Η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως παρουσίασε τους 5 άξονες του μεγάλου μετασχηματισμού της αγοράς εργασίας στο Capital Link χθες στη Νέα Υόρκη.

Συγκεκριμένα, με ανάρτηση της αναφέρθηκε σε όσα είπε για την διαφάνεια και συμμόρφωση μέσω ψηφιακής καινοτομίας και όχι μόνο.

Αναλυτικά:

Στο Capital Link χθες στη Νέα Υόρκη είχα την ευκαιρία να παρουσιάσω τον μεγάλο μετασχηματισμό της αγοράς εργασίας που έχει επέλθει με την εφαρμογή ενός σχεδίου 5 αξόνων:

Στόχευση συγκεκριμένων πληθυσμιακών ομάδων (π.χ. γυναίκες, νέοι) για ενίσχυση της απασχόλησης

Επένδυση σε δεξιότητες και επαγγελματική εκπαίδευση

Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης

Διαφάνεια και συμμόρφωση μέσω ψηφιακής καινοτομίας

Μετατροπή του brain drain σε brain gain

Και τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής:

Ανεργία από το 18% στο 8% – η μεγαλύτερη μείωση στην ιστορία της ΕΕ

+35% στον κατώτατο μισθό

+28,5% στον μέσο μισθό

500.000 νέες θέσεις εργασίας

Μείον 6 μονάδες στις ασφαλιστικές εισφορές

420.000 Έλληνες έχουν επιστρέψει στη χώρα

Ευχαριστώ θερμά τους διοργανωτές του Capital Link για την πρόσκληση και τον ουσιαστικό διάλογο.