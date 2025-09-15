Κωνσταντοπούλου: «Ο κ. Μυλωνάκης έχει εμπλοκή σε κακουργηματική παρασκηνιακή δράση»

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου κατέθεσε νέα επίκαιρη ερώτηση προς τον υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργο Μυλωνάκη.

Με την ερώτηση η κ. Κωνσταντοπούλου καλεί τον υφυπουργό να απαντήσει:

Αν η εκ μέρους του παραγγελία τού υπομνήματος ,άλλως εσωτερικού σημειώματος (σ.σ. για τον ΟΠΕΚΕΠΕ), στην οποία αναφέρθηκε, γνωστοποιήθηκε στον πρωθυπουργό. Αν ναι, πότε. Τι οδηγίες έλαβε σχετικά. Επίσης αν το περιεχόμενο του υπομνήματος γνωστοποιήθηκε στον πρωθυπουργό και αν δόθηκε αντίγραφό του στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.

Αν υπάρχουν σημεία του υπομνήματος που δεν περιελήφθησαν στην πρόταση της Ν.Δ. για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής. Σε θετική περίπτωση, ποια είναι τα σημεία αυτά και ποιος αποφάσισε σχετικά. Αν ενημερώθηκε ο πρωθυπουργός. Αν στο υπόμνημα γίνεται για λόγος για ποινικές ευθύνες.

Στην πρωτοβουλία που ανέλαβε να θέσει εκ νέου το ζήτημα στη Βουλή, αναφέρθηκε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, με δήλωσή της, νωρίτερα σήμερα στη Βουλή.

«Ο κ. Μυλωνάκης καλείται να προσέλθει στη Βουλή και να απαντήσει σε πολύ σοβαρές ερωτήσεις, που αφορούν κακουργηματικές ευθύνες του ιδίου και άλλων προσώπων για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για το γεγονός ότι ενεπλάκη, τόσο σε προειδοποιήσεις βουλευτών σε σχέση με το απόρρητο περιεχόμενο εισαγγελικών ερευνών και παρακολουθήσεων συνομιλιών, αλλά και ότι ενεπλάκη στην παραγγελία και διακίνηση ενός υπομνήματος για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο ακόμη δεν έχει δοθεί στη Βουλή, στη δημοσιότητα, στην κοινή γνώμη. Ο κύριος Μυλωνάκης καλείται να απαντήσει τι έκανε με αυτό το υπόμνημα, που καθ’ ομολογία του έχει στα χέρια του από τα μέσα Ιουνίου! Ποιος ενημερώθηκε για την παραγγελία του υπομνήματος; Ποιος ενημερώθηκε για το περιεχόμενο του; Ενημερώθηκε ο ίδιος ο πρωθυπουργός; Αν υπάρχουν σημεία του υπομνήματος, που το αποκαλεί ”άτυπο” ή ”ενημερωτικό” ή ”εσωτερικό” σημείωμα, αν υπάρχουν λοιπόν σημεία αυτού του σημειώματος, άλλως υπομνήματος, που δεν χρησιμοποιήθηκαν και αν υπάρχουν χωρία τού υπομνήματος αυτού που μιλούν για ποινικές ευθύνες», δήλωσε η κυρία Κωνσταντοπούλου.

Στη συνέχεια σημείωσε: «Ο κύριος Μυλωνάκης έχει ομολογήσει την αρμοδιότητά του για το θέμα αυτό, απαντώντας σε Επίκαιρη Ερώτηση του κυρίου Καραμέρου, την 1η Σεπτεμβρίου του 2025. Έχει ομολογήσει την εμπλοκή του σε αυτήν την κακουργηματική, παρασκηνιακή δράση. Καλείται τώρα να απαντήσει στη Βουλή. Γιατί εκεί λειτουργεί θεσμικά η Κοινοβουλευτική Δημοκρατία, εκεί οφείλει θεσμικά ένας υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και μάλιστα το δεξί χέρι του κυρίου Μητσοτάκη να προσέλθει και να δώσει εξηγήσεις».