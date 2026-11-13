Βουλή: Υπερψηφίστηκαν τα 17 άρθρα του νομοσχεδίου για την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος

Ευρείας αποδοχής έτυχε η πλειονότητα των άρθρων που τέθηκαν σε ονομαστική ψηφοφορία από τη ΝΔ, και, όπως τόνισε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, «αγγίζουν σχεδόν κάθε ελληνικό νοικοκυριό». Τα άρθρα έλαβαν από 159 έως 244 θετικές ψήφους, και -σύμφωνα με πληροφορίες- η ΝΔ ψήφισε όλα τα άρθρα, το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ καταψήφισαν τα τρία άρθρα του “παιδικού κουμπαρά”, ενώ η Ελληνική Λύση ψήφισε υπέρ της δημιουργίας “κουμπαρά” και “παρών” στα άρθρα για τις εισφορές φυσικών προσώπων και του Δημοσίου σε αυτόν.

Συγκεκριμένα, και επί 284 ψηφισάντων, τα 17 άρθρα, για τα οποία η ΝΔ κατέθεσε πρόταση ονομαστικής ψηφοφορίας ψηφίστηκαν ως εξής:

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Άρθρο 4: Μηδενικός φορολογικός συντελεστής για τρίτεκνους και αγρότες – ΝΑΙ: 244, ΟΧΙ: 5, ΠΑΡΩΝ: 35

Άρθρο 7: Επιτάχυνση φορολογικών αποσβέσεων μηχανολογικού εξοπλισμού – ΝΑΙ: 186, ΟΧΙ: 38, ΠΑΡΩΝ: 60

Άρθρο 8: Μη εφαρμογή προσαυξήσεων σε φορολογικά συνεπείς – ΝΑΙ: 222, ΟΧΙ: 15, ΠΑΡΩΝ: 47

Άρθρο 9: Περιορισμός ελάχιστου καθαρού εισοδήματος για εκμεταλλευτές ΤΑΞΙ και επέκταση της μείωσης του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος για επιχειρήσεις σε μικρούς οικισμούς – ΝΑΙ: 223, ΟΧΙ: 15, ΠΑΡΩΝ: 46

Άρθρο 14: Μείωση και σταδιακή κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος με ορίζοντα το 2028 – ΝΑΙ: 198, ΟΧΙ: 30, ΠΑΡΩΝ: 56

Άρθρο 15: Επέκταση απαλλαγής από ΕΝΦΙΑ για κύριες κατοικίες σε μικρούς οικισμούς – ΝΑΙ: 239, ΟΧΙ: 9, ΠΑΡΩΝ: 36

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Άρθρο 16: Αύξηση συντελεστή φόρου μεταβίβασης, από 3% σε 15%, για αγορά κατοικίας από φορολογικούς κατοίκους εκτός ΕΕ και ΕΟΧ – ΝΑΙ: 197, ΟΧΙ: 12, ΠΑΡΩΝ: 75

Άρθρο 20: Διεύρυνση δικαιούχων της ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και αύξηση της ενίσχυσης από 300 σε 400 ευρώ – ΝΑΙ: 215, ΟΧΙ: 10, ΠΑΡΩΝ: 59

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Άρθρο 21: Μείωση ασφαλιστικών εισφορών – ΝΑΙ: 239, ΟΧΙ: 38, ΠΑΡΩΝ: 7

Άρθρο 22: Αναπροσαρμογή αναπηρικών επιδομάτων – ΝΑΙ: 239, ΟΧΙ: 31, ΠΑΡΩΝ: 14

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Άρθρο 23: Αύξηση επιδόματος γέννησης – ΝΑΙ: 239, ΟΧΙ: 15, ΠΑΡΩΝ: 30

Άρθρο 25: Κίνητρο εγκατάστασης και παραμονής στον Δήμο Μεγίστης – ΝΑΙ: 239, ΟΧΙ: 10, ΠΑΡΩΝ: 35

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Άρθρο 28: Επίδομα εορτών Χριστουγέννων 500 ευρώ στο δημόσιο τομέα – ΝΑΙ: 240, ΟΧΙ: 8, ΠΑΡΩΝ: 36

Άρθρο 35: Δημιουργία παιδικού επενδυτικού «κουμπαρά» (Ατομικός Επενδυτικός Λογαριασμός Ανηλίκων – ΑΕΛΑ) – ΝΑΙ: 171, ΟΧΙ: 102, ΠΑΡΩΝ: 11

Άρθρο 37: Εισφορές στον ΑΕΛΑ από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο έως του ποσού των 10.000 ετησίως – ΝΑΙ: 160, ΟΧΙ: 103, ΠΑΡΩΝ: 21

Άρθρο 38: Συνεισφορά του Δημοσίου στον «κουμπαρά» έως του ποσού των 1.200 ευρώ ετησίως – ΝΑΙ: 159, ΟΧΙ: 103, ΠΑΡΩΝ: 22

Άρθρο 51: Απαλλαγή επιβολής αναδρομικού ΕΝΦΙΑ, τόκων και προστίμων για διόρθωση λαθών και παραλείψεων στο Ε9 για τα έτη 2014 έως 2026 – ΝΑΙ: 215, ΟΧΙ: 20, ΠΑΡΩΝ: 49