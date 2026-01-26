Υπάρχει κίνδυνος το “Συμβούλιο Ειρήνης” του Τραμπ να αποδυναμώσει τον ρόλο του ΟΗΕ;
Υπάρχει κίνδυνος το “Συμβούλιο Ειρήνης” του Τραμπ να αποδυναμώσει τον ρόλο του ΟΗΕ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Υπάρχει κίνδυνος το “Συμβούλιο Ειρήνης” του Τραμπ να αποδυναμώσει τον ρόλο του ΟΗΕ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παρέμβαση Καρυστιανού για τα ελληνοτουρκικά

Τι ανέφερε σε ανάρτηση

Παρέμβαση Καρυστιανού για τα ελληνοτουρκικά
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM
UPD: 21:07

Το δικό της μήνυμα προς τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη έστειλε με ανάρτησή της η Μαρία Καρυστιανού.

Συγκεκριμένα, στην ανάρτησή της καλεί τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να ενημερώσει για τα θέματα που θα συζητηθούν στη συνάντηση με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«κ. Μητσοτάκη, έχετε συμφωνήσει προσεχή συνάντηση σας με τον κ. Ταγίπ Ερντογάν, Πρόεδρο της Τουρκίας, συνάντηση, για την οποία ο κ. Χακάν Φιντάν, Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, μάλιστα δήλωσε: “Να μην σηκωθούμε από το τραπέζι, αν δεν λυθούν τα προβλήματα”

Η συνάντηση άρα αυτή που έχετε αποδεχθεί, είναι μείζονος εθνικής σημασίας, για αυτό και όλοι οι Έλληνες δικαιούμαστε να γνωρίζουμε: (α) ποια τα θέματα προς συζήτηση, ως σας έχουν επίσημα γνωστοποιηθεί, ώστε οι Έλληνες Πολίτες να κρίνουν την ανάγκη ή μη διενέργειας της συνάντησης αυτής∙ και (β) ποιες οι θέσεις της Κυβέρνησής σας επ’ αυτών.

Είναι ευνόητο ότι η διατήρηση της εθνικής κυριαρχίας και η άσκηση των δικαιωμάτων της χώρας από το διεθνές δίκαιο είναι αδιαπραγμάτευτες και οποιαδήποτε απεμπόλησή τους είναι εθνική προδοσία» ανέφερε η Μαρία Καρυστιανού.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ