Κεραμέως: «Ο μετασχηματισμός που έχει συντελεστεί στον ΕΦΚΑ αποδίδει σημαντικά αποτελέσματα»

«Στον ΕΦΚΑ έχει επέλθει ένας τεράστιος μετασχηματισμός», δήλωσε η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, επικαλούμενη στοιχεία που δείχνουν «σημαντική επιτάχυνση διαδικασιών προς όφελος των ασφαλισμένων». Μιλώντας νωρίτερα στη Βουλή, η υπουργός διέψευσε κατηγορηματικά ότι η κυβέρνηση συζητάει αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης. «Δεν υπάρχει κανένα στοιχείο, αυτή τη στιγμή, από τις αναλογιστικές μελέτες που να μας δείχνει οτιδήποτε προς αύξηση ορίων ηλικίας. Και υπάρχει λόγος γι΄αυτό. Τα ασφαλιστικά μας ταμεία είναι σήμερα σε πολύ καλύτερη κατάσταση από το 2019», είπε η κ. Κεραμέως.

Αναφερόμενη στην πρόοδο που έχει επιτευχθεί στον ΕΦΚΑ, η υπουργός Εργασίας, είπε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Επιτροπής Ακροάσεων της Βουλής ότι στον ΕΦΚΑ:

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Έβγαιναν 500 συντάξεις την ημέρα και τώρα βγαίνουν 1200 συντάξεις την ημέρα, ενώ ο μέσος χρόνος απονομής της σύνταξης μειώθηκε από τις 500 στις 40 ημέρες

Χρειάζονταν 500 ημέρες για να απονεμηθεί μια κύρια σύνταξη και σήμερα χρειάζονται 40 μέρες

Οι εκκρεμότητες στα ΚΕΠΑ μειώθηκαν κατά 80%

Η υπουργός αναφέρθηκε στη νέα ρύθμιση 72 δόσεων. «Πολύ εύκολα μπορεί κάποιος να πει «κάντες διακόσιες, κάντες τριακόσιες. Πρέπει να δει κανείς όμως και τι επίπτωση θα έχει κάτι τέτοιο στην εισπραξιμότητα στη συνέχεια, γιατί εύκολα μπορεί κανείς να πετάξει ένα πυροτέχνημα, αλλά εμείς έχουμε ευθύνη για το πως αυτό θα επηρεάσει την εισπραξιμότητα αυτού του τόσο σημαντικού ασφαλιστικού φορέα», ανέφερε η υπουργός Εργασίας, η οποία επισήμανε ότι:

Για την ενίσχυση των χαμηλοσυνταξιούχων δίνονται 300 ευρώ κάθε Νοέμβριο επιπλέον, ενώ και η φορολογική μεταρρύθμιση του Ιανουαρίου ωφελεί και τους συνταξιούχους.

Καταργήθηκε η προσωπική διαφορά στο 50% από φέτος και θα καταργηθεί και το άλλο 50% από 1.1.2027.

Τα έσοδα ανά τρίμηνο του ΕΦΚΑ, το 2019 ήταν 2,4 δις ευρώ. Σήμερα, το πρώτο τρίμηνο του 2026, τα έσοδα αγγίζουν τα 4 δις ευρώ.

Για πρώτη φορά θα λειτουργήσει ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα που θα ενοποιήσει 186 βάσεις δεδομένων. «53 εκατομμύρια χειρόγραφες καρτέλες ενσήμων, σε αποθήκες, στην περιφέρεια, χαμένες, όλες αυτές βρέθηκαν, σαρώθηκαν, ψηφιοποιήθηκαν, είναι το μεγαλύτερο έργο ψηφιοποίησης στο ελληνικό δημόσιο. Ψηφιοποιείται όλη η ασφαλιστική ιστορία των πολιτών», σημείωσε η κ. Κεραμέως.

Το έργο «ΑΡΙΑΔΝΗ» βαίνει προς ολοκλήρωση και θα ενώσει «δύο κόσμους», τον κόσμο της απασχόλησης και της ασφάλισης.

Στα ΚΕΠΑ σημειώθηκε μείωση εκκρεμοτήτων για ραντεβού κατά 80% τα τελευταία δύο χρόνια.

Με τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων του 2026, ο ΕΦΚΑ αναμένει 450 άτομα.

Η υπουργός Εργασίας διέψευσε ότι η κυβέρνηση συζητάει αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης. «Δεν υπάρχει κανένα στοιχείο, αυτή τη στιγμή, από τις αναλογιστικές μελέτες που να μας δείχνει οτιδήποτε προς αύξηση ορίων ηλικίας. Και υπάρχει λόγος γι΄αυτό. Τα ασφαλιστικά μας ταμεία είναι σήμερα σε πολύ καλύτερη κατάσταση από το 2019», είπε η Νίκη Κεραμέως και πρόσθεσε ότι τα τελευταία χρόνια έχουν υπάρξει «σημαντικές ενέσεις προς τα ασφαλιστικά ταμεία», που είναι:

Οι 600.000 περισσότεροι εργαζόμενοι σε σχέση με το 2019, και οι οποίοι το 2019 λάμβαναν επίδομα, αλλά σήμερα πληρώνουν φόρους και εισφορές.

Οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι αυξήθηκαν γιατί η παρακράτηση της σύνταξης τους αρχικά περιορίστηκε στο 30% από 60% που ήταν πριν το 2019 και στη συνέχεια η παρακράτηση μηδενίστηκε και ο συνταξιούχος που εργάζεται πλέον αποδίδει το 10% αυτού που κερδίζει στον e ΕΦΚΑ. Το μέτρο οδήγησε σε σημαντική αύξηση των δηλωμένων εργαζόμενων συνταξιούχων και από 35.000 δηλωμένους εργαζόμενους συνταξιούχους, σήμερα είναι πάνω από 283.000 δηλωμένοι εργαζόμενοι συνταξιούχοι.

Η ψηφιακή κάρτα εργασίας οδήγησε στην αντιμετώπιση της υποδηλωμένης και της αδήλωτης εργασίας και μόνο πέρυσι, το 2025, καταγράφηκαν 2,7 εκατομμύρια περισσότερες υπερωρίες, σε σχέση με πρόπερσι. Μόλις προχθές ενσωματώθηκαν στην ψηφιακή κάρτα εργασίας άλλοι 500.000 εργαζόμενοι.

«Η μείωση της ανεργίας και η αύξηση της απασχόλησης, η αλλαγή του καθεστώτος των εργαζόμενων συνταξιούχων, η εφαρμογή και η σταδιακή επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας έχουν οδηγήσει σε πολύ σημαντική ενίσχυση των ασφαλιστικών ταμείων που σημειώνουν αύξηση στα έσοδα και από 2,4 δις το τρίμηνο, έχουμε πάει σχεδόν τα 4 δις το τρίμηνο», σημείωσε η υπουργός Εργασίας.

Η επιτροπή ακροάσεων της Βουλής διατύπωσε, κατά πλειοψηφία, θετική γνώμη στις προτάσεις της κυβέρνησης, για τον διορισμό του Δημήτρη Τσαγκάρη στη θέση του του Υποδιοικητή αρμοδίου για θέματα των Οικονομικών Υπηρεσιών του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και του Ιωάννη Ψαχούλα στη θέση του Διοικητή του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου -ΝΑΤ. Θετική γνώμη διατύπωσαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Αρνητική γνώμη διατύπωσε η Πλεύση Ελευθερίας. Ψήφο «παρών» έδωσαν οι βουλευτές των άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου καταψήφισε και τους δύο προτεινομένους σχολιάζοντας ότι πρόκειται για δύο κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, που «απλώς και οι δύο πέρασαν στην…αδιάβλητη διαδικασία του ΑΣΕΠ». Η κ. Κωνσταντοπούλου αναφέρθηκε και στην επαγγελματική σταδιοδρομία των μελών της κυβέρνησης.

«Αυτή η κυβέρνηση είναι που έφερε πρόσθετα φίλτρα, δηλαδή να μην μπορεί να είναι υποψήφιος κάποιος, ο οποίος να μην έχει σπουδές και επαγγελματική πορεία συναφή», «να περνάει τεστ δεξιοτήτων» είπε η Νίκη Κεραμέως.