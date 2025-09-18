Μητσοτάκης – Ερντογάν: «Κλείδωσε» η συνάντησή τους στη Νέα Υόρκη στις 23 Σεπτεμβρίου

Την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, θα συναντηθεί με τον Τούρκο Πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Νέα Υόρκη.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η συνάντηση θα γίνει στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και κατά πάσα πιθανότητα θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι της Τρίτης (βράδυ ώρα Ελλάδας).

Υπενθυμίζεται ότι το βράδυ της Τετάρτης (17.09) μέσω συνέντευξής του στον ΑΝΤ1 ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε εξάρει την πρόθεσή του να συναντηθεί με τον Τούρκο ομόλογό του στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

«Υπάρχει πρόθεση και από τα δύο μέρη να βρεθεί χρόνος και πιστεύω ότι από τη στιγμή που υπάρχει διάθεση να βρεθεί χρόνος, παρότι θα συμπέσουμε για λίγο, πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να βρούμε τον χρόνο για να κάνουμε τη συνάντηση…», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, κάλεσε τον ελληνικό λαό να μην ανησυχεί για τα ελληνοτουρκικά, καθώς ο ίδιος εξέφρασε την πεποίθηση ότι δεν υπάρχει περίπτωση για «θερμό επεισόδιο» στο Αιγαίο, χωρίς ωστόσο αυτό να επιτρέπει τον εφησυχασμό.