωνίζεται από τις αντιφάσεις και τα αδιέξοδά του».

«Κανείς δεν μπορεί να αποδεχτεί την άγρια καταστολή, τον αυταρχισμό σε βάρος των πιο ευάλωτων συνανθρώπων. Γι’ αυτό διεκδικούμε την κατάργηση του Συμφώνου της ΕΕ για τη Μετανάστευση και το Άσυλο.

Διεκδικούμε την υλοποίηση της Συνθήκης της Γενεύης για τους Πρόσφυγες. Μετάβαση των προσφύγων στις χώρες του πραγματικού προορισμού τους. Όλα αυτά με ευθύνη του κράτους και χωρίς εμπλοκή των ΜΚΟ ή διαφόρων ιδιωτών. Προστασία όλων των παιδιών χωρίς εξαιρέσεις. Χαρτιά, δικαιώματα στους πρόσφυγες, στους μετανάστες που ζουν και εργάζονται ήδη μέσα στη χώρα μας.

Καλούμε τον ελληνικό λαό να δυναμώσει την πάλη του ενάντια στην πολεμική εμπλοκή, να δυναμώσει την αλληλεγγύη του σε κοινό αγώνα Ελλήνων και ξένων εργαζομένων για ζωή και δουλειά με δικαιώματα, με μέτωπο στον ρατσισμό, την ξενοφοβία.

Τέλος, κύριοι της κυβέρνησης της ΝΔ απαιτούμε να δώσετε μια συγκεκριμένη και σαφή απάντηση, που εδώ και καιρό αποφεύγετε, κάνοντας τους κουφούς στα συνεχή ερωτήματά μας.

Σε πέντε ημέρες συμπληρώνονται τρία χρόνια από το ναυάγιο – έγκλημα της Πύλου, το πιο πολύνεκρο ναυάγιο με πάνω από 600 νεκρούς ανθρώπους, με εκατοντάδες παιδιά ανάμεσά τους. Πότε θα ξεκινήσει η δίκη; Πότε θα τιμωρηθούν οι ένοχοι;

Δώστε επιτέλους τις συγκεκριμένες απαντήσεις που απαιτούνται εδώ και τώρα!» κατέληξε στην ομιλία του ο Δ. Κουτσούμπας.