Κώστας Καραμανλής για Παπαληγούρα: “Ευθύς και έντιμος άνθρωπος”

Με μία φορτισμένη αλλά λιτή δήλωση αποχαιρέτησε ο πρώην πρωθυπουργός, Κώστας Καραμανλής τον πρώην υπουργό Αναστάση Παπαληγούρα.

Ο Κώστας Καραμανλής αναφέρθηκε στη μακρά κοινή τους διαδρομή, σημειώνοντας ότι συμπορεύτηκαν ήδη από τα πρώτα χρόνια της Μεταπολίτευσης, όταν το 1976 ο Αναστάσης Παπαληγούρας ανέλαβε επικεφαλής της ΟΝΝΕΔ.

Ο πρώην πρωθυπουργός έκανε λόγο για «έναν ευθύ και έντιμο άνθρωπο» και «έναν πολιτικό με υψηλή αίσθηση καθήκοντος». Ιδιαίτερη μνεία έκανε στη θητεία του στο υπουργείο Δικαιοσύνης, υπογραμμίζοντας ότι θα μνημονεύεται ως ο υπουργός που θέσπισε «ρητό και ολοκληρωμένο νομικό πλαίσιο για την ενδοοικογενειακή βία».

Η δήλωση του Κώστα Καραμανλή

«Με συγκίνηση αποχαιρετώ τον Αναστάση Παπαληγούρα. Έναν ευθύ και έντιμο άνθρωπο, έναν πολιτικό με υψηλή αίσθηση καθήκοντος.

Συμπορευτήκαμε ήδη από τα πρώτα χρόνια της Μεταπολίτευσης όταν, το 1976, ανέλαβε επικεφαλής της ΟΝΝΕΔ.

Η μακρά πορεία του στον δημόσιο βίο, από την εκπροσώπηση των πολιτών της Κορινθίας στη Βουλή, έως τις καίριες υπουργικές θέσεις που ανέλαβε, υπήρξε διαυγής και εξόχως δημιουργική.

Θα μνημονεύεται ως ο υπουργός Δικαιοσύνης που θέσπισε ρητό και ολοκληρωμένο νομικό πλαίσιο για την ενδοοικογενειακή βία.

Στην οικογένειά του εκφράζω τα ειλικρινή συλλυπητήριά μου».