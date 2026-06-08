«Πυρά» Κωνσταντοπούλου σε Τσίπρα: Δυόμισι χρόνια ήταν τουρίστας, τον μισθό μια χαρά τον εισέπραττε

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα με δηλώσεις της στο OPEN.

«Την αντιπολίτευση τη διέλυσε ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας, και τώρα έρχεται και λέει θέλω να διαλύσω γενικότερα την αντιπολίτευση στη Βουλή. Δεν είναι καταγγελία, είναι πραγματικότητα» ανέφερε αρχικά για να προσθέσει:

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«Τον Ιούνιο του 2023, ο Τσίπρας εξελέγη αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του δεύτερου σε ψήφους κόμματος, με 17% τότε. Παίρνοντας αυτό το 17%, είπε “παραιτούμαι από τη θέση του αρχηγού” και μετά παρέμεινε επί δυόμισι χρόνια, μέχρι τον Οκτώβριο του 2025, σιωπηλός.

Δεν άρθρωσε λέξη στη Βουλή, σε καμία μεγάλη συζήτηση, σε καμία μεγάλη μάχη, δεν μίλησε στις προτάσεις μομφής, δεν μίλησε για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, δεν έκανε μισή επίκαιρη ερώτηση. Δυόμισι χρόνια ήταν τουρίστας. Διασπάστηκε, πολυδιασπάστηκε. Τον μισθό μια χαρά τον εισέπραττε δυόμισι χρόνια».