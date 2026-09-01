Μαρί Σαντάλ: Η ξεχωριστή ανάρτηση για τα 80ά γενέθλια της Άννας Μαρίας – Η φωτογραφία από τα νεανικά της χρόνια

Η Άννα Μαρία γιόρτασε την Κυριακή (30/8) τα 80α γενέθλιά της, έχοντας στο πλευρό της την οικογένειά της. Ανάμεσα στα πρόσωπα που της ευχήθηκαν δημόσια ήταν και η Μαρί Σαντάλ, η οποία έκανε μια τρυφερή ανάρτηση στα social media.

Η σύζυγος του Παύλου Ντε Γκρες επέλεξε να μοιραστεί δύο φωτογραφίες με τους ακολούθους της και συγκεκριμένα δύο φωτογραφίες της πεθεράς της. Στην πρώτη φωτογραφία η Άννα Μαρία εμφανίζεται σε νεαρή ηλικία, σε μια ασπρόμαυρη φωτογραφία μαζί με τις δύο αδελφές της.

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Στη δεύτερη φωτογραφία η Άννα Μαρία ποζάρει σήμερα χαμογελαστή έχοντας γύρω της τα εννέα εγγόνια της, στα οποία έχει τεράστια αδυναμία. Η Μαρί Σαντάλ συνόδευσε τις φωτογραφίες με ένα ιδιαίτερα θερμό μήνυμα για την πεθερά της, εκφράζοντας την αγάπη και την εκτίμηση που τρέφει για εκείνη.

Δείτε παρακάτω την σχετική ανάρτηση:

«Χρόνια πολλά στην υπέροχη πεθερά μου. Τον πιο καλόκαρδο, τρυφερό και ξεχωριστό άνθρωπο, που όλοι μας αγαπάμε και λατρεύουμε», έγραψε στην λεζάντα της ανάρτησής της η Μαρί Σαντάλ.