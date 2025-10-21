Κακλαμάνης σε Κωνσταντοπούλου: Δίνετε ασίστ στον πρωθυπουργό και βάζει τρίποντα

Με τον δικό του τρόπο θέλησε να κάνει την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου να «ηρεμήσει» ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης.

Συγκεκριμένα, κατά την ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας θέλησε να κάνει το δικό της σχόλιο για όσα ανέφερε, με τον πρόεδρο της Βουλής να της απαντάει με «άρωμα» μπάσκετ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Σας παρακαλώ σταματήστε κ. Κωνσταντοπούλου, δίνετε ασίστ με αυτά που κάνετε στον πρωθυπουργό και βάζει τρίποντα» ανέφερε ο κ. Κακλαμάνης.