«Ο μαραθώνιος κερδίζεται από τα πρώτα χιλιόμετρα» – Το σύνθημα του Μητσοτάκη για τον προεκλογικό αγώνα

Το σύνθημα για την εκκίνηση του προεκλογικού μαραθωνίου έδωσε το απόγευμα της Τετάρτης 10/6 ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της ΠΕ της Νέας Δημοκρατίας στα γραφεία του κόμματος στο Μοσχάτο.

«Ξέρεις καλά ότι δεν σε περιμένει ένα σύντομο sprint, αλλά ένας απαιτητικός μαραθώνιος μέχρι τις εκλογές του 2027», είπε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, απευθυνόμενος στον νέο γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ, Κωνσταντίνο Κυρανάκη, στην ομιλία του στην Πολιτική Επιτροπή.

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«Αλλά είμαστε στην τελική ευθεία. Κάθε μέρα μετράει. Σου ζητώ να πατήσεις γκάζι για τη νίκη. Διασφαλίζοντας τη συνοχή, αλλά και τη διεύρυνση του κόμματος», προσέθεσε.

«Οι πρωτοβουλίες μας θα κωδικοποιηθούν σε ένα αντίτυπο που θα γίνει καθημερινό επιχείρημά μας», είπε ο πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι πρόκειται για ένα θετικό κεκτημένο, που οικοδομήθηκε με κόπο και που δεν πρέπει να θεωρηθεί εύκολο ή δεδομένο.

Ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΝΔ τόνισε ότι οι 4 άξονες που συγκροτούν την ισχυρή Ελλάδα είναι: δυναμική οικονομία, ευημερούσα κοινωνία, θωρακισμένη άμυνα, αποτελεσματική διπλωματία. «Δεν μπορεί να υπάρξει καμιά οικονομική πρόοδος χωρίς ασφάλεια, κοινωνική συνοχή και διεθνή παραδοχή», είπε.

Επίσης, σημείωσε ότι «η αναγνώριση των εθνικών δικαίων και του γεωπολιτικού ρόλου της Ελλάδας απαντούν σε όσους αμφισβητούν τον πατριωτισμό της ευθύνης και σε όσους πνίγονται μόνοι τους στα ήρεμα νερά, ξεχνώντας ότι εμείς τα κρατάμε πάντα ελεύθερα και γαλανά, με πράξεις κι όχι με συνθήματα».

Αφού αναφέρθηκε στο έργο της κυβέρνησης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε: «Μια πτωχευμένη χώρα μείωσε το δημόσιο χρέος κατά 60 μονάδες, ώστε τα βάρη της δικής μας γενιάς να μη βαραίνουν τους ώμους των παιδιών μας».

Αναφερόμενος στην ακρίβεια, σημείωσε ότι ο διεθνής πληθωρισμός και το αυξημένο κόστος της καθημερινότητας συνεχίζουν να ροκανίζουν τις αυξήσεις των αποδοχών.

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«Η αθροιστική στήριξη του εισοδήματος αναμετράται με την ακρίβεια. Η “τσέπη” του πολίτη και οι προϋπολογισμοί των νοικοκυριών είναι η κορυφαία προτεραιότητα του νέου μας κύκλου προς το 2030. Η πρόοδος των αριθμών πρέπει να μεταφραστεί σε χειροπιαστό όφελος για όλους», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι αυτή θα είναι και η κεντρική στόχευση του προεκλογικού προγράμματος για την τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας.

«Το τρίγωνο του νέου Οδικού Χάρτη είναι ανάπτυξη εθνικής οικονομίας, ενδυνάμωση αποτρεπτικής ικανότητας και διπλωματικής εμβέλειας της πατρίδας, θεσμικός εκσυγχρονισμός Κράτους και δημόσιας ζωής», ανέφερε.

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«Το σύνθημα “το είπαμε, το κάνουμε” είναι βάση εμπιστοσύνης για την επόμενη προσπάθεια», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Στη συνέχεια, αναφερόμενος στην αντιπολίτευση, είπε «ο θίασος αυτός δεν έχει στόχο να κυβερνήσει, αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα. Ξέρει ότι η οργή διαδίδεται πιο γρήγορα απ’ την ελπίδα. Ο δικός μας αντίπαλος δεν έχει όνομα κόμματος ή επώνυμο πολιτικών προσώπων, είναι μόνο τα προβλήματα».

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«Μαζί τους αντίπαλοί μας, η φτηνή προπαγάνδα, η τοξικότητα και η ύπουλη σπερμολογία που αλλοιώνουν την πραγματικότητα, προκαλώντας σύγχυση και παθητικότητα. Σε αυτόν τον λαϊκισμό που ξαναφουντώνει, έχουμε χρέος να αντισταθούμε», τόνισε.

«Σε έναν κόσμο ασταθή, μόνο η ΝΔ μπορεί να δώσει ασφάλεια – σε μία χώρα στην οποία μένουν ακόμη πολλά να διορθωθούν, μόνο οι δικές μας αλλαγές θα φέρουν αποτέλεσμα χωρίς ρίσκο. Γι’ αυτό και η εντολή που θα ζητήσουμε απ’ τον λαό θα είναι εντολή ρήξης με τα κακώς κείμενα και ολοκλήρωσης των δημιουργικών κύκλων που άνοιξαν το 2019 και συνεχίστηκαν το 2023. Σε αυτήν τη νέα, συναρπαστική πανστρατιά, θέση έχουν όλοι», είπε ο πρωθυπουργός.

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Επιπλέον, τόνισε ότι οι επόμενες καθοριστικές εκλογές θα κρίνουν το αύριο της πατρίδας. «Η χώρα δεν έχει περιθώρια να χάνει χρόνο και ευκαιρίες, ούτε να μπει σε έναν αδιέξοδο δρόμο χωρίς να έχει στο τιμόνι της μία ισχυρή και σοβαρή κυβέρνηση», είπε.

«Η Κυριακή της μεγάλης επιλογής θα είναι μία. Και αυτή η μόνη Κυριακή θα πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία», τόνισε.

«Κανείς δεν μπορεί να μένει αδρανής ή αναποφάσιστος. Τα διλήμματα του αύριο θα είναι αμείλικτα: θέλουμε πρόοδο με σχέδιο, συνέπεια και δουλειά ή επιστροφή σε πειραματισμούς που άλλοτε πληρώσαμε ακριβά;», κατέληξε ο πρωθυπουργός.