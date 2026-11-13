ΣΥΡΙΖΑ: Ορκίστηκε βουλευτής ο Γιώργος Κυριακόπουλος

Ορκίστηκε και αμέσως ανέλαβε καθήκοντα βουλευτή, ο πρώτος αναπληρωματικός στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ στο νομό Αχαΐας, Γιώργος Κυριακόπουλος.

Ο κ. Κυριακόπουλος διαδέχθηκε τον Ανδρέα Παναγιωτόπουλο, ο οποίος είχε εκλεγεί τον Ιούνιο του 2023 με τον ΣΥΡΙΖΑ, είχε ανεξαρτητοποιηθεί στις 14 Ιουλίου 2026, και, εν τέλει, παραιτηθεί από το αξίωμα του βουλευτή, στις 10 Νοεμβρίου 2026.

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Πλέον, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ “μετρά” 13 βουλευτές και παραμένει 4ο σε δύναμη κοινοβουλευτικό κόμμα. Οι “Ανεξάρτητοι” αριθμούν 47 βουλευτές.

Σε δήλωσή της, η πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Ρένα Δούρου καλωσόρισε στην ΚΟ του κόμματος τον βουλευτή Αχαΐας, Γιώργο Κυριακόπουλο τονίζοντας ότι «ο κόσμος της Αχαΐας, με τη μακρά ιστορία των αγώνων και διεκδικήσεων, ξέρει να ξεχωρίζει τη συνέπεια από τα μεγάλα λόγια. Ο Γιώργος με συνέπεια αθροίζει τη φωνή του στους αγώνες που δίνει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εντός και εκτός Βουλής. Ο Γιώργος τιμάει την υπογραφή του. Καλώς ήρθες, Γιώργο!».