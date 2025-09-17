Κυριάκος Μητσοτάκης: Τα μηνύματα για την Τουρκία και τον εκλογικό νόμο – Τι είπε για τα σενάρια συνεργασίας με άλλον πρωθυπουργό

Πολλά μηνύματα προς πάσα κατεύθυνση έστειλε στη συνέντευξη του στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης το απόγευμα της Τετάρτης 17/9.

Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός μίλησε τόσο για τις σχέσεις με την Τουρκία όσο και για τα όσα λέγονται για αλλαγή του εκλογικού νόμου, λέγοντας πως οι εκλογές θα γίνουν την Άνοιξη του 2027.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε ό,τι αφορά σε σενάρια για κυβέρνηση συνεργασίας με άλλον πρωθυπουργό τόνισε ότι «με ρωτάτε τώρα τι μπορεί να γίνει σε 18- 20 μήνες από τώρα. Εγώ να σας πω όμως μια κουβέντα. Πρωθυπουργό εκλέγει ο λαός και όχι οι παράγοντες. Ο λαός ψηφίζει όχι μόνο κόμμα. Ψηφίζει και πρωθυπουργό. Τώρα τα υπόλοιπα δεν τα θεωρώ πολύ σοβαρές… και ξέρετε, διασκεδάζω μερικές φορές διότι βλέπω την πολιτική κουζίνα, εντός εισαγωγικών, στην οποία όλοι μας, και εσείς, και εγώ, με τον τρόπο μας συμμετέχουμε, χίλιοι άνθρωποι πέριξ της πλατείας Κολωνακίου που συζητούμε διάφορα σενάρια, δε νομίζω ότι αυτά τα σενάρια ακουμπούν την κοινωνία. Αυτό το οποίο ενδιαφέρει σήμερα την κοινωνία είναι μπορεί μια κυβέρνηση να βοηθήσει το νοικοκυριό με το νοίκι, με το ρεύμα, να αυξήσει κάπως τους μισθούς, το διαθέσιμο εισόδημα; Όλα τα υπόλοιπα είναι ενδιαφέροντα σενάρια επιστημονικής φαντασίας, αλλά τελικά ο λαός θα κρίνει και δε θα κρίνει μόνο την άλλη μεριά, θα κρίνει και εμένα και το αποτέλεσμα των εκλογών θα είναι η καλύτερη απόδειξη του αν οι Έλληνες πολίτες θέλουν ή δε θέλουν να συνεχίσουμε να κυβερνάμε αυτή τη χώρα. Όλα τα υπόλοιπα λοιπόν ας τα αφήσουμε λίγο στην άκρη, γιατί δε νομίζω ότι ενδιαφέρουν τόσο πολύ τους τηλεθεατές μας»

Μητσοτάκης στον ΑΝΤ1: Η Ελλάδα δεν επαναπαύθηκε στα ήρεμα νερά χωρίς να ασκήσει μία ενεργητική εξωτερική πολιτική

Σε ό,τι αφορά στο τουρκικό ωκεανογραφικό Πίρι Ρέις και τη σημερινή διακλαδική άσκηση των Ενόπλων Δυνάμεων ο πρωθυπουργός υπογράμμισε μεταξύ άλλων ότι «ας περάσω λοιπόν ένα μήνυμα ηρεμίας σε όλους τους Έλληνες πολίτες. Οι ασκήσεις τις οποίες διεξάγουμε. Οι ασκήσεις τις οποίες κάνουμε είναι όλες προγραμματισμένες ασκήσεις. Τις κάνουμε πάντα τέτοια εποχή μεταξύ 15 και 30 Σεπτεμβρίου. Το ζήτημα στο οποία αναφερθήκατε δεν έχουμε δει ακόμα κάποια κίνηση στο πεδίο, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί ιδιαίτερα. Το συζητήσαμε και σήμερα στο ΚΥΣΕΑ και σε κάθε περίπτωση εμείς κύριε Χατζηνικολάου, με την Τουρκία θα επιδιώκουμε πάντα να έχουμε ανοιχτούς διαλόγους, ειλικρινή συζήτηση και θα μεταφέρουμε όμως και τις θέσεις μας με αυτοπεποίθηση και έχοντας τη βεβαιότητα ότι έχουμε το Διεθνές Δίκαιο με το μέρος μας.

Η ελληνική Κυβέρνηση επιδιώκει τα ήρεμα νερά, ταυτόχρονα όμως το τελευταίο εξάμηνο θέλω να σας θυμίσω, ολοκλήρωσε το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, εκκρεμότητα πολλών ετών. Προχώρησε τα πρώτα βήματα στην ανακήρυξη θαλασσίων πάρκων ασκώντας όχι κυριαρχικά δικαιώματα, κυριαρχία επί ελληνικών νησιών. Ολοκλήρωσε την πρώτη φάση του διαγωνισμού της Chevron. Η Ελλάδα δεν επαναπαύθηκε στα ήρεμα νερά χωρίς να ασκήσει μία ενεργητική εξωτερική πολιτική και είναι λογικό».

Σε ό,τι αφορά στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος Κύπρου ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι «Είναι μία εκκρεμότητα. Τη συζητούμε και με την Κυπριακή Κυβέρνηση. Πιστεύω ότι θα λυθεί το ζήτημα αυτό, διότι πήρε και μεγάλη δημοσιότητα. Νομίζω ότι όλοι αναγνωρίζουν ότι είναι ένα έργο το οποίο είναι απολύτως κρίσιμο για την Κύπρο, όχι τόσο για την Ελλάδα και το οποίο εμείς θέλουμε να στηρίξουμε για λόγους γεωπολιτικούς και για να βοηθήσουμε την Κύπρο»

Σε ερώτηση για το κατά πόσον ανησυχεί για την πιθανότητα ενός θερμού επεισοδίου ο πρωθυπουργός εμφανίστηκε αρνητικός και συμπλήρωσε με νόημα ότι «δεν ανησυχώ, αυτό δε σημαίνει όμως ότι επαναπαύομαι κιόλας. Και θέλω να σας θυμίσω ότι σήμερα μάλιστα το ΚΥΣΕΑ ενέκρινε και τυπικά την προμήθεια της τέταρτης φρεγάτας Belharra και μία ταυτόχρονα πολύ σημαντική αναβάθμιση και των τριών προηγούμενων, διότι ξέρετε η τεχνολογία εξελίσσεται πια τόσο γρήγορα, που και τα οπλικά συστήματα χρήζουνε διαρκούς αναβάθμισης. Και η πρώτη φρεγάτα, μιλάμε για ότι πιο σύγχρονο πλέει στη Μεσόγειο, με πολύ μεγάλη υπερηφάνεια νομίζω και πράγματι το λέω γιατί είναι μία επιτυχία συνολική για τις αμυντικές μας δυνάμεις, θα καταπλεύσει στην πατρίδα μας μέχρι τα τέλη του έτους. Αυτή η ενίσχυση του ναυτικού δεν έχει ξαναγίνει στην ιστορία του ελληνικού ναυτικού. ‘Αρα η Ελλάδα ενισχύει την αποτρεπτική της δύναμη, συζητά με αυτοπεποίθηση με τη γείτονα χώρα και ταυτόχρονα θέτει και τα ζητήματα στη σωστή τους όχι μόνο ελληνοτουρκική, αλλά και ευρωτουρκική διάσταση».

Σε ερώτηση για το κατά πόσον θα συναντηθεί με τον Τούρκο πρόεδρο την ερχόμενη εβδομάδα στη Νέα Υόρκη απήντησε ότι «δεν υπάρχει ακόμα αυτή η προοπτική, υπάρχει πρόθεση και από τα δύο μέρη να βρεθεί χρόνος και πιστεύω ότι από τη στιγμή που υπάρχει διάθεση να βρεθεί χρόνος, παρότι θα συμπέσουμε για λίγο, πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να βρούμε το χρόνο» και επανέλαβε πως η Ελλάδα δεν είναι αντίθετη με παραπομπή του ζητήματος της οριοθέτησης της ΑΟΖ στο Διεθνές Δικαστήριο υπό την προυπόθεση ότι η Τουρκία θα αναγνωρίσει πως υπάρχει μία και μόνη διαφορά και σημείωσε ότι «Η Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να συζητήσει ούτε ζητήματα αφοπλισμού, ούτε προφανώς ζητήματα γκρίζων ζωνών, ούτε ζητήματα κυριαρχίας. Όσο τα ζητήματα αυτά μπαίνουν στο τραπέζι, τόσο γίνεται εξαιρετικά δύσκολη η επίλυση της μεγάλης μας διαφοράς, που είναι η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, δηλαδή ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας. Μπορούμε να μάθουμε να ζούμε και με τις διαφορές μας κι αν δεν μπορούμε να λύσουμε το ζήτημα αυτό δε θα μπορέσουμε να το λύσουμε. Αυτό δε σημαίνει όμως ότι πρέπει μονίμως το θερμόμετρο να είναι στο κόκκινο κι ότι πρέπει να είμαστε μονίμως σε ένα περιβάλλον διαρκούς έντασης. Ας κρατήσουμε, να κάνω αν μου επιτρέπετε μία θετική αναφορά, διότι νομίζω ότι έχει αξία και με αφορμή τα μπασκετικά τα οποία έγιναν και τις μικρές αντεγκλήσεις των δύο πλευρών. Εγώ κρατώ την ανάρτηση και του Γιάννη Αντετοκούμπο και του Σεγκούν, ότι ο αθλητισμός πρέπει να ενώνει. Ήταν νομίζω μία ανάρτηση και από τους δύο παίκτες, η οποία ξέρετε και κάτι; Επιβεβαιώνει και το κλίμα που υπάρχει μεταξύ των δύο λαών. Οι λαοί μας δεν έχουν πολλά να χωρίσουν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναλυτικά η συνέντευξη του πρωθυπουργού:

Ν. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ: Κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε στο Μέγαρο Μαξίμου, στο γραφείο του Πρωθυπουργού, του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη.

Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ που δεχτήκατε την πρόσκλησή μας για την πρώτη αυτή συνέντευξη μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Καλησπέρα κ. Χατζηνικολάου σ’ εσάς και τους τηλεθεατές σας.

Ν. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ: Καλησπέρα σας. Θα ξεκινήσω λοιπόν από την έκθεση. Η αντιπολίτευση επισημαίνει ότι παρ’ ό,τι παρουσιάσατε κάποια μέτρα εκεί, ένα πακέτο μέτρων, δεν μιλήσατε για την ακρίβεια. Δεν μιλήσατε καθόλου για το μεγαλύτερο οικονομικό πρόβλημα των νοικοκυριών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Κύριε Χατζηνικολάου, έγινε το ακριβώς αντίθετο. Σε όλες μου τις παρεμβάσεις και στην ομιλία και στη συνέντευξη, επεσήμανα μετ’ επιτάσεως, ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν σήμερα τα ελληνικά νοικοκυριά, δεν είναι μόνο ελληνικό πρόβλημα, είναι και ευρωπαϊκό, αλλά για την Ελλάδα μιλάμε τώρα, είναι το κόστος ζωής, η συσσωρευμένη ακρίβεια δηλαδή προϊόν διεθνών οικονομικών πιέσεων αρκετών ετών.

Και επέλεξα ν’ αντιμετωπίσω το πρόβλημα της ακρίβειας μέσα από μία πολύ γενναία, μόνιμη αλλά ταυτόχρονα και στοχευμένη αύξηση των πραγματικών μισθών. Διότι αυτό ουσιαστικά συνιστά η μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση, την οποία εξαγγείλαμε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Είχαμε στη διάθεσή μας να επιστρέψουμε στην κοινωνία ως μέρισμα ανάπτυξης περί τα 1,76 δισεκατομμύρια ευρώ και στη συνέχεια μπορούμε να σταθούμε λίγο σε αυτό το ποσό, διότι η αντιπολίτευση επιμένει να αυξάνει πολύ τον λογαριασμό χωρίς να μας εξηγεί από πού θα τον πληρώσει.

Και η δικιά μας επιλογή ήταν να μειώσουμε τους φόρους για όλους αλλά περισσότερο γι’ αυτούς που έχουν παιδιά και για τους νέους. Αυτό θα ισοδυναμεί λοιπόν από τον Ιανουάριο, και καταλαβαίνω γιατί οι πολίτες μπορεί να μην το έχουν αντιληφθεί ακόμα πλήρως, διότι θα δούνε την επίπτωση των μέτρων αυτών στη μισθοδοσία του Ιανουαρίου, με μία πραγματική αύξηση μισθού, δηλαδή αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, μεγαλύτερη ανάλογα με το πόσα παιδιά έχεις, πολύ σημαντική αν έχεις από τρία παιδιά και πάνω, έχουμε δώσει νομίζω τα σχετικά παραδείγματα πολλές φορές.

Δηλαδή ένας μισθωτός των 25.000 ευρώ με τρία παιδιά θα έχει όφελος 1.700 ευρώ το χρόνο, λίγο λιγότερο ανάλογα με το πόσα παιδιά έχεις. Και ένας νέος κ. Χατζηνικολάου έως 25 ετών δεν θα πληρώνει καθόλου φόρο εισοδήματος μέχρι τα 20.000 ευρώ και 9% συντελεστή έως τα 30 έτη.

Κατά συνέπεια, αυτή είναι η απάντηση την οποία εγώ και το οικονομικό επιτελείο επιλέξαμε να δώσουμε ακριβώς για το πρόβλημα της ακρίβειας. Δεν μπορούμε να συζητάμε μόνο για την αύξηση των ονομαστικών μισθών. Νομίζω η κοινωνία αναγνωρίζει ότι έχουν αυξηθεί οι ονομαστικοί μισθοί. Μας λένε όμως και δικαιολογημένα σε ένα βαθμό….

Ν. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ: Παραμένουμε από τους χαμηλότερους στην Ευρώπη στον διαθέσιμο εισόδημα.

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Στον κατώτατο μισθό είμαστε 11οι. Τον παραλάβαμε στα 670 ευρώ και πήγαμε στα 880 ευρώ.

Ν. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ: Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά στον μέσο μισθό και στο διαθέσιμο εισόδημα είμαστε χαμηλά.

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Και στον μέσο μισθό έχουν αυξηθεί οι ονομαστικοί μισθοί. Δεν αρκεί όμως μόνο αυτό. Διότι λένε οι πολίτες και σε μεγάλο βαθμό έχουν δίκιο, «τί να την κάνω την αύξηση του ονομαστικού μισθού αν υπάρχει συσσωρευμένη ακρίβεια που σε ένα βαθμό…»

Ν. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ: «Μου την τρώει το σούπερ μάρκετ».

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Γι’ αυτό ερχόμαστε λοιπόν αυτή τη στιγμή και παρεμβαίνουμε στο πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα.

Ν. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, τα πράγματα είναι πραγματικά δύσκολα για τα νοικοκυριά. Το μοσχαρίσιο κρέας, για παράδειγμα, έφτασε στα 17-18 ευρώ και πολλοί λένε ότι μπορεί να περάσει τα 20. Οι έμμεσοι φόροι, ο ΦΠΑ για παράδειγμα, για τον οποίο η αντιπολίτευση σας πιέζει και σας καλεί να τον χαμηλώσετε στα τρόφιμα και στα είδη πρώτης ανάγκης, είναι οι πιο άδικοι φόροι.

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Κύριε Χατζηνικολάου, καταρχάς αναφερθήκατε στο μοσχαρίσιο κρέας…

Ν. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ: Τα μοσχάρια έχουν βγάλει φτερά, πετούν προς τα 20 ευρώ.

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Όχι γιατί παράγουμε εμείς μοσχάρι. Εμείς εισάγουμε το ογδόντα τοις 80% αύξηση των τιμών του μοσχαρίσιου κρέατος. Άρα, υπάρχει μια παγκόσμια αύξηση των τιμών του μοσχαρίσιου κρέατος, δεν είναι κάτι το οποίο οφείλεται σε κάποια στρέβλωση της ελληνικής αγοράς.

Από εκεί και πέρα, να δούμε λίγο το ζήτημα του ΦΠΑ γιατί γίνεται μεγάλη κουβέντα γι’ αυτό και δεν σας κρύβω ότι και εμάς μας μας απασχόλησε ποια είναι η ενδεδειγμένη λύση. Καταρχάς πρέπει να προσδιορίσουμε κ. Χατζηνικολάου, πόσα λεφτά έχει το ταμείο. Εδώ δεν μιλάμε για μια πιστωτική κάρτα χωρίς όριο. Διότι κάπως έτσι νομίζω ότι αντιλαμβάνονται τα δημόσια οικονομικά κάποιοι στη αξιωματική αντιπολίτευση.

Το ποσό το οποίο έχουμε στη διάθεσή μας είναι ορισμένο. Γιατί είναι ορισμένο; Διότι έχουμε οροφές δαπανών από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από αυτές προκύπτει το ποσό των 1,75 δισεκατομμυρίων. Πιστεύετε ότι οποιοσδήποτε Πρωθυπουργός…

Ν. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ: Τί θα στοίχιζε η μείωσή του ΦΠΑ σε βασικά τρόφιμα;

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Στα βασικά τρόφιμα δεν είναι πως στοίχιζε παραπάνω από ένα δισεκατομμύριο ευρώ μόνο αυτή η μείωση. Το ζήτημα είναι ποιο θα ήταν το όφελος για τα νοικοκυριά, ξέρετε;

Ν. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ: Στην Ισπανία λένε ότι λειτούργησε.

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Γιατί το ξανααύξησαν; Γιατί το επανέφεραν;

Ν. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ: Γιατί ήταν ένα προσωρινό μέτρο για ανακούφιση.

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Γιατί το επανέφεραν; Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τους αριθμούς.

Πρώτον, αυτή η μείωση του ΦΠΑ, αν υποθέταμε ότι πηγαίναμε από το 13% στο 6% στα βασικά τρόφιμα, ουσιαστικά θα εξουδετέρωνε όλες τις μειώσεις φόρων τις οποίες έχουμε εξαγγείλει. Διότι προφανώς δεν μπορεί να κάνει κανείς και τα δύο. Και αν περνούσε όλη αυτή η μείωση, που έχω σοβαρή αμφιβολία αν θα περνούσε όλη η μείωση, η Τράπεζα της Ελλάδος μας λέει ότι μόνο το 20% της μείωσης θα περνούσε τελικά στην τελική τιμή, το όφελος θα ήταν περί τα 30 ευρώ το μήνα.

Και να σας πω κάτι; Η μείωση του ΦΠΑ ωφελεί και τους φτωχούς και τους πλούσιους. Και ωφελεί και κάποιους ακόμα: Τους τουρίστες, οι οποίοι συνιστούν ένα μεγάλο κομμάτι της κατανάλωσης, ειδικά το καλοκαίρι. Εμείς λοιπόν επιλέξαμε από ένα οριζόντιο μέτρο γενικής στόχευσης, για το οποίο έχω σοβαρές αμφιβολίες αν θα περνούσα στην τελική τιμή, στοχευμένα μέτρα.

Μα θα μου πείτε, η αντιπολίτευση λέει να τα κάνετε όλα. Σε αυτό λοιπόν θέλω να σταθώ ιδιαίτερα.

Ν. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ: Λέει και κάτι άλλο η αντιπολίτευση..

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Να απαντήσω αυτό;

Ν. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ: Αμέσως. Είναι μαζί αυτά. Ξέρω ότι θέλετε να πείτε, θέλετε να απαντήσετε για τα μη κοστολογημένα μέτρα που προτείνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Εδώ όμως υπάρχει και ένα άλλο επιχείρημα που έρχεται από το ΚΚΕ. Μιλά για «ματωμένο πλεόνασμα». Τι λέει το Κομμουνιστικό κόμμα; Λέει παίρνετε από την κοινωνία 5 και πλέον δισεκατομμύρια ευρώ και της επιστρέφεται 1,7

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Κύριε Χατζηνικολάου, η χώρα πλήρωσε με χρεοκοπία και 10ετή κρίση, την εποχή εκείνη όπου ξοδεύαμε σαν να μην υπάρχει αύριο. Συνολικά, για αρκετά χρόνια το πολιτικό σύστημα δεν είχε αίσθηση των ορίων δαπανών. Δικιά μου ευθύνη είναι να μην επανέλθουμε ποτέ σε αυτές τις εποχές.

Η Ελλάδα εξακολουθεί και σήμερα, παρ’ ό,τι τα μακροοικονομικά μας είναι εξαιρετικά υγιή, να έχουμε το μεγαλύτερο χρέος στην Ευρώπη. Έχουμε λοιπόν μια υποχρέωση όχι για μας, για τις επόμενες γενιές, για τα νέα παιδιά, αυτό το χρέος να το μειώσουμε. Και ο μόνος τρόπος να το μειώσουμε είναι να παράγουμε σταθερά πρωτογενή πλεονάσματα.

Αυτή είναι η δέσμευσή μας, όχι απέναντι στην Ευρώπη, απέναντι στους Έλληνες πολίτες. Και όσο είμαι Πρωθυπουργός και με τιμούν οι Έλληνες πολίτες με την εμπιστοσύνη τους, δεν υπάρχει περίπτωση να επιτρέψω κανέναν εκτροχιασμό στα δημόσια οικονομικά που να μας επαναφέρει σε εποχές μνημονίων και επιτήρησης.

Ν. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ:Ναι, αλλά εμείς εδώ παράγουμε πλεονάσματα μεγαλύτερα από αυτά που μας ζητούν.

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Μα είναι λάθος αυτό. Δεν παράγουμε πλεονάσματα μεγαλύτερα από όσα μας ζητούν. Είναι τελείως λάθος. Η χώρα κινείται οριακά στις οροφές των δαπανών. Να το εξηγήσω και πάλι. Με τους νέους ευρωπαϊκούς κανόνες έχουμε συγκεκριμένο πλαίσιο για το πόσα μπορούμε να δαπανάμε κάθε χρόνο, πόσο μπορούμε να αυξάνουμε τον λογαριασμό κάθε χρόνο. Γιατί μπορούμε να κάνουμε περισσότερα; Επειδή πήραμε δομικά μέτρα και αντιμετωπίσαμε τη φοροδιαφυγή.

Θα συνιστούσα λοιπόν σε όλους αυτούς οι οποίοι με πολύ μεγάλη ευκολία κάνουν μπακαλίστικους λογαριασμούς, δεν αναφέρομαι σε εσάς, αναφέρομαι στα κόμματα της αντιπολίτευσης, να μελετήσουν επιτέλους ποιο είναι το ευρωπαϊκό πλαίσιο με το οποίο οφείλει η χώρα να συμμορφωθεί.

Και ας κάνουν το εξής. Ας πάρει τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ρωτήσουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Μπορεί η χώρα να δαπανήσει σήμερα παραπάνω από το ποσό το οποίο εμείς δαπανούμε; Πιστεύετε, ειλικρινά ότι θα υπήρχε οποιαδήποτε κυβέρνηση που θα μπορούσε να δώσει περισσότερα χωρίς να διακινδυνεύσει …

Ν. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ: Το επιχείρημα ότι θα μπορούσατε να βρείτε πρόσθετα έσοδα φορολογώντας τα μεγάλα συμφέροντα, τα ολιγοπώλια, την ενέργεια για παράδειγμα ή τις Τράπεζες, λέω κάτι που άκουσα να λέγεται και από τον κ. Ανδρουλάκη, το άκουσα πριν από λίγες μέρες και από τον κ. Τσίπρα, μίλησε για έναν «πατριωτικό φόρο».

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Από πατριωτικό φόρο προτιμώ τις πατριωτικές φοροαπαλλαγές. Είμαι ένας φιλελεύθερος πολιτικός που πιστεύει στη μείωση των φόρων, στη δύναμη της πραγματικής οικονομίας να δημιουργεί πλούτο. Δεν μας αρέσει να αλλάζουμε τους κανόνες του παιχνιδιού. Είναι οι ίδιοι οι οποίοι μας λένε «μειώστε τους φόρους στις επιχειρήσεις» για να μας πουν μετά «αυξήστε τις σε κάποιες άλλες επιχειρήσεις».

Εμείς αυτή τη στιγμή, όποτε χρειάστηκε να φορολογήσουμε έκτακτα, εταιρείες οι οποίες παρήγαγαν όντως ως αποτέλεσμα της κρίσης υπερκέρδη, το κάναμε, κύριε Χατζηνικολάου. Το κάναμε στις εταιρείες ενέργειας και στηρίξαμε την κοινωνία. Το κάναμε για δύο χρόνια στα διυλιστήρια. Όταν δεν υπάρχει λόγος, δεν θα το κάνουμε. Διότι αυτή τη στιγμή εμείς δεν μπορούμε να φορολογούμε διαρκώς έκτακτα τις επιχειρήσεις που παράγουν πλούτο για το κράτος.

Ν. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, να σας μεταφέρω το κλίμα ενός νοικοκυριού; Οι πολίτες βλέπουν τα σούπερ μάρκετ να κάνουν πάρτι στα κέρδη τους. Βλέπουν τις τιμές της ενέργειας να είναι υψηλές. Βλέπουν τα ενοίκια να είναι υψηλά. Αυτό όλο μαζί είναι ένα εκρηκτικό κοκτέιλ.

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Κύριε Χατζηνικολάου, να τα πάρουμε ένα-ένα.

Ν. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ: Δεν είναι ένα εκρηκτικό κοκτέιλ αυτό;

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Μα δεν είναι ακριβές όμως. Ούτε τα σούπερ μάρκετ κάνουν πάρτι στα κέρδη τους, άμα δείτε την κερδοφορία τους, ούτε οι τιμές ενέργειας αυξάνονται συνέχεια. Γιατί δεν επισημαίνεται ότι τον μήνα Σεπτέμβριο οι τιμές ενέργειας ήταν μειωμένες….

Ν. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ: Έρχεται πάλι αύξηση.

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Θα το δούμε αυτό. Έχουμε μια ενεργειακή πολιτική η οποία έχει ως μεσοπρόθεσμο στόχο να πέφτουν οι τιμές ενέργειας, που υπάρχει πραγματικό πρόβλημα. Γιατί εγώ δεν είμαι εκτός κοινωνίας. Καταλαβαίνω ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Αλλά σας λέμε, ποιες είναι οι δυνατότητες που έχουμε να το αντιμετωπίσουμε. Και επιμένω. Οι πολίτες ακόμα αυτές τις αυξήσεις πραγματικών μισθών δεν τις έχουν δει, οπότε καταλαβαίνω γιατί δυσανασχετούν. Όπως δεν έχουν δει ακόμα ούτε την επιστροφή ενός ενοικίου, για να έρθουμε στο ζήτημα των ενοικίων.

Ν. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ: Τα ενοίκια είναι ένα από τα χειρότερα προβλήματα. Δηλαδή πολλοί αναγκάζονται τον μισό μισθό να τον δίνουν στο ενοίκιο.

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Κύριε Χατζηνικολάου, γνωρίζω πολύ καλά ότι αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα.

Ν. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ: Σας κατηγορούν όμως. Το ΠΑΣΟΚ λέει για τα ενοίκια ότι λίγο η Χρυσή Visa, λίγο το Airbnb.

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Αφήστε με να μιλήσω, στο τέλος θα μιλάτε εσείς περισσότερο από εμένα.

Ν. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ: Όχι, δεν το κάνω.

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Αφήστε με λοιπόν να σας μιλήσω για τα ενοίκια, μιας και, μιας και με ρωτάτε για τα ενοίκια.

Ν. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ: Σας χρεώνει ευθύνες πάντως η αντιπολίτευση.

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Η δουλειά της αντιπολίτευσης είναι να ασκεί κριτική στην κυβέρνηση.

Ν. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ: Λέει συγκεκριμένα πράγματα. Λέει «χρυσή visa» και ασύδοτο Airbnb.

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Λοιπόν, πάμε να τα πάρουμε με τη σειρά. Λοιπόν, πρώτα όλα προς τα ενοίκια. Τι έκανε αυτή η κυβέρνηση; Αυτή η κυβέρνηση αποφάσισε να επιστρέψει ένα ενοίκιο πίσω σε όλους τους ενοικιαστές. Αυτό είναι μια μείωση των ενοικίων 8%, 1/12. Συμφωνούμε σε αυτό; Αυτό θα γίνει τον Νοέμβριο. Και βέβαια νομίζω ότι με αυτό θα πρέπει να συμφωνήσουμε…

Ν. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ: Του ενοικίου που δηλώνουν.

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Ναι. Τώρα όμως… Λοιπόν, επειδή οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους, αυτό και για τους ενοικιαστές αλλά και για τους ιδιοκτήτες, από τη στιγμή που μειώνουμε και τη φορολογία στα ενοίκια βάζοντας τον ενδιάμεσο συντελεστή, έχουμε και την απαίτηση να υπάρχει μια μεγαλύτερη συμμόρφωση. Άρα επιστρέφουμε ένα ενοίκιο πίσω. Βάλαμε περιορισμούς στη χρυσή visa εδώ και πολύ καιρό. Άρα το ζήτημα αυτό δεν αφορά ουσιαστικά τις μεγάλες πόλεις, διότι έχουμε αυξήσει το όριο στις 800.000 ευρώ. Στο Airbnb, μιας και με ρωτάτε γιατί είναι κάτι που μας απασχολεί, βάλαμε περιορισμούς σε τρία από τα διαμερίσματα της Αθήνας.

Ν. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ: Απέδωσαν;

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Φαίνεται μέχρι στιγμής, γιατί δεν μπορούμε να ρίχνουμε τουφεκιές στον αέρα, φαίνεται μέχρι στιγμής ότι αυτοί οι περιορισμοί μπορεί να αποδώσουν και είμαι έτοιμος να συζητήσω, και έχω ήδη ζητήσει σχετικές προτάσεις και ενδεχομένως να μπορούμε να τις εξαγγείλουμε το επόμενο διάστημα, επιπλέον περιορισμούς στο Airbnb και στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη και σε άλλους τουριστικούς προορισμούς, όπου εντός αστικών κέντρων, π.χ. στον τόπο καταγωγής μου στα Χανιά, φαίνεται να υπάρχει μεγάλη πίεση.

Όμως, αν πιστεύει κάποιος ότι υπάρχουν μαγικές συνταγές και με ένα νόμο και με ένα άρθρο μπορεί να παγώσει τα ενοίκια ή να σταματήσει, να αφήσει την αγορά να λειτουργεί όπως λειτουργεί, είναι γελασμένος. Τι μπορούμε και τι πρέπει να κάνουμε: Εμείς έχουμε επενδύσει πάρα πολύ στο πώς θα αυξήσουμε την προσφορά των διαθέσιμων διαμερισμάτων.

Έχουμε μια σειρά από προγράμματα «Ανακαινίζω – ενοικιάζω» για να δώσουμε κίνητρα σε ιδιοκτήτες οι οποίοι έχουν κλειστά διαμερίσματα με μία σχετική, όχι ευκαταφρόνητη βοήθεια από το κράτος, να μπορούν αυτά τα διαμερίσματα να τα φτιάξουν και να τα ξαναβάλουν στην αγορά. Με αυτόν τον τρόπο θα αυξηθεί η προσφορά των διαμερισμάτων και με κάποιο τρόπο θα ισορροπήσουν οι τιμές. Αλλά μην υποτιμάτε την παρέμβαση…

Ν. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ: Βέβαια, αυτά είναι κάτι μακροπρόθεσμο.

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Όχι κατ’ ανάγκη, μπορεί να γίνει αρκετά γρήγορα. Σε ένα χρόνο μπορούν αυτά τα διαμερίσματα να έχουν επισκευαστεί. Δίνουμε κίνητρα. Αν έχεις διαμέρισμα σε βραχυχρόνια μίσθωση και το γυρίσεις σε μακροχρόνια, τρία χρόνια δεν πληρώνεις φόρο στο ενοίκιο το οποίο εισπράττεις. Έχουμε πάρει πολλά μέτρα.

Όμως το ζήτημα αυτό είναι σύνθετο. Αλλά επιμένω, αυτή η κυβέρνηση ήταν η πρώτη, η οποία πήρε το πλεόνασμα της ανάπτυξης έκτακτα για το ‘25, μαζί με τα 250 ευρώ που θα πάρουν οι συνταξιούχοι, μόνιμο μέτρο πια στήριξης ή χαμηλού συνταξιούχων στο τέλος Νοεμβρίου και επιστρέφουμε πίσω ένα ενοίκιο σε όλους τους ενοικιαστές.

Ν. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, 13ος μισθός. Γιατί όχι;

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Γιατί αυτός ο οποίος θέλει να δώσει τον 13ο μισθό θα πρέπει να μη δώσει τις φοροαπαλλαγές που δώσαμε. Είναι πολύ απλό κ. Χατζηνικολάου, θα το ξαναπώ..

Ν. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ: Λέτε ή το ένα ή το άλλο.

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Προφανώς, αφού στοιχίζει 1,3 δις. Θέλουμε να δώσουμε 13ο μισθό σε 600.000 δημόσιους υπαλλήλους; Βεβαίως. Μπορεί να είναι μια επιλογή του ΠΑΣΟΚ. Τότε όμως δεν θα βοηθήσει τον νέο, δεν θα βοηθήσει τον πολύτεκνο, δεν θα βοηθήσει τον τρίτεκνο, δεν θα μπορέσει να μειώσει…

Ν. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ: Τα μέτρα για τους νέους, μια που τα αναφέρατε, είναι επαρκή; Θέλω να πω οι περισσότεροι νέοι μέχρι τα 25 ή δεν έχουν βρει δουλειά ή έχουν βρει μια δουλειά η οποία συνήθως είναι με πολύ χαμηλή αμοιβή.

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Η απάντηση σε αυτό είναι ότι ο συνολικός αριθμός των νέων που θα ωφεληθούν από αυτό το μέτρο είναι περίπου 300.000, δεν είναι μικρός αριθμός. 100.000 είναι οι νέοι που θα ωφεληθούν κάτω των 25 που εμπίπτουν στο μέτρο αυτό. Και θα σας πω και κάτι κ. Χατζηνικολάου, στέλνω και ένα μήνυμα και στη νέα γενιά. Ειδικά στα παιδιά τα οποία επιλέγουν την Τεχνική Εκπαίδευση, που εκ των πραγμάτων μπαίνουν πιο γρήγορα στην αγορά εργασίας, ότι τους φροντίζουμε και νοιαζόμαστε για αυτούς.

Και αν θέλεις να μπεις, ας το πούμε 22 ετών ηλεκτρολόγος στην αγορά εργασίας και σας διαβεβαιώνω ότι αυτοί που μπαίνουν σε αυτά τα επαγγέλματα δε βγάζουν το κατώτατο μισθό, νομίζω το ξέρετε αυτό, αυτοί είναι οι οποίοι θα μπουν νωρίς στην αγορά εργασίας για μια τριετία δε θα πληρώσουν καθόλου φόρο εισοδήματος. Έχει ξαναγίνει αυτό;

Αναρωτιέμαι εγώ όλοι αυτοί που μιλούν για τη νέα γενιά και νοιάζονται έχουν ξανακάνει τίποτα για τη νέα γενιά; Εμείς τουλάχιστον κάνουμε κάτι το οποίο είναι τολμηρό και θα έλεγα πολύ πρωτοποριακό για τα δεδομένα της χώρας. Άρα νοιαζόμαστε για τους νέους. Τους ενθαρρύνουμε να μπουν στη νόμιμη αγορά εργασίας νωρίς και τους δίνουμε και ένα μεγάλο φορολογικό κίνητρο για να το κάνουν.

Ν. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ: Τώρα κάποιοι είπαν ότι ο Μητσοτάκης πήγε στη Θεσσαλονίκη και εξήγγειλε αυτό το πακέτο των μέτρων για να αλλάξει την πολιτική ατζέντα που δεν ήταν ευνοϊκή για τη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση. Αναφέρονται προφανώς στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο έχει κυριαρχήσει το τελευταίο διάστημα στην πολιτική επικαιρότητα.

Σας ακούω κ. Πρόεδρε και εσάς, αλλά και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, να επικαλούνται τις διαχρονικές ευθύνες, ότι αυτό είναι ένα διαχρονικό θέμα. Αυτό δεν είναι ψέμα, είναι αλήθεια. Ο πήχης σας όμως είναι εκεί. Θέλω να πω ο πήχης μιας κυβέρνησης η οποία μιλά για μεταρρυθμίσεις, η οποία μιλάει για εκσυγχρονισμό του κράτους, η οποία έχει μιλήσει για επιτελικό κράτος, είναι το κακό παρελθόν; Αυτός είναι ο πήχης;

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Όχι, σε καμία περίπτωση. Και μιας και μου λέτε ότι πήγαμε στη ΔΕΘ για να αλλάξουμε το κλίμα, φαντάζομαι ότι οι πολίτες γνωρίζουν ότι κάθε Σεπτέμβριο υπάρχει η ΔΕΘ στην οποία ανακοινώνεται ο ετήσιος οικονομικός προγραμματισμός.

Ν. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ: Ναι, ότι ήσασταν πιο γενναίος στα μέτρα αυτή τη φορά.

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Όχι, δεν ήμουν πιο γενναίος ακριβώς γιατί δεν έχω τη δυνατότητα να το κάνω και έχω την ευθύνη ταυτόχρονα να μην το κάνω. Γιατί ο οικονομικός μας προγραμματισμός είναι προγραμματισμός τετραετίας και τα μέτρα και η οικονομική μας πολιτική αποδίδει. Και γι’ αυτό και λέω ότι παρά τις δυσκολίες στους Έλληνες πολίτες, τα καλύτερα είναι μπροστά μας. Έρχομαι στον ΟΠΕΚΕΠΕ όμως τώρα.

Ν. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ: Να χειροτερέψω λίγο την ερώτηση; Σήμερα το πρωί ο υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Φλωρίδης, στον Real FM στην εκπομπή μου,παραδέχτηκε ότι η έρευνα η δικαστική γίνεται από το 2019 και μου είπε «σας λέω με ειλικρίνεια, δεν κάναμε όσα θα έπρεπε».

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Το είπα εγώ πρώτος. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ένα εξαιρετικά σύνθετο και πολυδαίδαλο και πολύπλοκο πρόβλημα, το οποίο όντως κληρονομήσαμε από το παρελθόν. Αλλά δεν πρόκειται εγώ να κρυφτώ πίσω από τις ευθύνες άλλων. Ήταν δικιά μας ευθύνη να βάλουμε σε τάξη αυτόν τον οργανισμό. Δεν τα καταφέραμε. Το είπα με μεγάλη ειλικρίνεια. Γι’ αυτό και αναγκαστήκαμε να πάρουμε πολύ δραστικά μέτρα και να καταργήσουμε ουσιαστικά τον ΟΠΕΚΕΠΕ, να τον περάσουμε στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Ένα εξαιρετικά σύνθετο εγχείρημα. Γιατί, κ. Χατζηνικολάου; Διότι όσο πρέπει να εξυγιάνουμε ουσιαστικά αυτόν τον Οργανισμό ενσωματώνοντας τον στην ΑΑΔΕ, πρέπει ταυτόχρονα να γίνονται πληρωμές.

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ έκανε πληρωμές άνω των 2 δισεκατομμυρίων κάθε χρόνο και αυτή ήταν και η συνθετότητα του προβλήματος. Αντιμετωπίσαμε το πρόβλημα της διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δείτε πόσες υποθέσεις αυτή τη στιγμή εκδικάζονται τώρα από την Ελληνική Δικαιοσύνη πριν ασχοληθεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Άρα σαφέστατα υπήρχε αίσθηση ότι στον ΟΠΕΚΕΠΕ υπάρχει κάτι το οποίο ήταν προβληματικό. Υποθέσεις πήγαν στον Εισαγγελέα….

Ν. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ: Είστε 6 χρόνια κυβέρνηση. Δεν υπήρχαν καταγγελίες όλα αυτά τα χρόνια; Και επίσης η αντιπολίτευση και κατά τη γνώμη μου ορθά, λέει ότι το παρελθόν είναι πολύ μακριά. Είστε 6 χρόνια κυβέρνηση και εδώ ακούμε να αποκαλύπτονται ιστορίες για στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Ακούμε αυτή την πολιτεύτρια με την Ferrari και την Porsche που μάλιστα ήταν και συντονίστρια κοινοτικών πόρων στο κόμμα. Έχει διαγραφεί αυτή;

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Προφανώς, έχει ανασταλεί η κομματική της ιδιότητα. Αλλά κοιτάξτε κ. Χατζηνικολάου…

Ν. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ: Ή ακούγαμε τον «φραπέ» και δεν ξέρω ποιον άλλον..

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Σε μία υπόθεση εκτεταμένης διαφθοράς…

Ν. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ: Αυτό δημιουργεί την αίσθηση ότι είναι γαλάζιο το σκάνδαλο.

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Να τα πάρουμε ένα-ένα. Λοιπόν, σε μια υπόθεση εκτεταμένης διαφθοράς όπως αυτή του ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι προφανές ότι θα εμπλέκονται στελέχη και της Νέας Δημοκρατίας. Είμαστε το μεγαλύτερο κόμμα. 4 στους 10 Έλληνες ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία στις προηγούμενες εκλογές. Αυτό όμως είναι άσχετο από το γεγονός ότι δική μας ευθύνη ήταν η επίλυση του προβλήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ και εμείς δεν τα έχουμε καταφέρει. Ανέλαβα ξεκάθαρα…

Ν. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ: Μόνο πολιτική ευθύνη; Δηλαδή Βορίδης, Αυγενάκης καμία ευθύνη;

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Ήμασταν ξεκάθαροι σε αυτό, ότι δεν προκύπτουν ποινικές ευθύνες. Σε αυτό το ζήτημα απαντήθηκε στη Βουλή με τρόπο πολύ σαφή.

Ν. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ: Η αντιπολίτευση σας κατηγορεί ότι καλύπτετε τις ευθύνες σας.

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Η αντιπολίτευση μπορεί να λέει αυτά τα οποία η ίδια νομίζει και εμείς να υπερασπιζόμαστε τις δικές μας θέσεις. Τί πιστεύω ότι θέλει να ακούσει ο Έλληνας πολίτης αυτή τη στιγμή και τι νομίζει ότι ζητάει από την κυβέρνηση..

Ν. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ: Τα λεφτά θα γυρίσουν πίσω κ. Πρόεδρε;

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Προς το παρόν 22 εκατομμύρια δεσμεύτηκαν στα πρώτα 1.000 ΑΦΜ. Δεν θα το πεις και μικρό ποσό. Και οι έλεγχοι συνεχίζονται. Το ξαναλέω 22 εκατομμύρια ευρώ στα πρώτα 1.000 ΑΦΜ. Ξεκινήσαμε προφανώς από τα μεγάλα ψάρια και κατεβαίνουμε προς τα κάτω.

Και τι ζητούν επίσης οι Έλληνες αγρότες και κτηνοτρόφοι; Να παίρνουν τα χρήματα τα οποία δικαιούνται, να γίνονται σωστές διασταυρώσεις, σωστοί έλεγχοι και να μην υπάρχουν επιτήδειοι οι οποίοι κλέβουν τα λεφτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να πληρώνουν στο τέλος όλοι τον λογαριασμό. Αυτά μας ζητούν και γι’ αυτά τελικά κ. Χατζηνικολάου και εμείς θα κριθούμε.

Είχα πει και στις προηγούμενες εκλογές ότι όταν μια κυβέρνηση θέτει συνολικά το έργο της στην κρίση του ελληνικού λαού, μιλάμε για μια ζυγαριά. Θα υπάρχουν ζητήματα στα οποία τα έχει πάει καλά η κυβέρνηση και ζητήματα στα οποία δεν τα έχει πάει καλά η κυβέρνηση. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ σίγουρα μας χρεώνεται, δεν μας πιστώνεται και θα μπει και αυτό στο ζύγι της κρίσης των Ελλήνων πολιτών.

Ν. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ: Πάντως εδώ υπάρχει επίσης η αιχμή εναντίον μάλιστα του Μεγάρου Μαξίμου, όχι συνολικά της κυβέρνησης, ότι γνώριζε πράγματα και ότι μάλιστα γνώριζε πράγματα από τη δικογραφία, από τις νόμιμες επισυνδέσεις, ότι ειδοποιούσε τους βουλευτές…

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Τα άκουσα κι εγώ αυτά. Αυτά είναι παντελώς ανυπόστατα, παντελώς ανυπόστατα, κ. Χατζηνικολάου και έχουν απαντηθεί πολλές φορές. Εγώ καταλαβαίνω γιατί η αντιπολίτευση έχει πάντα την ευθύνη και θέλει να ανεβάζει το πολιτικό θερμόμετρο σε οποιαδήποτε περίπτωση θεωρεί ότι τη συμφέρει. Εξάλλου το έχουμε δει και σε άλλες υποθέσεις που νομίζω ότι ταρακούνησαν την ελληνική κοινή γνώμη και πότισαν τον πολιτικό διάλογο με τοξικότητα. Αυτή είναι η δουλειά της αντιπολίτευσης και η δική μας δουλειά είναι να παρουσιάζουμε τα στοιχεία.

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ έχω πει αυτά τα οποία θέλουμε να κάνουμε. Θα κριθούμε για τις πράξεις μας. Θα χρεωθούμε τις παραλείψεις μας. Είμαι πολύ ειλικρινής, αλλά σε καμία περίπτωση αυτή η κυβέρνηση δεν μπορεί να κατηγορηθεί ότι δεν προσπάθησε και δεν προσπαθεί να επιλύσει ένα πρόβλημα το οποίο, όπως και εσείς αναγνωρίσατε, έρχεται από το βαθύ παρελθόν. Αλλά αυτό για μένα δεν είναι άλλοθι.

Ν. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ: Ναι, αλλά είστε 6 χρόνια κυβέρνηση.

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Γι’ αυτό λέω ότι για μένα δεν είναι άλλοθι. Προσπαθήσαμε με πολλούς διαφορετικούς τρόπους να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Δεν τα καταφέραμε και γι’ αυτό και καταφύγαμε στη πιο δραστική λύση.

Ν. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ: Μεταναστευτικό. Έχουμε τις τελευταίες μέρες όξυνση του προβλήματος, ιδίως στην Κρήτη, με αυξημένες ροές από τη Λιβύη. Μήπως η «σκληρή» γραμμή Πλεύρη δεν αποδίδει; Η Κρήτη έχει βουλιάξει από μετανάστες από τη Λιβύη.

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Ώπα, μισό λεπτό.

Ν. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ: Επάνω από 1.000

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Καμία Κρήτη δεν έχει βουλιάξει από μετανάστες. Να δούμε τα πράγματα.

Ν. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ: Έχουν γεμίσει όλες οι δομές.

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Δεν έχουμε δομές στην Κρήτη.

Ν. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ: Όποιες έχουμε είναι.

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Δεν έχουμε δομές στην Κρήτη. Καταρχάς τα απόλυτα νούμερα. Είμαστε συνολικά ως χώρα πολύ κάτω από εκεί που ήμασταν πέρυσι.

Ν. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ: Είμαστε κάτω;

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Βεβαίως είμαστε πολύ κάτω. Είμαστε 30% κάτω σε σχέση με το πού ήμασταν πέρυσι. Γιατί; Εγώ βλέπω τις συνολικές ροές.

Ν. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ: Στο σύνολο μιλάτε.

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Στο σύνολο.

Ν. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ: Βάζετε μέσα και τις τελευταίες αυτές της Κρήτης.

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Προφανώς.

Ν. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ: Αυτές είναι ανησυχητικές. Μπορεί να υπάρχει δάκτυλος της Τουρκίας;

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Θα έρθω στο ζήτημα αυτό. Η Κρήτη πράγματι έδωσε πολύ αυξημένες ροές και δεν υπάρχει καταρχάς γραμμή Πλεύρη. Υπάρχει η γραμμή της ελληνικής κυβέρνησης στον μεταναστευτικό. Εμείς τι κάναμε; Αναστείλαμε τις διαδικασίες ασύλου για τρεις μήνες για να στείλουμε ένα μήνυμα στους διακινητές.

Ν. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ: Επίκεται και παράταση της αναστολής;

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Θα το αξιολογήσουμε.

Ν. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ: Έτσι ακούω.

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Όχι, δεν έχουμε πάρει απόφαση. Θα το αξιολογήσουμε στις αρχές Οκτωβρίου, οπότε και λήγει αυτό το τρίμηνο, το οποίο νομοθετήσαμε. Είχε αποτέλεσμα για έξι εβδομάδες; Σημαντικό. Είχαμε μια αύξηση για δύο μέρες; Είχαμε. Μπορεί να συνδέεται με γεωπολιτικές εξελίξεις στη Λιβύη και με ενδεχόμενη δυσαρέσκεια…

Ν. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ: Μήπως είναι η απάντηση στη Chevron;

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Μπορεί.

Ν. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ: Γιατί κάποιοι λένε ότι μπορεί να θέλουν να δώσουν ένα σήμα στη Chevron ότι η Ελλάδα δεν ελέγχει τα θαλάσσια της.

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Μπορεί. Εγώ δεν είδα τη Chevron να επηρεάζεται. Και μιας και αναφερθήκατε στη Chevron, θεωρώ ότι είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία της πατρίδας μας.

Ν. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ: Θα έρθω σε αυτό αναλυτικά. Θέλω να προσθέσω άλλη μία κριτική προς την κυβέρνηση, που αυτή δεν είναι από την αντιπολίτευση. Είναι από μένα. Η Τουρκία και άλλες χώρες κ. Πρόεδρε, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, παίρνουν πολύ περισσότερα χρήματα από ότι η Ελλάδα από την Ευρώπη για το μεταναστευτικό. Γιατί συμβαίνει αυτό;

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Δεν είναι ακριβές αυτό.

Ν. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ: Δεν είναι αλήθεια;

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Όχι, δεν είναι ακριβές.

Ν. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ: Τί χρήματα παίρνει η Τουρκία και τί παίρνουμε εμείς;

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Η Ελλάδα παίρνει πολλά χρήματα από την Ευρώπη με συγκεκριμένες υποχρεώσεις. Πρέπει να πάρει περισσότερα και τα έχουμε διεκδικήσει γιατί είμαστε στην πρώτη γραμμή των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρέπει να σας πω γιατί πρέπει να λέμε τα καλά, πρέπει να τα λέμε, έχουμε πολλά προβλήματα με την Τουρκία, αλλά στο μεταναστευτικό έχουμε καταφέρει να δρομολογήσουμε μια συνεργασία η οποία έχει περιορίσει πολύ σημαντικά τις ροές από την Τουρκία. Είναι, θα έλεγα, μία από τις επιτυχίες γιατί έχουμε προβλήματα αλλού, θα τα συζητήσουμε στη συνέχεια, φαντάζομαι…

Ν. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ: Είναι ικανοποιητικά τα χρήματα που παίρνουμε από την Ευρώπη για το μεταναστευτικό ή θα μπορούσαμε να πιέσουμε και να ζητήσουμε περαιτέρω ….

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Άμα δείτε τον προϋπολογισμό τον επόμενο, του πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το ‘27 και μετά, θα δείτε σημαντικότατη αύξηση για την φύλαξη των συνόρων και το μεταναστευτικό. Ήταν δικιά μου πρωτοβουλία και άλλων Ευρωπαίων να γίνει αυτό. Άρα θα πάρουμε περισσότερα χρήματα από την Ευρώπη.

Το ζήτημα δεν είναι τόσο ζήτημα χρημάτων όσο ζήτημα αποτελεσματικής αποτρεπτικής πολιτικής από την κυβέρνησή μας, που έστειλε ένα μήνυμα στους διακινητές ότι «δεν θα κάνετε εσείς κουμάντο στο ποιος μπαίνει στην πατρίδα μας» Αυτό ουσιαστικά συνιστά και αλλαγή της Ευρώπης, την οποία επέβαλε η Ελλάδα στη σωστή γραμμή.

Ν. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ: H Chevron, την αναφέραμε και λογικά θέλετε να εξηγήσετε τη συμφωνία. Εγώ να ρωτήσω γιατί πανηγυρίζουμε τόσο πολύ; Η συμφωνία από ότι άκουσα είναι 70% η αμερικανική εταιρεία και 30% η Hellenic Energy. Δεν θα έπρεπε να πανηγυρίζουν περισσότερο οι Αμερικανοί;

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Κοιτάξτε, το γεγονός ότι ένας μεγάλος αμερικανικός, η δεύτερη μεγαλύτερη ενεργειακή εταιρεία εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου έρχεται στη Νότια Κρήτη, εκδηλώνει έμπρακτα το ενδιαφέρον της και ουσιαστικά πιστοποιεί στην πράξη ότι εμείς ασκούμε κυριαρχικά δικαιώματα σε αυτά τα θαλάσσια οικόπεδα τα οποία έχουμε… Νομίζω ότι είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη, όχι μόνο ενεργειακή και γεωπολιτική. Και εγώ επειδή θέλω να είμαι δίκαιος.

Ν. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ: Ιδιαίτερα και μετά το ανυπόστατο …

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Επειδή εγώ θέλω να είμαι να είμαι δίκαιος. Ήταν μια πολιτική η οποία ξεκίνησε πριν από αρκετά χρόνια και επί κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ και επί συγκυβέρνησης. Όμως τώρα τελεσφόρησε. Άρα εγώ με θα έλεγα με γενναιοδωρία πολιτική, ζητώ από όλους να αναγνωρίσουν ότι αυτή είναι μια εθνική επιτυχία, η οποία έφτασε στην ολοκλήρωση αυτής της φάσης, γιατί έχουμε πολλή δουλειά ακόμα επί κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας και με πολλή συστηματική δουλειά την οποία έκανε η χώρα μας. Γιατί; Γιατί σήμερα η χώρα μας θεωρείται στις Ηνωμένες Πολιτείες κρίσιμος ενεργειακός παίκτης στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ν. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ: Άκουσε τον Φιντάν να ζητά συντονισμό Ελλάδας Τουρκίας στο θέμα αυτό. Τον ακούσατε;

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Εγώ δεν ξέρω σε τι αναφέρεται ο Τούρκος Υπουργός. Αν αναφέρεται σε ανοικτούς δίαυλους επικοινωνίας μεταξύ των δύο χωρών. Θα συναντήσω τον πρόεδρο Ερντογάν για όγδοη φορά.

Ν. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ: Θα τον συναντήσετε; Εγώ αναρωτιόμουν αν μετά την τελευταία πρόκληση που είναι αυτή η Navtex, αυτή η Navtex για το Piri Reis και τις βόλτες που θα κάνει πάλι από ότι καταλαβαίνω στο Αιγαίο.

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Το είδατε να βγαίνει το Piri Reis; Το έχετε δει το Piri Reis ;

Ν. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ: Δεν το έχω δει. Αλλά αναρωτιέμαι αν το δούμε. Επίσης, άκουσα ότι κάποια άσκηση ετοιμάζουμε εμείς η οποία είναι έκτακτη. Άκουσα ότι έρχονται δύο πολεμικά πλοία πίσω από τη Λιβύη. Όλα αυτά δημιούργησαν μια αίσθηση ανησυχητική.

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Ας περάσω λοιπόν ένα μήνυμα ηρεμίας σε όλους τους Έλληνες πολίτες. Οι ασκήσεις τις οποίες διεξάγονται.

Ν. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ: Ξανάρχισαν οι Τούρκοι με τα μαχητικά τους να κάνουν κάποιες παραβιάσεις στην περιοχή κάτω από τη Ρόδο.

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Οι ασκήσεις τις οποίες κάνουμε είναι όλες προγραμματισμένες ασκήσεις. Τις κάνουμε πάντα τέτοια εποχή μεταξύ 15 και 30 Σεπτεμβρίου. Το ζήτημα στο οποίο αναφερθήκατε δεν έχουμε δει ακόμα κάποια κίνηση στο πεδίο, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί ιδιαίτερα. Το συζητήσαμε και σήμερα στο ΚΥΣΕΑ και σε κάθε περίπτωση εμείς, κ. Χατζηνικολάου, με την Τουρκία θα επιδιώκουμε πάντα να έχουμε ανοικτούς διαλόγους, ειλικρινή συζήτηση και θα μεταφέρουμε όμως και τις θέσεις μας με αυτοπεποίθηση και έχοντας τη βεβαιότητα ότι έχουμε το Διεθνές Δίκαιο με το μέρος μας. Έγινε π.χ. μια μεγάλη συζήτηση, τώρα γίνεται μια συζήτηση….

Ν. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ: Τους ακούσατε τις τελευταίες μέρες να μας θυμίζουν πάλι τη Σμύρνη και την καταστροφή της. Μιλάμε για ένα κλίμα που δε δείχνει να δικαιώνει την προσπάθεια για ήρεμα νερά. Θέλω να πω, τί έγινε η Διακήρυξη των Αθηνών; Τη Διακήρυξη των Αθηνών δε φαίνεται ο κύριος Ερντογάν να τη σέβεται…

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Η ελληνική κυβέρνηση επιδιώκει τα ήρεμα νερά. Ταυτόχρονα όμως, το τελευταίο εξάμηνο θέλω να σας θυμίσω, ολοκλήρωσε το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, εκκρεμότητα πολλών ετών. Προχώρησε τα πρώτα βήματα στην ανακήρυξη θαλασσίων πάρκων, ασκώντας όχι κυριαρχικά δικαιώματα κυριαρχία επί ελληνικών νησιών. Ολοκλήρωσε την πρώτη φάση του διαγωνισμού της Chevron. Η Ελλάδα δεν επαναπαύθηκε στα ήρεμα νερά χωρίς να ασκήσει μια ενεργητική εξωτερική πολιτική και είναι λογικό.

Ν. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ: Βέβαια στη διασύνδεση με την Κύπρο, το καλώδιο είναι ακόμη στον αέρα.

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Είναι μια εκκρεμότητα. Τη συζητούμε και με την κυπριακή κυβέρνηση. Πιστεύω ότι θα λυθεί το ζήτημα αυτό διότι πήρε και μεγάλη δημοσιότητα. Νομίζω ότι όλοι αναγνωρίζουν ότι είναι ένα έργο το οποίο είναι απολύτως κρίσιμο για την Κύπρο, όχι τόσο για την Ελλάδα και το οποίο εμείς θέλουμε να στηρίξουμε για λόγους γεωπολιτικούς και για να βοηθήσουμε την Κύπρο. Αλλά ξέρετε, όταν κάποιος κάνει κινήσεις, και η εξωτερική πολιτική κάνει κινήσεις, είναι λογικό να υπάρχουν ενίοτε και κάποιες αντιδράσεις.

Ν. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ: Δεν ανησυχείτε για το ενδεχόμενο ενός θερμού επεισοδίου με τον Piri Reis;

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Όχι.

Ν. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ: Ή κάποια κρίσης στο Αιγαίο;

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Δεν ανησυχώ. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι επαναπαύομαι κιόλας. Και θέλω να σας θυμίσω ότι σήμερα μάλιστα το ΚΥΣΕΑ ενέκρινε και τυπικά την προμήθεια της τέταρτης φρεγάτας Belharra και μια ταυτόχρονα πολύ σημαντική αναβάθμιση και των τριών προηγούμενων. Διότι ξέρετε, η τεχνολογία εξελίσσεται πια τόσο γρήγορα που και τα οπλικά συστήματα χρήζουν διαρκούς αναβάθμισης.

Και η πρώτη φρεγάτα, μιλάμε για ότι πιο σύγχρονο πλέει στη Μεσόγειο με πολύ μεγάλη υπερηφάνεια νομίζω και πράγματι το λέω, το λέω γιατί είναι μια επιτυχία συνολική για τις αμυντικές μας δυνάμεις, θα καταπλεύσει στην πατρίδα μας μέχρι τα τέλη του έτους. Αυτή η ενίσχυση του Ναυτικού δεν είχε ξαναγίνει στην ιστορία του Ελληνικού Ναυτικού.

Άρα η Ελλάδα ενισχύει την αποτρεπτική της δύναμη. Συζητά με αυτοπεποίθηση με τη γείτονα χώρα και ταυτόχρονα θέτει και τα ζητήματα στη σωστή τους, όχι μόνο ελληνοτουρκική αλλά και ευρωτουρκική διάσταση.

Ν. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ: Επομένως θα βρεθείτε με τον Ερντογάν στο περιθώριο της γενικής…

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Υπάρχει πρόθεση και από τα δύο μέρη να βρεθεί χρόνος και πιστεύω ότι από τη στιγμή που υπάρχει η διάθεση να βρεθεί χρόνος, παρ’ ό,τι θα συμπέσουμε για λίγο, πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να βρούμε τον χρόνο για να…

Ν. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ: Για να κλείσω με τα εθνικά θέματα, ποια θα μπορούσε να είναι η λύση για να υπάρξει κάποια στιγμή πραγματικά ηρεμία στις σχέσεις με την Τουρκία; Το Διεθνές Δικαστήριο ίσως; Η χάραξη ΑΟΖ;

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Η Ελλάδα δεν θα ήταν αντίθετη σε μια τέτοια κατάληξη. Το έχουμε πει πολλές φορές. Αλλά αυτό προϋποθέτει ότι η Τουρκία θα αναγνωρίσει…

Ν. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ: Ναι, αλλά αυτοί βάζουν κι άλλα θέματα.

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Ακριβώς. Ότι η Τουρκία θα αναγνωρίσει ότι η διαφορά μας είναι ….

Ν. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ: Μόλις χθες άκουσα πάλι να μιλούν για αφοπλισμό των ελληνικών νησιών.

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Η Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να συζητήσει ούτε ζητήματα αφοπλισμού, ούτε προφανώς ζητήματα γκρίζων ζωνών, ούτε ζητήματα κυριαρχίας. Όσο τα ζητήματα αυτά μπαίνουν στο τραπέζι, τόσο γίνεται εξαιρετικά δύσκολη η επίλυση της μεγάλης μας διαφοράς, που είναι η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, δηλαδή ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας.

Αυτό όμως εγώ θέλω, το έχω πει πολλές φορές, κ. Χατζηνικολάου, μπορούμε να μάθουμε να ζούμε και με τις διαφορές μας. Και αν δεν μπορούμε να λύσουμε το ζήτημα αυτό, δεν θα μπορέσουμε να το λύσουμε. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι πρέπει μονίμως το θερμόμετρο να είναι στο κόκκινο και ότι πρέπει να είμαστε μονίμως σε ένα περιβάλλον διαρκούς έντασης.

Ας κρατήσουμε, να κάνω, μου επιτρέπετε μια αθλητική αναφορά γιατί νομίζω ότι έχει αξία και με αφορμή τα μπασκετικά τα οποία έγιναν και τις μικρές αντεγκλήσεις που είδαμε. Εγώ κρατώ την ανάρτηση και του Γιάννη Αντετοκούμπο και του Σεγκούν, ότι ο αθλητισμός πρέπει να ενώνει. Ήταν, νομίζω, μια ανάρτηση και από τους δύο παίκτες, η οποία ξέρετε κάτι; Επιβεβαιώνει και το κλίμα που υπάρχει μεταξύ των δύο λαών.

Για πηγαίνετε στο Ανατολικό Αιγαίο σήμερα ή πηγαίνετε στην Αλεξανδρούπολη. Θα δείτε χιλιάδες Τούρκους επισκέπτες, οι οποίοι έρχονται στην πατρίδα μας, στηρίζουν την τοπική οικονομία και γίνονται δεκτοί με πολύ φιλόξενα, όπως υποδεχόμαστε τον οποιονδήποτε. Οι λαοί μας δεν έχουν πολλά να χωρίσουν κ. Χατζηνικολάου και όσοι τροφοδοτούν ένα κλίμα εχθροπάθειας μεταξύ των λαών μας υπονομεύουν ουσιαστικά …

Ν. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, δύο σύντομα σχόλια για να μπω στα πολιτικά.

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Πολιτικά ήταν κι αυτά.

Ν. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ: Ναι, να μπω εννοώ στα αμιγώς πολιτικά-εκλογικά. Παρ’ ό,τι λέτε ότι είμαστε ακόμα μακριά από τις εκλογές. Λοιπόν: Τέμπη. Θέλω ένα σύντομο σχόλιό σας για τη δικαστική εξέλιξη. Σας ικανοποιεί ο τρόπος με τον οποίο εξελίσσεται δικαστικά η υπόθεση; Ρωτώ γιατί βλέπω διαμαρτυρίες των συγγενών.

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Εγώ μπορώ να πω μόνο μια γνώμη. Νομίζω ότι όλοι πρέπει να συμφωνήσουμε κ. Χατζηνικολάου, ότι κάποια στιγμή θέλουμε να ξεκινήσει αυτή η δίκη. Έτσι δεν είναι; Δηλαδή πώς θα αποδοθεί δικαιοσύνη αν δεν γίνει αυτή η δίκη; Εγώ αυτό το οποίο ξέρω ότι μια ανάκριση διήρκεσε δυόμιση χρόνια. Υπάρχουν, αν δεν κάνω λάθος, 36 κατηγορούμενοι, άρα είναι σαφές ότι έχει γίνει μια δουλειά, έχουν εντοπιστεί κατηγορούμενοι.

Δεν θέλω να παρέμβω στο έργο της Δικαιοσύνης, αλλά μου κάνει πολύ εντύπωση πώς αυτοί οι οποίοι ζητούν να αποδοθεί δικαιοσύνη ταυτόχρονα κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να μην ξεκινήσει η δίκη.

Ν. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ: Μάλιστα. Γάζα: Μεγάλο θέμα των ημερών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετοιμάζεται, μάλλον προτείνει οικονομικές κυρώσεις εναντίον του Ισραήλ. Πώς τοποθετείστε;

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Προτείνει την αναστολή συγκεκριμένα…

Ν. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ: Προτείνει την αναστολή των σημερινών ευεργετημάτων που έχει το Ισραήλ στην οικονομία. Μιας, συμφωνίας η οποία υπάρχει μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης…

Ν. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ: Και επίσης φαίνεται ότι κάποιες ευρωπαϊκές χώρες προχωρούν σε αναγνώριση Παλαιστινιακού κράτους.

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Αυτό το οποίο γίνεται στη Γάζα είναι ανεπίτρεπτο. Συντελείται μία μεγάλη ανθρωπιστική καταστροφή. Δεν το λέω πρώτη φορά. Το επαναλαμβάνω και σε εσάς. Και δεν το λέω μόνο σε εσάς. Το λέω και στον πρωθυπουργό του Ισραήλ, με τον οποίο έχω επικοινωνήσει πολλές φορές και στον πρόεδρο του Ισραήλ, λέγοντας ξεκάθαρα σε μια χώρα με την οποία.

Ν. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ: Είναι γενοκτονία κατά τη γνώμη σας;

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Όχι, δεν θα χρησιμοποιούσα αυτόν τον όρο. Δεν είμαι, είναι αυτός ένας πολύ βαρύς όρος ο οποίος απαιτεί άλλου είδους… Γιατί μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και όμηροι και ότι το Ισραήλ αυτή τη στιγμή, με τα όποια προβλήματά του, είναι μια δημοκρατία η οποία αντέδρασε σε μια αδιανόητης βιαιότητας επίθεση.

Αυτό όμως σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να δικαιολογήσει τη χρήση αυτής της έκτασης, της έκτασης βίας. Και πρέπει να καταλάβει το Ισραήλ ότι κινδυνεύει κ. Χατζηνικολάου, να απομακρύνει παραδοσιακούς συμμάχους και φίλους του. Η Ελλάδα ανήκει σε αυτή την κατηγορία. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή έχουμε μια στρατηγική σχέση με το Ισραήλ, δεν θα λέμε τα πράγματα έτσι όπως είναι και θα τα λέμε και δημόσια και κατ’ ιδίαν. Εγώ λοιπόν κάνω ακόμα τώρα μια δημόσια έκκληση για να σταματήσει αυτή η επιχείρηση στη Γάζα. Δεν έχω αυταπάτες, διότι βλέπω ότι έχουν παρθεί οι αποφάσεις. Δεν έχω αυταπάτες σε αυτό. Και να μη σταματήσουν μόνο οι επιχειρήσεις στη Γάζα. Να σταματήσουν και οι επιχειρήσεις στη Δυτική Όχθη.

Ν. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ: Τα μέτρα αυτά θα τα υποστηρίξει η Ελλάδα;

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Η Ελλάδα θα τοποθετηθεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο όταν δούμε την τελική πρόταση. Δεν είμαι σίγουρος ότι μια αναστολή αυτή τη στιγμή εξυπηρετεί συνολικά τα συμφέροντα της Ευρώπης και της πατρίδος μας και αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Αλλά η Ελλάδα προσθέτει τη φωνή της στις πολλές χώρες που λένε ότι αυτή η ανθρωπιστική κρίση πρέπει να σταματήσει.

Θέλω να θυμίσω ότι η Ελλάδα έστειλε στρατιωτικά αεροσκάφη να κάνουν ρίψεις ανθρωπιστικής βοήθειας σε μια εποχή όπου δεν έμενε καθόλου ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Έχουμε πάρει διακριτικά τραυματίες από τη Γάζα. Θέλουμε να περιθάλψουμε τραυματίες, παιδιά από τη Γάζα. Όποτε μας δίνεται η δυνατότητα το κάνουμε. Και το μήνυμα αυτό είναι σαφές και μεταφέρεται και δημόσια και κατ’ ιδίαν στην ηγεσία του Ισραήλ.

Ν. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, μπαίνω στον επίλογο της συζήτησής μας. Έχετε χάσει τα τελευταία δύο χρόνια, η Νέα Δημοκρατία έχει χάσει πάνω από 10%. Τι φταίει; Τι κάνει λάθος και τι διορθώσεις θα κάνατε;

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Κύριε Χατζηνικολάου, νομίζω ότι είναι φυσιολογικό μια κυβέρνηση η οποία βρίσκεται πια στον 7ο χρόνο της διακυβέρνησής της να έχει υποστεί μια φθορά. Πόσο μάλλον όταν υπάρχουν πραγματικά προβλήματα, τα οποία οι πολίτες απαιτούν από την κυβέρνηση να λύσει. Αναφερθήκαμε πριν στο ζήτημα της ακρίβειας. Σας μίλησα με πολύ μεγάλη ειλικρίνεια γι’ αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε. Και με την ίδια ειλικρίνεια λέω στους πολίτες ότι αυτά τα οποία τους τάζει η αντιπολίτευση είναι πουλάει φύκια για μεταξωτές κορδέλες.

Ο καθένας μπορεί να το κρίνει αυτό και να μας πιστέψει ή να μην μας πιστέψει. Όμως θέλω να θυμίσω ότι πάντα σε μια διακυβέρνηση υπάρχουν αυξομειώσεις στα ποσοστά των κομμάτων, στη δύναμή τους. Η Νέα Δημοκρατία σήμερα, και αυτό δε νομίζω ότι επιδέχεται αμφισβήτησης, είναι η κυρίαρχη πολιτική δύναμη στη χώρα. Με μειωμένα ποσοστά; Με μειωμένα ποσοστά.

Ν. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ: Η αυτοδυναμία μοιάζει όμως να είναι μακριά. Μοιάζει ανέφικτη.

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Θα έρθω και σε αυτό. Γιατί νομίζω ότι, παρ’ ότι είναι νωρίς, μιας και με ρωτάτε θ’ απαντήσω ευθέως και στο ζήτημα το οποίο το οποίο θέτετε. Η Νέα Δημοκρατία σήμερα έχει υπερδιπλάσια ποσοστά από το δεύτερο κόμμα που είναι το ΠΑΣΟΚ. Αυτό λένε οι μετρήσεις και το λένε όλες οι μετρήσεις.

Ν. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ: Αυτό όμως συμβαίνει λόγω του κατακερματισμού της αντιπολίτευσης. Εγώ, όχι επειδή η Νέα Δημοκρατία κρατά τα ποσοστά της.

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Μη μου ζητάτε, μη μου ζητάτε να έχω ευθύνη και για την κατάσταση στην αντιπολίτευση. Και αν η αντιπολίτευση και συγκεκριμένα εξουσιαστικά στελέχη…

Ν. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ: Εγώ ρωτώ τι φταίει, που εσείς έχετε απώλειες.

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Θα έρθω σε αυτό. Λοιπόν, δεν μπορεί να βρει τα πατήματά της…

Ν. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ: Φταίνε θέματα διαφάνειας;

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Αφήστε με ν’ απαντήσω συνολικά. Το γεγονός και το ΠΑΣΟΚ είναι στην κατάσταση που είναι και άνθρωποι μετριοπαθείς που θα προσδιορίζονται ως κεντρώοι ψηφοφόροι, τελικά φαίνεται να ακούνε περισσότερο τη Νέα Δημοκρατία από ότι το ΠΑΣΟΚ, ενδεχομένως να έχει και κάτι να κάνει με τη δικιά μας πολιτική στον τομέα αυτό.

Κύριε Χατζηνικολάου, τον Απρίλιο του 2023, δύο μήνες πριν από τις εθνικές εκλογές, στις μετρήσεις που γινόντουσαν τότε η Νέα Δημοκρατία ήταν στο 32%, 33%.. Κέρδισε τις εκλογές με 40%. Δεν λέω ότι θα επαναληφθεί το ίδιο, αλλά ας κρατάμε λίγο μικρό καλάθι όταν προσπαθούμε να προβλέψουμε ποιο θα είναι το εκλογικό σκηνικό σε 18 μήνες από τώρα ή σε 20 μήνες από τώρα, όταν θα γίνουν οι εθνικές εκλογές.

Ν. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ: Κάποιοι σας καλούν ν’ αλλάξετε τον εκλογικό νόμο. Να μην αφήσετε δηλαδή τη χώρα να μπει σε περιπέτειες. Διότι αυτή τη στιγμή, με τον ισχύοντα εκλογικό νόμο απαιτείται πολύ υψηλό ποσοστό για την αυτοδυναμία. Για το όποιο πρώτο κόμμα.

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Έχω πει πάρα πολλές φορές δεν αλλάζω τους κανόνες του παιχνιδιού εν κινήσει. Έχω επίσης εξηγήσει γιατί πιστεύω ότι οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις είναι καλύτερες από τις κυβερνήσεις συνεργασίας.

Ν. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ: Αν όμως δεν έχετε αυτοδυναμία;

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Το ίδιο θα κάνω και στις εκλογές της άνοιξης του 2027. Δεν θα πω όταν γίνουν, γιατί ξέρω πότε θα γίνουν οι εκλογές. Γιατί από εμένα εξαρτάται να εξαντλήσουμε την τετραετία. Το έχω πει πολλές φορές, το επαναλαμβάνω και σ’ εσάς. Εμείς θα προσπαθήσουμε να πείσουμε τους πολίτες για αυτό το οποίο εμείς θεωρούμε ότι είναι σωστό. Η τελική κρίση όμως, κ. Χατζηνικολάου, ανήκει ελληνικό λαό.

Ν. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ: Είστε έτοιμος να κάνετε, κύριε Πρόεδρε, και να σας πω και κάτι άλλο; Δώσατε μια απάντηση στη Θεσσαλονίκη στη συνέντευξη Τύπου της Κυριακής, είπατε, επαναβεβαιώσατε ότι θα διεκδικήσετε τρίτη θητεία, ότι θα είστε επικεφαλής της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές. Αυτοί που διακινούσαν τα σενάρια ότι μπορεί να φύγετε νωρίτερα, τώρα βγάζουν πάνω στο τραπέζι ένα νέο σενάριο. Και πρέπει να σας ρωτήσω: Λένε αν η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα, αλλά δεν έχει αυτοδυναμία, ο τρόπος για να φύγει ο Μητσοτάκης είναι συνεργασία με Πρωθυπουργό τρίτο πρόσωπο. Και θέλω να σας ρωτήσω αν θα ήσασταν ανοικτός σε μια τέτοια συζήτηση με τα κόμματα …

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Τί με ρωτάτε, κύριε Χατζηνικολάου; Εγώ ξέρω κ. Χατζηνικολάου, με ρωτάτε τώρα τι μπορεί να γίνει σε 18-20 μήνες από τώρα; Εγώ να σας πω όμως μια κουβέντα. Πρωθυπουργό εκλέγει ο λαός που έχει παράγοντες. Ο λαός ψηφίζει όχι μόνο κόμμα, ψηφίζει και Πρωθυπουργό. Τώρα τα υπόλοιπα δεν τα θεωρώ πολύ σοβαρές…..

Και ξέρετε, διασκεδάζω μερικές φορές διότι βλέπω την πολιτική «κουζίνα» εντός εισαγωγικών, στην οποία όλοι μας και εσείς και εγώ με τον τρόπο μας συμμετέχουμε, χίλιοι άνθρωποι πέριξ της πλατείας Κολωνακίου που συζητούν διάφορα σενάρια, δε νομίζω ότι αυτά τα σενάρια ακουμπούν την κοινωνία.

Αυτό το οποίο ενδιαφέρει σήμερα την κοινωνία είναι, μπορεί μια κυβέρνηση να βοηθήσει το νοικοκυριό με το νοίκι, με το ρεύμα, να αυξήσει κάπως τους μισθούς, το διαθέσιμο εισόδημα; Όλα τα υπόλοιπα είναι ενδιαφέροντα σενάρια επιστημονικής φαντασίας, αλλά τελικά δεν αλλάζουν τίποτα. Ο λαός θα κρίνει. Και δεν θα κρίνει μόνο τη Νέα Δημοκρατία. Θα κρίνει και εμένα. Το αποτέλεσμα των εκλογών θα είναι η καλύτερη απόδειξη του αν οι Έλληνες πολίτες θέλουν ή δεν θέλουν να συνεχίσουμε να κυβερνάμε, να κυβερνάμε αυτή τη χώρα. Όλα τα υπόλοιπα λοιπόν, ας τα αφήσουμε λίγο στην άκρη, γιατί δεν νομίζω ότι ενδιαφέρουν σήμερα τους τηλεθεατές μας.

Ν. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ: Σήμερα υποδεχτήκαμε στη Νέα Δημοκρατία τον πρώην Υπουργό του ΠΑΣΟΚ, ήταν και υποψήφιος αρχηγός στο ΠΑΣΟΚ στο πρόσφατο παρελθόν, τον κ. Ανδρέα Λοβέρδο. Άκουσα από αρκετούς παραδοσιακούς δεξιούς της Νέας Δημοκρατίας να ρωτάνε μήπως είναι ώρα για αμφίπλευρη διεύρυνση. Δηλαδή μήπως πρέπει να διευρυνθείτε και προς τα δεξιά;

Και το λέω αυτό γιατί κ. Πρόεδρε, η Νέα Δημοκρατία δεξιά της έχει έναν χώρο άνω του 15%.

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Τον είχε και στις εκλογές του ‘23. Απλά μπορεί να έχει αλλάξει η κατανομή.Η Νέα Δημοκρατία. Επί των ημερών μου μεγάλωσε, εκσυγχρονίστηκε, διευρύνθηκε. Είναι ένα ανοικτό κόμμα, το οποίο πρεσβεύει την οικονομική ελευθερία, τον υπεύθυνο πατριωτισμό, την κοινωνική ευαισθησία.

Θεωρώ ότι είμαστε πολύ κοντά στις παραδοσιακές αξίες και αρχές του ιδρυτή μας, ο οποίος έφτιαξε μια μεγάλη παράταξη στην οποία μπορούσαν κάλλιστα να συνυπάρχουν στελέχη τα οποία είχαν διαφορετικές ιδεολογικές αναφορές. Και εγώ χαίρομαι όταν οποιοδήποτε στέλεχος, ειδικά ένα στέλεχος, το οποίο υπηρέτησε έναν άλλο χώρο με τον οποίο μπορεί να είχαμε διαφωνήσει στο παρελθόν. Είχαμε συμμετάσχει όμως με τον Ανδρέα Λοβέρδο και στην ίδια κυβέρνηση. Θέλω να θυμίσω, επιλέγει να ενταχθεί στη Νέα Δημοκρατία, διότι προτάσσει αυτή τη στιγμή την πολιτική σταθερότητα και αναγνωρίζει ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη που έχει πρόταση διακυβέρνησης.

Διότι εγώ την ακούω συχνά αυτή την κουβέντα την άκουγα και το ’23 ξέρετε: «Να φύγει ο Μητσοτάκης». Ωραία, να φύγει ο Μητσοτάκης; Κανένα πρόβλημα. Να έρθει ποιος; Δεν πρέπει εγώ να το απαντήσω αυτό, γιατί εγώ προφανώς θέλω να μείνει ο Μητσοτάκης. Έτσι δεν είναι; Αλλά αυτοί που λένε να φύγει ο Μητσοτάκης πρέπει κάποια στιγμή να απαντήσουν.

Ν. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ: Έχετε υπ’ όψιν σας ότι ορισμένοι σας χρεώνουν ότι επιχειρείτε και να επιλέξετε τον πολιτικό σας αντίπαλο. Λένε δηλαδή ότι δείχνετε από τον τρόπο με τον οποίο κινείστε στη Βουλή το τελευταίο διάστημα και στις συνεντεύξεις σας να προτιμάτε μάλλον τον κ. Τσίπρα από τον κ. Ανδρουλάκη; Τι λέτε;

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Δεν είναι ακριβές αυτό. Με ποια έννοια: Ο κ. Ανδρουλάκης. Τον σέβομαι και τον τιμώ, είναι αρχηγός της αντιπολίτευσης. Μπορεί να έγινε το ΠΑΣΟΚ αντιπολίτευση από καραμπόλα, αλλά είναι θεσμικά ο αρχηγός της αντιπολίτευσης. Φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις ότι είναι από τα κόμματα της Κεντροαριστεράς το μεγαλύτερο κόμμα και αυτός είναι, θα έλεγα, ο σημαντικότερος αντίπαλός μου, αλλά και ένα κόμμα με το οποίο εγώ έχω προσπαθήσει και το έκανα και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, να μπορώ τουλάχιστον να ρίξω κάποιες γέφυρες συνεννόησης σε ορισμένα ζητήματα, στα οποία μπορούμε να βρούμε ένα κοινό βηματισμό. Π.χ., το Εθνικό Απολυτήριο, το οποίο ξέρετε απασχολεί πάρα πολλές οικογένειες που έχουν σήμερα παιδιά στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο.

Άρα εγώ θα επιδιώκω με αυτούς οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να συζητήσουν τουλάχιστον έναν στοιχειώδη κώδικα επικοινωνίας. Μπορεί να μην συμφωνούμε σε όλα, να συμφωνήσουμε τουλάχιστον σε κάποια. Ο κ. Τσίπρας είναι βουλευτής Πειραιά του ΣΥΡΙΖΑ.

Ν. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ: Το ενδεχόμενο να κάνει νέο κόμμα πώς το ακούτε;

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Σήμερα είναι βουλευτής Πειραιά του ΣΥΡΙΖΑ. Και δεν πρέπει να ρωτήσετε εμένα. Πρέπει να ρωτήσετε τους συντρόφους του. Γιατί εγώ βλέπω να σηκώνεται πολλή σκόνη. Δεν μου πέφτει λόγος εμένα, αλλά δεν ξέρω τι να πω, μπορεί να θυμίζει αθλητή που καίγεται στο ζέσταμα. Δεν ξέρω τί, αλλά δεν με αφορά το θέμα.

Ν. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ: Κύριε Πρόεδρε σας ευχαριστώ θερμά.

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.