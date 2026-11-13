Συνάντηση Σκέρτσου και Παπαστεργίου με Google και YouTube για την εφαρμογή του ηλικιακού ορίου στα social media

Συνάντηση με εκπροσώπους της Google και του YouTube είχαν σήμερα (13/11) ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος και ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου, στο πλαίσιο των διαδοχικών επαφών της κυβέρνησης με τις μεγάλες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης για την εφαρμογή του ηλικιακού ορίου που προβλέπει ο νόμος 5350/2026.

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η προετοιμασία των πλατφορμών ενόψει της 1ης Ιανουαρίου 2027, οπότε τίθεται σε ισχύ το νέο πλαίσιο, καθώς και η ανάπτυξη αξιόπιστων μηχανισμών επαλήθευσης ηλικίας, τους οποίους οι εταιρείες θα κληθούν να εφαρμόσουν προκειμένου να συμμορφωθούν με τις προβλεπόμενες απαιτήσεις. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό σχεδιασμό, η υποχρέωση συμμόρφωσης αφορά το σύνολο των πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης, ενώ έχει τεθεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση των απαραίτητων προπαρασκευαστικών ενεργειών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ειδικότερα, έως τις αρχές Δεκεμβρίου κάθε πλατφόρμα θα πρέπει να έχει ορίσει υπεύθυνο για την υλοποίηση των νέων απαιτήσεων και να έχει ξεκινήσει την τεχνική συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες. Παράλληλα, οι εταιρείες θα πρέπει να παρουσιάσουν συγκεκριμένο σχέδιο για την αξιόπιστη επαλήθευση της ηλικίας των χρηστών, συνοδευόμενο από επίδειξη της προτεινόμενης τεχνικής λύσης. Στη συνάντηση, εκ μέρους της Google και του YouTube, συμμετείχαν η Ευγενία Μπόζου, Head of Government Affairs and Public Policy της Google για την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα, η Marta Staccioli, Senior Legal Counsel, Southern Europe, η Marta Simoni, Senior Counsel, Regulatory Affairs Legal της Google, ο Tom Simpson, Senior Legal Counsel του YouTube και η Cecilia Zapala, Government Affairs and Public Policy του YouTube στις Βρυξέλλες. Από την πλευρά των αρμόδιων ελληνικών φορέων συμμετείχαν επίσης η νομική σύμβουλος του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Ελίτα Σφακιωτάκη και η Ιωάννα Χουδαλάκη, εκ μέρους της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ). Ο κύκλος των επαφών της κυβέρνησης με τις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες θα συνεχιστεί με εκπροσώπους του Snapchat και του X, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την εφαρμογή του νέου ηλικιακού ορίου από τις αρχές του 2027.