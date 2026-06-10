Νέος γραμματέας της ΠΕ της Νέας Δημοκρατίας ο Κυρανάκης – «Πάτα γκάζι για τη νίκη στις εκλογές του 2027» το μήνυμα του Μητσοτάκη

Επίσημα ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης είναι ο νέος Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, καθώς κατά τη συνεδρίαση της Νέας Δημοκρατίας εξελέγη ομόφωνα.

Ο Γιάννης Τραγάκης έκανε την ανακοίνωση, τονίζοντας ότι για τη θέση του Γραμματέα κατατέθηκε μία και μοναδική υποψηφιότητα, αυτή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Δια βοής πραγματοποιήθηκε η έγκριση της υποψηφιότητας, με τα μέλη της Πολιτικής Επιτροπής να εκλέγουν ομόφωνα τον νέο Γραμματέα.

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Ο κ. Κυρανάκης παίρνοντας τον λόγο από το βήμα της Πολιτικής Επιτροπής μίλησε για τη δύσκολη περίοδο που βίωση η γενιά της οικονομικής κρίσης, αναφερόμενους στους νέους που αποφοίτησαν από τα πανεπιστήμια μέσα στα χρόνια των μνημονίων και βρέθηκαν αντιμέτωποι με την ανεργία και την αβεβαιότητα.

Έπειτα ο νέος Γραμματέας της ΝΔ επισήμανε ότι έχει αλλάξει σημαντικά η εικόνα της χώρας από το 2019 μέχρι σήμερα, λέγοντας ότι πλέον η Ελλάδα διαθέτει ισχυρή οικονομία, ενισχυμένη αποτρεπτική ισχύ και αυξημένο διεθνές κύρος.

«Σήμερα ζούμε σε μία Ελλάδα με ισχυρή οικονομία, ισχυρή άμυνα και μια χώρα που έχει αφήσει οριστικά πίσω της την κρίση», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η παρουσία Έλληνα υπουργού Οικονομικών στην ηγεσία του Eurogroup αποτελεί ακόμη μία απόδειξη της αναβαθμισμένης θέσης της χώρας στην Ευρώπη.

Η εκλογή Κυρανάκη σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας περιόδου για τον κομματικό μηχανισμό της Νέας Δημοκρατίας, με τον ίδιο να αναλαμβάνει άμεσα την ευθύνη της θερινής κομματικής εξόρμησης και της προετοιμασίας των επόμενων πολιτικών δράσεων του κόμματος.

Κυρανάκης: «Νεοδημοκράτες και νεοδημοκράτισσες τα καταφέραμε»

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης αμέσως μετά της ομόφωνη εκλογή του στην Πολιτική Επιτροπή της ΝΔ ευχαρίστησε τον πρόεδρο της ΝΔ και πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη γιατί τον πίστεψε και του έδωσε ευκαιρίες. «Και εμένα και πολλούς από εμάς που ανήκουμε σε μια γενιά ανθρώπων που ήθελαν να βγουν μπροστά και να παλέψουν για την παράταξή μας» ανέφερε.

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«Άνθρωποι στους οποίους εσείς ανοίξατε την πόρτα, αλλά κυρίως ανοίξατε την καρδιά σας στη νέα γενιά. Μας εντάξατε στα ψηφοδέλτια, μας δώσατε δημόσιο βήμα, μας δώσατε την εντολή να πολιτευτούμε κρατώντας σφιχτά και ευλαβικά τις αξίες της Νέας Δημοκρατίας» πρόσθεσε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

«Ανήκουμε σε μια γενιά που βίωσε ολόκληρη την δεκαετία της κρίσης στη χειρότερη στιγμή για την ζωή μας. Σε μια γενιά που τελείωσε το πανεπιστήμιο ακριβώς την ώρα που η Ελλάδα έμπαινε στα μνημόνια. Μια γενιά που εκείνη την στιγμή συνειδητοποιούσε ότι τα όνειρά της χάνονταν οριστικά. Μια γενιά που όταν έβγαινε στο εξωτερικό, όταν συνομιλούσε με συνομηλίκους της από το εξωτερικό, εισέπραττε εκείνα τα άσχημα, βαθιά στερεότυπα της δεκαετίας της κρίσης. Μια γενιά που όταν κλήθηκε να πιάσει την πρώτη της δουλειά, έβλεπε να ορθώνεται ένα κύμα πολύ μεγάλης ανεργίας. Μια γενιά που όταν βρήκε την πρώτη της δουλειά, είδε μισθούς να συρρικνώνονται, είδε λουκέτα να έρχονται, είδε επιχειρήσεις να κλείνουν η μία μετά την άλλη» ανέφερε.

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«Νεοδημοκράτες και νεοδημοκράτισσες τα καταφέραμε. Όλοι μαζί τα καταφέραμε» τόνισε.

«Σήμερα ζούμε σε μια Ελλάδα με ισχυρή οικονομία, που βγήκε οριστικά από οποιαδήποτε επιτήρηση και με έναν Έλληνα υπουργό Οικονομικών στο τιμόνι του Eurogroup. Ζούμε σε μια Ελλάδα με στρατιωτική υπεροχή σε στεριά, αέρα και θάλασσα. Ζούμε σε μια Ελλάδα που έφερε πίσω τα παιδιά της, τη γενιά του brain drain. Ζούμε σε μια Ελλάδα όμως που δημιούργησε επιπλέον 560.000 θέσεις εργασίας για τα παιδιά της που έμειναν εδώ. Ζούμε σε μια Ελλάδα με πανεπιστήμια επιτέλους ελεύθερα από καταλήψεις, η μεγαλύτερη ιδεολογική νίκη της ΔΑΠ και της ΟΝΝΕΔ. Μια Ελλάδα που αναβάθμισε, ανακαίνισε, στελέχωσε νοσοκομεία της και συνεχίζει να το κάνει κάθε εβδομάδα. Μια Ελλάδα η οποία ψηφιοποίησε το κράτος και τις υπηρεσίες που ταλαιπωρούσαν τον πολίτη, χτυπώντας έτσι τη διαφθορά.

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Σε μια Ελλάδα που προστάτευσε απελευθερωμένα τα σύνορά της στη στεριά και στη θάλασσα. Ζούμε σε μια Ελλάδα η οποία αποπνέει αισιοδοξία. Μια Ελλάδα που μπορεί να είναι μικρή σε στεριά, αλλά μεγάλη στη θάλασσα.

Μια Ελλάδα των λεγόμενων πέντε θαλασσών, που είναι μια παγκόσμια ναυτιλιακή δύναμη, που κάθε χρόνο μεγαλώνει το στόλο της και χαίρει σεβασμού σε κάθε λιμάνι του κόσμου. Ζούμε σε μια Ελλάδα που παράγει ξανά, που κατασκευάζει, που ζωντανεύει τη βιομηχανία, που επιβραβεύει αυτόν που επενδύει, εξάγει, παράγει στην πραγματική οικονομία. Μια Ελλάδα που άφησε οριστικά πίσω την κρίση, σηκώθηκε όρθια και στέκεται περήφανη με έναν πρωθυπουργό, τον αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκο Μητσοτάκη, στο τιμόνι αυτών των μεγάλων και δικαιωμένων εθνικών και πατριωτικών επιλογών» ανέφερε.

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Καταλήγοντας ο νέος γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής Κωνσταντίνος Κυρανάκης ζήτησε από όλους να έχουν ψυχολογία νικητή. «Να έχουμε ψυχολογία νικητή και να αποβάλουμε κάθε ίχνος ηττοπάθειας από μέσα μας. Αυτή η αισιοδοξία οφείλει να είναι πανταχού παρούσα. Να είναι στα χέρια που θα σφίξουμε. Να είναι στα βλέμματα που θα τα ανταλλάξουμε. Να μας συνοδεύει στα σπίτια στα οποία θα μπούμε. Να είναι στον τόνο της φωνής μας. Όταν θα σηκώσουμε το τηλέφωνο, εμείς, οι οργανώσεις μας, τα γραφεία μας, οι εθελοντές παράταξης για να μιλήσουμε στον κόσμο που θέλουμε να μας εμπιστευτεί ξανά. Να είναι στα ψηφοδέλτια, κύριε πρόεδρε, που πρέπει να γεμίσουν, όπως είπατε, με νέο αίμα, με νέα στελέχη, τα οποία θα πολιτευθούν για πρώτη φορά».

«Πάμε να πιστέψουμε στις δυνάμεις μας, να πιστέψουμε στη δύναμη της βάσης μας και σήμερα να φύγουμε από αυτή την αίθουσα με ένα φύλλο πορείας και την πιο σημαντική αποστολή που μας αναθέτει σήμερα ο πρωθυπουργός.

Η αποστολή μας είναι απλή. Να ιδρώσουμε τη φανέλα της παράταξης και να μεταδώσουμε αυτή την αισιοδοξία σε κάθε στέλεχός μας, σε κάθε φίλο και υποστηρικτή της Νέας Δημοκρατίας» συμπλήρωσε.

Μητσοτάκης: «Πάτα γκάζι για τη νίκη»

Ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης, έστειλε μήνυμα ενότητας, ανανέωσης και εκλογικής ετοιμότητας ενόψει της πορείας προς τις εθνικές εκλογές του 2027, κατά την ομιλία του στην Πολιτική Επιτροπή του κόμματος, η οποία συνεδρίασε με βασικό θέμα την εκλογή του νέου Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής.

Στο επίκεντρο της συνεδρίασης βρέθηκε η εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη για τη θέση του νέου Γραμματέα.

Μιλώντας για τον κ. Κυρανάκη, ο πρόεδρος της ΝΔ τον χαρακτήρισε στέλεχος με μακρά πορεία στην παράταξη, από τα φοιτητικά του χρόνια στη ΔΑΠ και την ΟΝΝΕΔ, ενώ υπενθύμισε ότι διετέλεσε και πρόεδρος της Νεολαίας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος για δύο συνεχόμενες θητείες.

Αναφερόμενος στις απαιτήσεις της νέας του θέσης, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως πρόκειται για έναν «μαραθώνιο» που οδηγεί στις εκλογές του 2027 και όχι για ένα σύντομο πολιτικό «σπριντ».

«Είμαστε στην τελική ευθεία. Κάθε μέρα μετράει. Θα ξαναγυρίσουμε όλη την Ελλάδα από άκρη σε άκρη», σημείωσε, σημειώνοντας ότι ο ίδιος ξεκινά νέο κύκλο περιοδειών από τη Ρόδο το προσεχές Σάββατο.

Επίσης έθεσε ως βασικές προτεραιότητες για τον νέο Γραμματέα τη διασφάλιση της συνοχής της παράταξης, τη διεύρυνση της εκλογικής της επιρροής, την ενεργοποίηση παλαιών στελεχών και φίλων του κόμματος, αλλά και την προσέλκυση νέων δυνάμεων.

«Δεν σου ζητώ απλώς να ανεβάσεις στροφές στις μηχανές. Σου ζητώ να πατήσεις γκάζι για τη νίκη», ανέφερε χαρακτηριστικά απευθυνόμενος στον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, καταλήγοντας με την ευχή: «Καλή αρχή, Κωνσταντίνε».