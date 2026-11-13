Κωνσταντοπούλου για την προϊσταμένη της Επιθεώρησης Εργασίας: “Αισχρά ψέματα η ανάρτηση Γεωργιάδη”

Απάντηση στα όσα έγραψε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, σχετικά με το επεισόδιο με την προϊσταμένη της Επιθεώρησης Εργασίας, η οποία διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», έδωσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, χαρακτηρίζοντάς τα «αισχρά ψέματα».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου στράφηκε κατά του Άδωνι Γεωργιάδη αλλά και κατά των μέσων ενημέρωσης που αναπαρήγαγαν την ανάρτησή του, χωρίς ωστόσο να απαντήσει επί της ουσίας για όσα της καταλογίζονται. Τον υπουργό Υγείας τον χαρακτήρισε «Γκέμπελς της κυβέρνησης».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Τι ρόλο έχει ένας υπουργός που δεν νοιάζεται για εργαζόμενους ή ασθενείς, τι δουλειά έχει και λέει αυτά τα ψέματα;», αναρωτήθηκε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

Αιχμές άφησε και για την επιλογή του νοσοκομείου στο οποίο μεταφέρθηκε η προϊσταμένη. «Μήπως αναρωτήθηκε κανείς αν το Γεννηματάς εφημέρευε χθες; Όχι, είναι η απάντηση. Μόνον η οφθαλμολογική και η ψυχιατρική», είπε.

Η αναφορά στη Ματίνα Παγώνη

Όπως υποστήριξε, η προϊσταμένη οδηγήθηκε στο συγκεκριμένο νοσοκομείο επειδή εκεί υπηρετεί η Ματίνα Παγώνη, «που δεν είναι ψυχίατρος ή οφθαλμίατρος». Η κυρία Κωνσταντοπούλου ολοκλήρωσε την ομιλία της λέγοντας: «Έξω οι ψεύτες, έξω οι κλέφτες».

Την Πέμπτη η ίδια δεν είχε σχολιάσει το περιστατικό, ούτε είχε αναφερθεί σε αυτό στην ομιλία της στην Ολομέλεια της Βουλής το βράδυ.

Το επεισόδιο

Το επεισόδιο σημειώθηκε την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου, στην ακρόαση για την καταγγελία πρώην εργαζόμενης της Πλεύσης Ελευθερίας, η οποία υποστηρίζει ότι δεν πληρώθηκε τα δεδουλευμένα της και ότι υπέστη ηθική παρενόχληση. Η ακρόαση διακόπηκε ξανά, εννέα μήνες μετά την κατάθεση της καταγγελίας, καθώς η προϊσταμένη της υπηρεσίας μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο «Γεννηματάς».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης έγραψε στο X ότι η προϊσταμένη «λιποθύμησε μετά από έντονο φραστικό επεισόδιο με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας» και έκανε λόγο για «νευρικό κλονισμό». Η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, που την επισκέφθηκε στο νοσοκομείο, μίλησε για «κρίση πανικού» και τόνισε ότι οι λειτουργοί της Αρχής πρέπει να εκτελούν τα καθήκοντά τους «χωρίς να υφίστανται κανενός είδους πίεση ή επίθεση». Η προϊσταμένη πήρε εξιτήριο το απόγευμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το Σωματείο Εργαζομένων του ΕΚΑΒ κατήγγειλε ότι, την ώρα που οι διασώστες παραλάμβαναν την προϊσταμένη, η κυρία Κωνσταντοπούλου τους ειρωνευόταν, λέγοντας «κάνετε show για εργαλειοποίηση του περιστατικού». Ο πρόεδρος του Σωματείου, Γιώργος Μαθιόπουλος, ανέφερε ότι οι διασώστες την κατέβασαν με ειδική καρέκλα, επειδή δεν μπορούσε να περπατήσει, και ότι η πρόεδρος της Πλεύσης τους ρωτούσε γιατί δεν φεύγει με τα πόδια.

Ο υπουργός Υγείας κατηγόρησε επίσης την κυρία Κωνσταντοπούλου ότι καθυστερεί την υπόθεση εδώ και εννέα μήνες με τρεις αναβολές, δύο αιτήματα εξαίρεσης και δύο μηνύσεις, εκ των οποίων η μία κατατέθηκε την Πέμπτη κατά της προϊσταμένης. Όπως υποστήριξε, η πρόεδρος της Πλεύσης κατηγόρησε την προϊσταμένη ότι έχει πάρει χρήματα από τον ίδιο και ότι είναι μέλος «της εγκληματικής μας συμμορίας με τον Παύλο Μαρινάκη και άλλους».