Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη – Τι προβλέπει

Κατατέθηκε αργά το απόγευμα της Δευτέρας 20/10 στην Ολομέλεια της Βουλής η τροπολογία που αφορά το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη στο Σύνταγμα.

Συγκεκριμένα, η τροπολογία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο για την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και αναμένεται να ψηφιστεί αύριο Τρίτη 21/10, ενώ με βάση όσα αναφέρει η ευθύνη για την προστασία του Μνημείου παραμένει στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ενώ ο καθαρισμός και η συντήρησή του περνά στο υπουργείο Εθνικής Αμυνας.

Αναλυτικά η τροπολογία για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη

1.Στον χώρο μπροστά από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, Επί της Λεωψόρου Βασιλίσσης Αμαλίας έναντι της Πλατείας Συντάγματος στην Αθήνα, με στοιχεία Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, Α όπως εμφαίνεται στο διάγραμμα κλίμακας 1:500 του Παραρτήματος του παρόντος, ως Χώρο ιδιαίτερης ιστορικής και εθνικής σημασίας, και για τη διαφύλαξη της ακεραιότητας και της κατά προορισμό χρήσης του Μνημείου απαγορεύονται από την έναρξη ισχύος του παρόντος:

α)Η χρήση ή κατάληψη της επιφάνειας του χώρου για οποιονδήποτε σκοπό Πέραν της επίσκεψης του Μνημείου και της ανάδειξης της σημασίας του,

β)η οποιαδήποτε αλλοίωση του χώρου,

γ)η πραγματοποίηση της οποιασδήποτε δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης υπό την έννοια της περ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4703/2020 (Α’ 131), συμπεριλαμβανομένων και της αυθόρμητης και της έκτακτης υπαίθριας δημόσιας συνάθροισης υπό την έννοια των περ. 4 και 5 του ανωτέρω άρθρου 2.

2.Όσοι παραβιάζουν την παρ. Ι τιμωρούνται με ψυλάκιση μέχρι ενός (1) έτους ή με χρηματική Ποινή, εφόσον δεν τιμωρούνται βαρύτερα από άλλη διάταξη.

3.Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για τη συντήρηση, τη φροντίδα και την ανάδειξη του Μνημείου και του χώρου της παρ. 1, είτε με ίδια μέσα, είτε μέσω ανάθεσης σχετικών συμβάσεων.

4.Για την τήρηση της δημόσιας τάξης, συμπεριλαμβανόμενης της Παραβίασης της παρ. 1, αρμόδια είναι η Ελληνική Αστυνομία σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Μαρινάκης για Αγνωστο Στρατιώτη: Δεν θα υπάρξει a priori επιθετική ενέργεια για τα ονόματα των Τεμπών

Τη θέση της κυβέρνησης για το ζήτημα της τροπολογίας για το Μνημείο του Αγνωστου Στρατιώτη κλήθηκε να παραθέσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στο πλαίσιο της καθιερωμένης ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών.

«Ως προς τα ονόματα (σ.σ.: των θυμάτων των Τεμπών) -για να μην κάνουμε τη χάρη στους γνωστούς αγνώστους του πολιτικού συστήματος- δεν θα κάνουμε κάποια a priori επιθετική ενέργεια. Ο στόχος δεν είναι διχαστικός. Ο στόχος είναι ο σεβασμός σε ένα ιερό μνημείο» ανέφερε αρχικά για να προσθέσει:

«Σε έναν συγκεκριμένο χώρο που θα περιγράφεται στην τροπολογία, δεν θα επιτρέπεται τίποτα άλλο πέραν πράξεις σεβασμού για τους ήρωες του έθνους. Δεν είναι όλη η χώρα αυτός ο χώρος. Ούτε όλο το Σύνταγμα. Δεν θα έπρεπε καν ένας πολίτης να περιμένει μια τροπολογία για να σεβαστεί τον χώρο που είναι εκεί για να τιμούμε τους ήρωες του έθνους. Αλλά επειδή κάποιες διατάξεις είναι αναγκαίες και γι’ αυτούς οι οποίοι δεν το καταλαβαίνουν -αναφέρομαι στα πολιτικά κόμματα-, θα πρέπει να το ψηφίσουμε».