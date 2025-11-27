Κοντονής: «Στο 10% θα κινείται το κόμμα που θα συγκροτήσει ο Αλέξης Τσίπρας»

O Σταύρος Κοντονής μίλησε στο ERTnews και με αφορμή το βιβλίου Αλέξη Τσίπρα είπε: «Άφησε ένα κόμμα στο 17,7%, και θα συγκροτήσει ένα κόμμα το οποίο θα κινείται στο 10%».

Ότι θα διαβάσει το βιβλίο με την ησυχία του τα Χριστούγεννα ανέφερε ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης, ενώ το πρώτο του συμπέρασμα είναι ότι: «Με βάση ζητήματα στα οποία αναφέρεται ο πρώην πρωθυπουργός, υπήρχε σοβαρό πρόβλημα Δημοκρατίας στον ΣΥΡΙΖΑ».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η συνεργασία με τους ΑΝΕΛ, η κυβερνητική συνεργασία, δεν συζητήθηκε καθόλου στα στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματος, η οποία ήταν και η αρμόδια για να αποφασίσει σχετικά. Είναι διαφορετικό το συνταγματικό προαπαιτούμενο της δήλωσης από έναν αρχηγό κόμματος να στηρίξει μια κυβέρνηση η οποία δεν έχει την απόλυτη πλειοψηφία κι επίσης είναι διαφορετικό το θέμα της κυβερνητικής συνεργασίας. Είχα πει ότι μάλλον έπρεπε να είχαμε συνεργαστεί με το «Ποτάμι». Σας λέω ότι σήμερα καταλήγω ότι ήταν ένα τεράστιο στρατηγικό λάθος για τον ΣΥΡΙΖΑ, που ήταν η αρχή της σύμπτυξης του αντι-ΣΥΡΙΖΑ μετώπου που ολοκληρώθηκε με το δημοψήφισμα. Απόφαση φαντάζομαι πήρε ο πρώην πρωθυπουργός με ένα πολύ στενό κύκλο συνεργατών και δεν ξέρω αν συνεδρίασε ούτε καν η Πολιτική Γραμματεία», ανέφερε ο κ. Κοντόνης.

«Το ότι επελέγη ο Βαρουφάκης έναντι του Σταθάκη κάτι δηλώνει»

«Το ότι επελέγη ο Βαρουφάκης έναντι του Σταθάκη που ξέραμε όλοι ότι θα ήταν ο επόμενος υπουργός Οικονομίας, κάτι δηλώνει και οι εξηγήσεις που δίνει ο πρώην πρωθυπουργός στο βιβλίο του είναι εξηγήσεις μάλλον που παράγουν περισσότερα προβλήματα απ ότι ο ίδιος ήθελε να λύσει. Εδώ υπήρχε ένα κόμμα το οποίο είχε αποφασίσει σχετικά με την επαναδιαπραγμάτευση και απ ό, τι καταλαβαίνω και από αυτά που λέει και ο Βαρουφάκης τώρα, είχε πει εντελώς διαφορετικά πράγματα στον πρώην πρωθυπουργό και μάλιστα εγγράφως. Είναι προφανές ότι ότι δεν θα γινόταν το ίδιο πράγμα και γι αυτό επελέγη άλλος. Είναι επίσης αποδεδειγμένο από την πραγματικότητα και από την πορεία των πραγμάτων ότι εκείνη την περίοδο γινόντουσαν άλλα πράγματα. Ήταν ζητήματα τα οποία δεν επιτρέπεται σε ένα δημοκρατικό κόμμα της Αριστεράς να ελέγχονται και να δρομολογούνται με αποφάσεις αποκλειστικά του προέδρου.Αυτά είναι ζητήματα αρχής, κατά τη γνώμη μου. Δεν τηρήθηκαν αυτά που έπρεπε να τηρηθούν όσον αφορά τη διαδικασία και τη θεσμική πορεία των πραγμάτων και βρεθήκαμε σε αυτό το σημείο», επισημαίνει ο κ. Κοντονής.

«Ήμουν ο άνθρωπος που είχε στείλει την υπόθεση Novartis στην Δικαιοσύνη»

«Αν και γι αυτά έχω καταθέσει στο Ειδικό Δικαστήριο, αυτό που έχει σημασία είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρει ότι επείσθη από την πλειοψηφία των συνεργατών του. Τι είναι αυτό τώρα; Δηλαδή ποιοι είναι αυτοί οι συνεργάτες που αποφάσισαν; Γιατί; Για το λάθος και ποιο ήταν το λάθος; Ήταν δηλαδή η παραπομπή, η συμμετοχή στην παραπομπή, το οποίο είναι απαράδεκτο και μόνο που το συζητάμε, ενός πρώην υπηρεσιακού πρωθυπουργού, του κυρίου Πικραμμένου για παράδειγμα, η πλέον ακραία περίπτωση από τους δέκα που ήρθαν. Η ουσία του πράγματος είναι ότι και σε αυτό το σημείο μένει σκιά. Μένει ένα σκοτεινό δωμάτιο στο οποίο ποτέ δεν έχουμε πληροφορηθεί τι έχει συμβεί. Δεν το ξέρω ούτε εγώ, ο οποίος ήμουν τότε υπουργός Δικαιοσύνης και ήμουν ο άνθρωπος που είχε στείλει την υπόθεση Novartis στην Δικαιοσύνη», ανέφερε ο Σταύρος Κοντονής.

Ότι η Μαρία Καρυστιανού έχει καταφέρει να πείσει ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας για την αυθεντικότητά της, την ειλικρίνειά της και τον αγώνα για τον οποίο έκανε είπε ο κ. Κοντονής και διευκρίνισε: «Δεν είμαι στον χώρο της Κεντροαριστεράς. Είμαι στον χώρο της Κομμουνιστικής Ανανεωτικής Αριστεράς από 17 ετών, από το ΚΚΕ Εσωτερικού και ιδεολογικά εκεί παραμένω. Αλλά εδώ έχουμε κάτι άλλο. Ούτε ο Τσίπρας με αφορά, ούτε οι άνθρωποι που τον περιβάλλουν, αλλά να μην πάει χαμένη όλη αυτή η υπόθεση της Κεντροαριστεράς. Να υπάρχει μια προοπτική για το αύριο. ‘Ηταν ένα προσωπικό θέμα ότι δεν ήθελα να πάω σε μια εκλογική περιφέρεια που μπορούσΑ δυνητικά να εκλεγώ στη Ζάκυνθο, δεν ήθελα να πει κάποιος ότι αυτό είναι ένα πεδίο συναλλαγής».

«Δεν πιστεύω στη συγκόλληση αυτών των δυνάμεων, είπε υπενθυμίζοντας ότι έχει προτείνει το ΠΑΣΟΚ να πάρει μια μεγάλη πολιτική πρωτοβουλία για τη συγκρότηση ενός νέου φορέα της Κεντροαριστεράς, ενός νέου δημοκρατικού σοσιαλιστικού κόμματος στην Κεντροαριστερά. Αυτό θα ήταν μια μεγάλη πολιτική πρωτοβουλία που και το ίδιο θα το έβγαζε από τα σημερινά αδιέξοδα στα οποία βρίσκεται».