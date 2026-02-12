Ποιος ήταν ο Αναστάσης Παπαληγούρας – Ο νόμος για την κακοποίηση και η δωρεά 3.745 αρχαίων νομίσμάτων

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών ο πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας και επί σειρά ετών βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Αναστάσης Παπαληγούρας, σκορπίζοντας θλίψη στον πολιτικό κόσμο.

Τη θλιβερή είδηση έκανε γνωστή η Νέα Δημοκρατία, με ανακοίνωσή της. «Ο Αναστάσης Παπαληγούρας αφήνει έντονο το αποτύπωμά του στη δημόσια ζωή του τόπου. Υπηρέτησε την Πατρίδα και την Παράταξη με αξιοπρέπεια, μαχητικότητα και εντιμότητα, εργάστηκε με συνέπεια για την ιδιαίτερη πατρίδα του και αγαπήθηκε από τους Κορίνθιους συμπολίτες του. Απευθύνουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του» αναφέρεται μεταξύ άλλων.

Η πολιτική του διαδρομή

Ήταν γιος του πολιτικού Παναγή Παπαληγούρα και της συζύγου του, Δέσποινας. Είχε σπουδάσει νομική στο πανεπιστήμιο Αθηνών και ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές του σπουδές, πάνω στο συγκριτικό ευρωπαϊκό δίκαιο με ειδίκευση στο δίκαιο της κοινής αγοράς, στο Πανεπιστήμιο Μπρούνελ του Λονδίνου. Την περίοδο 1976-1977 ήταν αρχηγός της Οργάνωσης Νέων Νέας Δημοκρατίας (ΟΝΝΕΔ).

Από το 1981 εκλεγόταν συνεχώς βουλευτής στην περιφέρεια του νομού Κορινθίας, με εξαίρεση τις εκλογές του Ιουνίου και του Νοεμβρίου του 1989 και του 1990. Την περίοδο 2002-2004 διατέλεσε αναπληρωτής κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας και από το 2004 μέχρι το 2007 ήταν υπουργός Δικαιοσύνης στην πρώτη κυβέρνηση Καραμανλή.

Το 2008 διορίστηκε υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Στις εκλογές του Οκτωβρίου του 2009 απέτυχε να εκλεγεί βουλευτής στην περιφέρεια Κορινθίας. Έκτοτε, δεν είχε εκλεγεί ξανά.

Ο νόμος για την κακοποίηση

Η κόρη του Λένα Παπαληγούρα είχε αποκαλύψει πρόσφατα ότι κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας για την παράσταση «Prima Facie, ανακάλυψε κάτι που τη συγκίνησε βαθιά σχετικά με τον πατέρα της και το έργο του:

«Ο πατέρας μου ήταν ο πρώτος που θέσπισε νόμο για την κακοποίηση και την ενδοοικογενειακή βία το 2006 — φανταστείτε πόσο πρόσφατα — και πριν από αυτό δεν υπήρχε τίποτα. Το ανακάλυψα διαβάζοντας για την παράσταση. Το θεωρώ λίγο μοιραίο, λίγο τυχαίο και ήθελα να του το αφιερώσω (σ.σ. το βραβείο)».

Η ίδια, παλαιότερα και συγκεκριμένα το 2024 σε συνέντευξή της στη Real Life είχε μιλήσει για την επιρροή που είχε πάνω της η πολιτική ζωή του πατέρα της: «Σίγουρα με επηρέασε, καθώς με ενδιαφέρει η πολιτική ως ενεργό μέλος της κοινωνίας. Με νοιάζει το κοινό καλό και στη δουλειά μου με ενδιαφέρουν τα πολιτικά έργα που κάτι μπορεί να μετακινήσουν μέσα μας και γύρω μας. Όμως, είμαι πολύ αφοσιωμένη στη δουλειά μου, για την ώρα τουλάχιστον. Οπότε δε θα σκεφτόμουν να εμπλακώ με κάτι τέτοιο».

Η δωρεά 3.745 αρχαίων νομίσμάτων στο Νομισματικό Μουσείο

Το 2019 δώρισε στο Νομισματικό Μουσείο τη συλλογή νομισμάτων του. Η συλλογή, η οποία καλύπτει ένα ευρύ γεωγραφικό φάσμα, αποτελείτο από 3.745 νομίσματα αρχαίων ελληνικών, ελληνορωμαϊκών, ρωμαϊκών, υστερορρωμαϊκών, βυζαντινών και μεσαιωνικών χρόνων.

Το 2023, με την ολοκλήρωση της ταύτισης, της καταγραφής και της φωτογραφικής τεκμηρίωσης των νομισμάτων, επιλέχθηκαν 99 αντιπροσωπευτικά δείγματα των ιστορικών περιόδων — χρυσά και αργυρά νομίσματα, καθώς και ένα αρχαίο δελφινόσχημο — τα οποία εκτίθενται.

Το συγγραφικό του έργο

Είχε γράψει και μια σειρά βιβλίων: «The Formation of Contract» (1975), «Η Κατάρτιση των Συμβάσεων κατά τα Ευρωπαϊκά Δίκαια» (1978), «Η Ευρώπη των Δέκα» (1979), «Με την Παράδοση στην Ανανέωση» (1981), «Κείμενα Αμφισβήτησης», «Η Πρόκληση του 1992» (συλλογική έκδοση, 1989)), «Οδοιπορικό στην Κορινθία» (1999), «Μαρτυρίες Μνήμης για τον Παναγή Παπαληγούρα» (2001), «Περί Διαφθοράς ή η Χαμένη Τιμή της Πολιτικής» (2001), «Μια νέα πολιτική Μεταφορών-Επικοινωνιών» (2003).

Η προσωπική του ζωή

Υπήρξε παντρεμένος με τη Ζαΐρα Ράλλη, κόρη του πρώην πρωθυπουργού Γεωργίου Ράλλη. Από τον γάμο τους απέκτησαν μία κόρη, τη γνωστή ηθοποιό Λένα Παπαληγούρα.