Νίκη Λυμπεράκη: «Ρωτούσα το ΑΙ ακόμα και για πράγματα που είχαν σχέση με τον γιο μου»

Στην εκδήλωση για την παρουσίαση του νέου βιβλίου του Θοδωρή Σκυλακάκη, ήταν η δημιοσιογράφος του MEGA Νίκη Λυμπεράκη και μεταξύ άλλων απάντησε σε ερωτήσεις σχετικά με το AI και την αλλαγή δεδομένων στους εργασιακούς χώρους.

«Όταν πρωτοβγήκε η τεχνητή νοημοσύνη τη χρησιμοποιούσα πάρα πολύ. Δηλαδή είχα φτάσει στο σημείο να ρωτάω ακόμη και για πράγματα, ας πούμε, σε σχέση με τον γιο μου», ανέφερε η δημοσιογράφος.

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«Το απολαύσαμε πάρα πολύ φτιάχνοντάς το. Πήραμε πάρα πολύ καλά σχόλια, είναι μια δουλειά προσεγμένη και άρτια και τις κάναμε με τις καλύτερες προθέσεις. Ήταν ένα project πολύ συγκεκριμένο, δεν ξέρω αν συνεχίσει, δεν έχω μπει σε τέτοιες συζητήσεις», σχολίασε αναφορικά με την εκπομπή της στο MEGA, «Πάμε μια βόλτα».

Η Νίκη Λυμπεράκη είναι μαμά ενός παιδιού, αλλά επιλέγει να μη δημοσιοποιεί συστηματικά λεπτομέρειες για την καθημερινότητά του γιου της.