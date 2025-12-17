ΚΚΕ: Αδιανόητη και αδικαιολόγητη ενέργεια η επίθεση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Ν. Παππά κατά δημοσιογράφου

Θέση για την επίθεση του Νίκου Παππά κατά του δημοσιογράφου Νίκου Γιαννόπουλου πήρε το ΚΚΕ με ανακοίνωση του

Το ΚΚΕ συγκεκριμένα με ανακοίνωσή του «καταδικάζει τη βίαιη επίθεση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Παππά κατά του δημοσιογράφου Νίκου Γιαννόπουλου» σημειώνοντας ότι «πρόκειται για αδιανόητη και αδικαιολόγητη ενέργεια που τελικά ρίχνει “νερό στον μύλο” εκείνων που θέλουν τους δημοσιογράφους έρμαια πολύμορφων πιέσεων και σκοπιμοτήτων».