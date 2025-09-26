Κώστας Ζαχαριάδης: Ας μας πει το πρωθυπουργικό επιτελείο και κάτι για την ακρίβεια

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης με ανάρτησή του εξαπέλυσε επίθεση κατά της κυβέρνησης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με όσα ανέφερε σε ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο X (πρώην Twitter) «Αυτές τις ώρες οι συνεργάτες του κ. Μητσοτάκη γράφουν και σβήνουν το κυριακάτικο μήνυμά του. Θα αναρτηθεί την Κυριακή το πρωί γύρω στις 11.00. Ας μας πει το πρωθυπουργικό επιτελείο και κάτι για την ακρίβεια. Το πρόβλημα δεν λύνεται με ευχές. Θέλει πολιτική βούληση και επιλογές».

