Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: «Μέσα στην επόμενη τριετία θα ήθελα να κάνω οικογένεια»

Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου αναφέρθηκε στις προσωπικές της αναζητήσεις, στα επαγγελματικά της σχέδια και στο ενδεχόμενο να αποκτήσει τη δική της οικογένεια, κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», το πρωί της Παρασκευής (13/11).

Η influencer και performer αποκάλυψε πως έχει επιλέξει να απέχει από τις ερωτικές σχέσεις εδώ και περίπου έναν χρόνο, απολαμβάνοντας την ανεξαρτησία της και δίνοντας προτεραιότητα στον εαυτό της. Παράλληλα, η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου μίλησε ανοιχτά για την επιθυμία της να γίνει μητέρα, εκτιμώντας πως μέσα στα επόμενα τρία με τέσσερα χρόνια θα ήθελε να έχει δημιουργήσει τη δική της οικογένεια.

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“Όταν ήμουν μικρή είχα ξεκινήσει από το μόντελινγκ. Εγώ το είχα πάντα μέσα μου το μικρόβιο, το καλλιτεχνικό, το μουσικό. Δηλαδή έπαιζα πιάνο, έπαιζα κιθάρα, τραγουδούσα, αλλά ήμουν μικρή, δεν το είχα επικοινωνήσει καθόλου με τον κόσμο αυτό. Δεν το έκανα επαγγελματικά, το έκανα για πάρτι μου, σαν χόμπι. Στο J2US στην ουσία ο κόσμος ήρθε λίγο σε επαφή με αυτό το κομμάτι, με αυτή την πτυχή μου. Μέχρι τότε δε φαινόταν. Δεν το είχα επικοινωνήσει καθόλου ακόμα. Ο Γιώργος Βάλαρης με ανακάλυψε”, ανέφερε αρχικά η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου.

Όσον αφορά το ενδεχόμενο να πήγαινε στην Eurovision η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου είπε: “Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι μου αρέσει και γενικά είμαι άνθρωπος των challenge. Δηλαδή μ’ αρέσει να βάζω προκλήσεις στη ζωή μου και ως Αιγόκερως κιόλας είμαι τελειομανής. Ό,τι κάνω δηλαδή θέλω να είμαι, να κερδίζω σε αυτό, να ξεχωρίζω. Οπότε ναι, μου αρέσει η Eurovision θα σου πω και γενικά νομίζω ότι η Eurovision ταιριάζει πιο πολύ όντως σε ανθρώπους που είναι performers γιατί είναι και οπτικοακουστικό θέαμα”.

“Είμαι ένα χρόνο περίπου μόνη μου. Εμένα μου αρέσει… δεν είναι μοναξιά, είναι ελευθερία νομίζω πιο πολύ. Δεν το βλέπω μοναξιά γιατί είμαι ένας άνθρωπος πολύ κοινωνικός. Έχω πάρα πολλούς φίλους και περιβάλον γύρω μου. Κάνω τα ταξίδια μου, έχω τους στόχους μου, τη δουλειά μου. Δηλαδή δεν κάθομαι σε καμία περίπτωση. Είμαι σε μια μόνιμη εγρήγορση. Με ενδιαφέρει πολύ η οικογένεια. Ναι, με ενδιαφέρει. Τώρα είμαι 33 πλέον περήφανα. Νομίζω την επόμενη τριετία – τετραετία θα ήθελα… Αλλά παίζει ρόλο ο άνθρωπος”, αποκάλυψε η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου.