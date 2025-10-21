Συμφωνείτε με την προστασία του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κακλαμάνης σε Κωνσταντοπούλου: Δίνετε ασίστ στον πρωθυπουργό και βάζει τρίποντα

Τι ανέφερε ο πρόεδρος της Βουλής

Κακλαμάνης σε Κωνσταντοπούλου: Δίνετε ασίστ στον πρωθυπουργό και βάζει τρίποντα
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Με τον δικό του τρόπο θέλησε να κάνει την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου να «ηρεμήσει» ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης.

Συγκεκριμένα, κατά την ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας θέλησε να κάνει το δικό της σχόλιο για όσα ανέφερε, με τον πρόεδρο της Βουλής να της απαντάει με «άρωμα» μπάσκετ.

«Σας παρακαλώ σταματήστε κ. Κωνσταντοπούλου, δίνετε ασίστ με αυτά που κάνετε στον πρωθυπουργό και βάζει τρίποντα» ανέφερε ο κ. Κακλαμάνης.

