Καλαφάτης για τα 52 χρόνια της ΝΔ: «Παράταξη ευθύνης, ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής»

Ως «Παράταξη της ευθύνης, της ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής» περιγράφει τη Νέα Δημοκρατία ο Σταύρος Καλαφάτης, σε ανάρτησή του για τη συμπλήρωση 52 χρόνων από την ίδρυσή της.

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης επικαλείται την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος, αναδεικνύοντας τη σύνδεση της εθνικής ανεξαρτησίας με τη λαϊκή κυριαρχία και της προόδου με το κοινό αγαθό.

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Παράλληλα, συνδέει την ιστορική παρακαταθήκη του Κωνσταντίνου Καραμανλή με τον σημερινό κυβερνητικό σχεδιασμό υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Η ιστορική διαδρομή και οι αξίες της παράταξης

Ο Σταύρος Καλαφάτης αναφέρεται στην αποκατάσταση της Δημοκρατίας και στην ένταξη της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή οικογένεια, χαρακτηρίζοντας τη ΝΔ κόμμα λαϊκό, προοδευτικό και πατριωτικό.

Όπως σημειώνει, η παράταξη υπηρετεί το εθνικό συμφέρον και τη συλλογική ευημερία, απευθυνόμενη στο σύνολο της κοινωνίας, πέρα από τις διαχωριστικές ετικέτες του παρελθόντος.

«Μεταλαμπαδεύουμε τον πυρσό της Νέας Δημοκρατίας από γενιά σε γενιά», αναφέρει, αποδίδοντας τιμή στον ιδρυτή, στους ηγέτες, στα στελέχη και στους ανθρώπους που στήριξαν την παράταξη.

Το όραμα για την Ελλάδα του 2030

Στην ανάρτησή του, ο υφυπουργός θέτει στο επίκεντρο την ανάπτυξη και την καινοτομία, ως βασικά στοιχεία του σχεδιασμού για την Ελλάδα του 2030.

Υπογραμμίζει τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων και την αντιμετώπιση των προκλήσεων, με στόχο τη σταθερότητα και την ασφάλεια για όλους τους πολίτες.

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«Βήμα βήμα αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις και συνεχίζουμε τις μεταρρυθμίσεις που πάνε την Ελλάδα πιο γρήγορα, πιο ψηλά!», καταλήγει.

Στην ίδια επέτειο αναφέρεται και ο Άδωνις Γεωργιάδης, θέτοντας ως στόχο την τρίτη αυτοδύναμη εκλογική νίκη της ΝΔ το 2027.