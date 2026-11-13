Γιώργος Κωνσταντίνου για Μάρω Κοντού: “Μου ήρθε ξαφνικός ο θάνατός της, δεν ήξερα τίποτα για το πρόβλημά της”

Ο Γιώργος Κωνσταντίνου μίλησε για τη μακρόχρονη φιλία και την κοινή επαγγελματική διαδρομή που είχε με τη Μάρω Κοντού, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Happy Day», η οποία προβλήθηκε την Παρασκευή (13/11).

Ο σπουδαίος ηθοποιός αναφέρθηκε με ιδιαίτερη συγκίνηση στην απώλεια της συναδέλφου του, αποκαλύπτοντας πως η είδηση του θανάτου της τον αιφνιδίασε, καθώς δεν γνώριζε ότι αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα υγείας. Όπως εξήγησε ο Γιώργος Κωνσταντίνου, οι δυο τους διατηρούσαν επικοινωνία μέχρι το τέλος, ενώ η σχέση τους μετρούσε πολλά χρόνια, από την εποχή που έκαναν μαζί τα πρώτα τους βήματα στον καλλιτεχνικό χώρο.

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“Πιστεύω ότι ο άνθρωπος παίρνει ζωή και ενέργεια από αυτό που κάνει. Πάντα τη λέω την ηλικία μου. Είμαι 92 ετών”, είπε ο Γιώργος Κωνσταντίνου.

“Η Μάρω Κοντού ήταν μια από τις καλύτερές μου φίλες. Μια σπουδαία συνάδελφος. Μαζί ξεκινήσαμε τη ζωή μας. Είναι θλιβερή η απουσία της. Μέχρι την τελευταία στιγμή τηλεφωνιόμασταν, αλλά δεν ήξερα τίποτα. Μου ήρθε ξαφνικό”, εξομολογήθηκε ο Γιώργος Κωνσταντίνου.