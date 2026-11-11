Τσουκαλάς: “Εκπροσωπούμε Έλληνες πολίτες και επ’ ονόματί τους θέτουμε ερωτήματα – «Φαιδρές» οι δηλώσεις στελεχών της ΝΔ”

«Πρόκειται για ένα έργο μεγάλης σημασίας για τη χώρα μας, αλλά φυσικά θα πρέπει να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη άσκηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Εξ ου και έχουμε θέσει συγκεκριμένα ερωτήματα», ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στην ΕΡΤnews για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου.

Σημείωσε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν εργαλειοποιεί τίποτα, πως την Παρασκευή είχε χαιρετίσει την έναρξη του έργου, για να τονίσει ότι «δεν μπορεί, όμως, να υπάρχει σιωπητήριο όταν δημιουργούνται αρνητικά προηγούμενα που στο μέλλον μπορεί να θέσουν σε αμφιβολία ή να “οπλίσουν” την Τουρκία, ώστε να συνεχίσει να λέει ανυπόστατα πράγματα». «Θύμισε», δε, στην κυβέρνηση «που μας παραπέμπει στον Ερντογάν για να ενημερωθούμε, ότι τόσο το ΠΑΣΟΚ όσο και τα υπόλοιπα κόμματα εκπροσωπούμε Έλληνες πολίτες και επ’ ονόματί τους θέτουμε ερωτήματα. Αυτός είναι ο ρόλος μας». «Είναι πολύ τυχερή η κυβέρνηση της ΝΔ που δεν έχει μια πατριδοκάπηλη αντιπολίτευση, όπως ήταν η ίδια η ΝΔ όταν ήταν αξιωματική αντιπολίτευση», πρόσθεσε.

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Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ επανέλαβε τα ερωτήματα που έθεσε ο πρόεδρος του κόμματος, Νίκος Ανδρουλάκης, σχετικά με τη ρηματική διακοίνωση του γαλλικού κράτους και συγκεκριμένα αν η χώρα μας γνώριζε ότι θα υπάρξει ρηματική διακοίνωση, αν την είχε εγκρίνει σε αυτήν την περίπτωση και ποιο ήταν το περιεχόμενό της. Μετά και τις χθεσινές εξελίξεις, ο κ. Τσουκαλάς επέμεινε στην ανάγκη να δοθούν απαντήσεις από την κυβέρνηση για τον χειρισμό της υπόθεσης, λέγοντας ότι θέτει ένα ερώτημα προς την κυβέρνηση, «το οποίο μπορεί να απαντηθεί και σε κλειστή σύσκεψη: Πήραμε κάποια άδεια από κάποιον για να ξεκινήσει το γαλλικό πλοίο; Εμείς θεωρούμε ότι δεν έπρεπε να πάρει κάποια άδεια. Η κυβέρνηση πρέπει να απαντήσει σε αυτό.

«Χθες στη Βουλή ακούσαμε τον κ. Καιρίδη να υποστηρίζει ότι, παρ’ όλο που δεν γνωρίζει το περιεχόμενο της διακοίνωσης, θεωρεί ότι θα είναι ανώδυνο. Είναι δυνατόν; Έφτασε ακόμη και στο σημείο να παροτρύνει τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, να ρωτήσει σχετικά τον Ερντογάν. Αυτά είναι αστειότητες», σχολίασε. «Όταν ακούμε τον κ. Θεοχάρη να λέει ότι μία ρηματική διακοίνωση είναι σαν να στέλνει ραβασάκι η ΔΕΗ και τον κ. Χατζηβασιλείου να υποστηρίζει ότι είναι σαν να στέλνει ειδοποίηση η ΕΥΔΑΠ ότι θα σκάψει κάτω από το σπίτι μας, αντιλαμβάνονται όλοι για τι φαιδρή λογική μιλάμε», συμπλήρωσε. Επεσήμανε, δε, πως «στην περίπτωση της ΔΕΗ, όταν στέλνει ραβασάκι σημαίνει ότι αναγνωρίζει δικαιώματα στον παραλήπτη του» και πως «άρα, ακόμη και ως παραλληλισμός είναι ατυχέστατος».

Για την τουρκική αντίδραση και το ενδεχόμενο αξιοποίησης της διακοίνωσης στο μέλλον, ο κ. Τσουκαλάς είπε ότι «χθες είχαμε μια εξέλιξη που δείχνει ότι η Τουρκία έσπευσε με λεονταρισμούς να εργαλειοποιήσει τη γαλλική ρηματική διακοίνωση και να ισχυριστεί, προφανώς ανυπόστατα, ότι δήθεν έδωσε άδεια στην εταιρεία να προχωρήσει στην πόντιση του καλωδίου στη δική της υφαλοκρηπίδα». «Το άγχος μας ποιο είναι;», συνέχισε, για να υπογραμμίσει: «Μην, αν έρθει κάποτε η ώρα να συζητηθούν σε ανώτατο δικαστικό επίπεδο τα όρια ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας, έρθει η Τουρκία και φέρει στο τραπέζι τη ρηματική διακοίνωση, και την επικαλεστεί διεκδικώντας δικαιώματα στην περιοχή. Δεν κρίνουμε τι θα πει το δικαστήριο, αλλά επισημαίνουμε τι μπορεί να επικαλεστεί η Τουρκία».

Σχολιάζοντας τις δηλώσεις του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, για τα κόμματα που βρίσκονται δεξιά της ΝΔ, έθεσε το ερώτημα πώς λέει ότι τον χωρίζει άβυσσος με τον Αντώνη Σαμαρά «του οποίου ήταν υπουργός», την Αφροδίτη Λατινοπούλου «που ήταν υποψήφια βουλευτής του» και τον Κυριάκο Βελόπουλο, «με τον οποίο έχει συμφωνήσει σε όλα μέσα στη Βουλή». «Τον χωρίζει, δηλαδή, άβυσσος με όλους αυτούς, ενώ έχει τους κ.κ. Γεωργιάδη, Πλεύρη και Βορίδη, αλλά δεν τον χωρίζει με το ΠΑΣΟΚ, που είναι το μόνο κόμμα με σαφές πρόγραμμα και κοινωνικό πρόσημο απέναντι στην τελευταία νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση της Ευρώπης, τη Νέα Δημοκρατία;». «Είμαστε, με απλά λόγια, η μέρα με τη νύχτα προγραμματικά, αλλά θέλει να κυβερνήσει με εμάς; Αυτά είναι αστεία πράγματα», σχολίασε.

Περιγράφοντας τα δύο πολιτικά ενδεχόμενα μετά τις εκλογές, ξεκαθάρισε ότι για το ΠΑΣΟΚ δεν υπάρχει περιθώριο σύγχυσης ως προς τον στόχο του. Ανέφερε ότι «δύο σενάρια υπάρχουν. Ή θα είναι πρώτο κόμμα η ΝΔ και θα κυβερνήσει με την υπόλοιπη λαϊκίστικη δεξιά ή ακροδεξιά ή με έναν συντηρητικό πόλο -γιατί δεν είναι όλα τα κόμματα τα ίδια- και θα έχουμε μια κυβέρνηση που γεννά ανισότητες, είτε με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη είτε με άλλον -δεν μας αφορά- το ΠΑΣΟΚ θα είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Ή θα είναι πρώτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ και θα έχουμε κυβέρνηση που θα εφαρμόσει πρόγραμμα ΠΑΣΟΚ». Υποστήριξε ότι παρότι αυτά είναι λυμένα, η κυβέρνηση «προφανώς θεωρεί ότι σκηνοθετώντας μια κοκορομαχία στη λάσπη με τον κ. Τσίπρα και κάνοντας ταυτόχρονα συνεχώς φλερτ στο ΠΑΣΟΚ θα κερδίσει τον κόσμο του κέντρου και θα συσπειρώσει έναν κόσμο απέναντι στον Τσίπρα, τον οποίο απορρίπτει η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία». «Αυτή είναι μια σκηνοθεσία του κ. Μητσοτάκη», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ.