Παρέμβαση Καρυστιανού για τα ελληνοτουρκικά

Το δικό της μήνυμα προς τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη έστειλε με ανάρτησή της η Μαρία Καρυστιανού.

Συγκεκριμένα, στην ανάρτησή της καλεί τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να ενημερώσει για τα θέματα που θα συζητηθούν στη συνάντηση με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«κ. Μητσοτάκη, έχετε συμφωνήσει προσεχή συνάντηση σας με τον κ. Ταγίπ Ερντογάν, Πρόεδρο της Τουρκίας, συνάντηση, για την οποία ο κ. Χακάν Φιντάν, Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, μάλιστα δήλωσε: “Να μην σηκωθούμε από το τραπέζι, αν δεν λυθούν τα προβλήματα”

Η συνάντηση άρα… pic.twitter.com/fe9Knuvq3a— Maria Karystianou (@mkaristianou) January 26, 2026

Η συνάντηση άρα αυτή που έχετε αποδεχθεί, είναι μείζονος εθνικής σημασίας, για αυτό και όλοι οι Έλληνες δικαιούμαστε να γνωρίζουμε: (α) ποια τα θέματα προς συζήτηση, ως σας έχουν επίσημα γνωστοποιηθεί, ώστε οι Έλληνες Πολίτες να κρίνουν την ανάγκη ή μη διενέργειας της συνάντησης αυτής∙ και (β) ποιες οι θέσεις της Κυβέρνησής σας επ’ αυτών.

Είναι ευνόητο ότι η διατήρηση της εθνικής κυριαρχίας και η άσκηση των δικαιωμάτων της χώρας από το διεθνές δίκαιο είναι αδιαπραγμάτευτες και οποιαδήποτε απεμπόλησή τους είναι εθνική προδοσία» ανέφερε η Μαρία Καρυστιανού.