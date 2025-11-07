ΚΚΕ: Η Ελλάδα δεν ωφελείται από το αμερικανικό LNG – Μόνο τα μονοπώλια κερδίζουν

«Οι μόνοι που έχουν λόγο να πανηγυρίζουν για την Ελλάδα – “πύλη εισόδου του αμερικάνικου LNG” και των εξορύξεων, είναι τα μονοπώλια, στα οποία παραδίδεται ο πλούτος της χώρας και άλλα τμήματα του κεφαλαίου που επωφελούνται, όπως οι εφοπλιστές, την ώρα που ο λαός καταδικάζεται σε ακόμα μεγαλύτερη ενεργειακή φτώχεια, με την πλήρη απαγόρευση του ρωσικού φυσικού αερίου, προς όφελος του πανάκριβου αμερικάνικου LNG. Επομένως, οι προσδοκίες που προσπάθησε να καλλιεργήσει ο πρωθυπουργός θα διαψευσθούν πολύ σύντομα, όπως έγινε και με τις αντίστοιχες των τελευταίων χρόνων για την απολιγνιτοποίηση, τη διείσδυση των ΑΠΕ και την “πράσινη” μετάβαση» αναφέρει το ΚΚΕ σε ανακοίνωσή του «για την ομιλία του πρωθυπουργού στην 6η Υπουργική Συνάντηση της Διατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια (P-TEC)».

«Αυτοί οι σχεδιασμοί και η παρουσία των αμερικανικών ενεργειακών κολοσσών ισοδυναμούν με βαθύτερη εμπλοκή στον ενεργειακό πόλεμο και φυσικά δεν πρόκειται να εξασφαλίσουν καμία γεωπολιτική σταθερότητα, ούτε να προστατεύσουν τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, αντίθετα θα τα βάλουν ακόμα περισσότερο στο επίκεντρο των σφοδρών ανταγωνισμών, θα εντείνουν τα παζάρια που ανοίγουν τον δρόμο για συνεκμετάλλευση» επισημαίνει το ΚΚΕ και καταλήγει στην ανακοίνωσή του τονίζοντας:

«Λύση για τον λαό δεν υπάρχει όσο ο φυσικός πλούτος, τα μέσα παραγωγής και το δίκτυο διανομής της ενέργειας βρίσκονται στα χέρια των εγχώριων και ξένων μονοπωλιακών ομίλων, όσο η τιμή της παίζεται στο χρηματιστήριο που θεσμοθέτησαν η σημερινή και η προηγούμενη κυβέρνηση, βάσει των οδηγιών της ΕΕ. Καμία εμπιστοσύνη δεν πρέπει να δείξει ο λαός στην κυβέρνηση – σημαιοφόρο των ευρωατλαντικών ενεργειακών σχεδιασμών και στα άλλα κόμματα που της παρέχουν στήριξη, με τον αγώνα του να ανοίξει τον δρόμο για την απεμπλοκή από αυτούς ώστε να αξιοποιηθεί ο φυσικός πλούτος και οι παραγωγικές της δυνατότητες της χώρας για την κάλυψη των δικών του αναγκών».