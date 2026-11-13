Κώστας Τσουκαλάς: “Η ΝΔ κάνει λαϊκιστική αντιπολίτευση στην αντιπολίτευση “

“Η κυβέρνηση έχει αλλεργία στην πολιτική λογοδοσία”, σχολίασε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, στον ραδιοφωνικό σταθμό «Ελλάδα 9,43», μιλώντας για τις τελευταίες εξελίξεις στο ζήτημα της πόντισης του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου.

Επέκρινε την κυβέρνηση ότι «κάνει την πιο λαϊκιστική αντιπολίτευση στην αντιπολίτευση, θέλοντας να επιβάλλει ένα σιωπητήριο, ώστε να μη μιλάει και να μην ελέγχει κανείς την εξωτερική πολιτική της χώρας». Υποστήριξε ότι από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης αποτυπώνεται μία εικόνα μπάχαλου καθώς «δεν ξέρουμε αν έχουν ή όχι τη ρηματική διακοίνωση της Γαλλίας, φτάσαμε να παραπέμπει ο κ. Καιρίδης τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης στον Τούρκο Πρόεδρο Ερντογάν, ενώ την επόμενη ημέρα ο κ. Χατζηδάκης τον διαψεύδει και λέει ότι πράγματι υπάρχει ρηματική διακοίνωση και τελεί σε γνώση τους». «Είναι σοβαρά πράγματα αυτά;», ρώτησε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Κώστας Τσουκαλάς ανέφερε ότι «η ΝΔ είναι πολύ τυχερή σαν κυβέρνηση που απέναντί της δεν έχει μια πατριδοκάπηλη αξιωματική αντιπολίτευση, όπως ήταν πάντα η ίδια η ΝΔ όταν βρισκόταν στα έδρανα της αντιπολίτευσης». Σημείωσε ότι το ΠΑΣΟΚ ασκεί σκληρή κριτική εκεί που πρέπει και στηρίζει τη χώρα, για να προσθέσει: «Εμείς ήμασταν εκείνοι οι οποίοι τούς λέγαμε να προχωρήσουν στην πόντιση του καλωδίου και να πιστέψουν στις δυνάμεις της χώρας, όταν η κυβέρνηση, όπως είπε ο κ. Συρίγος, έδειχνε δισταγμό».

Τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ λέει κάτι πολύ καθαρό, πως όταν ασκείς κυριαρχικά δικαιώματα, αυτό το κάνεις με βάση το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας. «Η εξωτερική πολιτική είναι πολύ σοβαρή για να ασκείται με όρους που μπορεί στο μέλλον να δημιουργήσουν πρόβλημα. Αποκλείει η κυβέρνηση στο μέλλον να επικαλεστεί η Τουρκία κατά τη συζήτηση διαφοράς, όπως είναι η υφαλοκρηπίδα ή η ΑΟΖ, ότι κάποτε της ζητήθηκε ρηματική διακοίνωση;», ρώτησε. Επιπλέον σχολίασε ότι «δεν μπορεί να λέει ότι η ρηματική διακοίνωση είναι ένα πολύ ήπιο μέτρο, όταν η ίδια εδώ και δύο χρόνια, όποτε τη ρωτούσαμε πώς αντιδρά στην προκλητικότητα της Τουρκίας, μας έλεγε ότι αντιδρά σθεναρά με ρηματική διακοίνωση». «Δεν μπορεί η ρηματική διακοίνωση, όταν βολεύει την κυβέρνηση, να είναι σθεναρή αντίδραση, όταν την κάνει η Τουρκία, να λέει ότι είναι ένα ήπιο μέτρο», πρόσθεσε.

Όσον αφορά στην υπόθεση του Λάζαρου Τσαβδαρίδη, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ επέστησε την προσοχή στο ότι «δεν πρέπει να υπάρξει στιγματισμός του παιδιού, το οποίο δεν φταίει σε τίποτα». Επεσήμανε ότι «προφανώς υπάρχει ζήτημα ηθικής τάξεως, το οποίο δείχνει και μια αλαζονική, αναξιοκρατική αντίληψη, η οποία δεν αφορά σε ένα μεμονωμένο περιστατικό, αλλά περνάει από το Μέγαρο Μαξίμου». Όπως είπε, αυτή η λογική του «κάνω ό,τι θέλω πρέπει να τερματιστεί, γιατί είναι επικίνδυνη και για τη χώρα και για το πολιτικό σύστημα».

Ο κ. Τσουκαλάς εκτίμησε ότι «ο κ. Μητσοτάκης, για να μπορεί να συσπειρώσει ακροατήρια και δυνάμεις που τον εγκαταλείπουν προσπαθεί να επιβάλει ως αντίπαλό του τον κ. Τσίπρα και να επαναφέρει μία ανεπίκαιρη πόλωση της προηγούμενης δεκαετίας που τον βολεύει». «Γι’ αυτό», συμπλήρωσε, «βλέπουμε όλη αυτήν τη σκηνοθετημένη προσπάθεια να πλήξει ο πρωθυπουργός το ΠΑΣΟΚ λέγοντας ότι είμαστε πολύ κοντά με τη ΝΔ». Στο ίδιο πλαίσιο, σχολίασε ότι «ο κ. Μητσοτάκης έχει διαγνώσει ότι, με ένα ισχυρό ΠΑΣΟΚ, θα ηττηθεί. Και γι’ αυτό, όσο προχωράμε προς τις εκλογές, θα συνεχίζει αυτήν τη στρατηγική», ενώ επανέλαβε εμφατικά πως δεν υπάρχει το παραμικρό σενάριο μετεκλογικής συνεργασίας του ΠΑΣΟΚ με τη ΝΔ. «Το ΠΑΣΟΚ, αν είναι πρώτο κόμμα, θα σχηματίσει κυβέρνηση και δεν θα συνεργαστεί με τη ΝΔ. Αν είναι δεύτερο κόμμα και είναι η ΝΔ πρώτο, θα είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Τόσο απλά είναι τα πράγματα», υπογράμμισε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ