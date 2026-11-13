Πέτρος Κωστόπουλος: Η Ζήνα Κουτσελίνη αποκάλυψε on air ποια είναι η νέα φημολογούμενη σύντροφός του

Ο Πέτρος Κωστόπουλος φέρεται να έχει γυρίσει σελίδα στην προσωπική του ζωή, καθώς το τελευταίο διάστημα κυκλοφορούν δημοσιεύματα που τον θέλουν να βρίσκεται σε σχέση με τη Μαριαλένα Βούλγαρη, η οποία έγινε γνωστή μέσα από τη συμμετοχή της στο reality “TV Queen”.

Το θέμα σχολιάστηκε το πρωί της Παρασκευής (13/11) στην εκπομπή της Ζήνας Κουτσελίνη, με την παρουσιάστρια να κάνει σχετική αναφορά στη φημολογούμενη νέα σύντροφο του γνωστού εκδότη και παρουσιαστή. Μάλιστα, η παρουσιάστρια εξέφρασε τη θετική της άποψη για την πιθανή επιλογή του Πέτρου Κωστόπουλου, λίγο πριν από την προβολή της συνέντευξης της Μαριαλένας Βούλγαρη στην εκπομπή.

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“Εκεί λοιπόν υπάρχει και ένα κορίτσι που ενδεχομένως να είναι στο Μεγάλο Παζάρι, που κάποιες φωνές λένε ότι είναι η σύντροφος του Πέτρου Κωστόπουλου. Ο Πέτρος Κωστόπουλος έχει ωραία επιλογή”, ανέφερε χαρακτηριστικά η παρουσιάστρια.

“Είμαι σε μια πολύ όμορφη και δημιουργική φάση στη ζωή μου και ελπίζω να συνεχίσει έτσι. Γνώρισα πολλά αξιόλογα άτομα μέσα από το TV Queen. Έχουμε κάνει δοκιμαστικά για το Μεγάλο Παζάρι. Γνώρισα πρώτη φορά τον Νίκο Οικονομόπουλο στο video clip του, είναι ευγενέστατος. Στα 23 έχασα τη μητέρα μου και ανέλαβα τη φροντίδα της αδελφής μου που είναι ΑμεΑ”, ανέφερε στην κάμερα της εκπομπής η Μαριαλένα Βούλγαρη.

” Ένιωσα το συναίσθημα του να αναλαμβάνω όλη την ευθύνη ενός παιδιού, αδελφή μου βέβαια αλλά σαν παιδί μου την έχω. Είναι πολύ όμορφο, την λατρεύω, είναι μια γλύκα. Με κράτησε από το να μη πέσω ψυχολογικά, η απώλεια της μητέρας σε οποιαδήποτε ηλικία είναι κάτι πολύ σκληρό. Ο μπαμπάς μου ζει, απλά δεν ζει μαζί μας“, είπε στη συνέχεια η Μαριαλένα Βούλγαρη.