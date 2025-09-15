Δολοφονία Charlie Kirk: Πόσο πιθανός είναι ένας νέος εθνικός διχασμός στις ΗΠΑ; Ψήφισε Εδώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κακλαμάνης: Ο Εμμανουήλ Καραλής ανέβασε ξανά την Ελλάδα ψηλά

Τι ανέφερε ο Πρόεδρος της Βουλής

Κακλαμάνης: Ο Εμμανουήλ Καραλής ανέβασε ξανά την Ελλάδα ψηλά
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Τα συγχαρητήριά του στον Εμμανουήλ Καραλή για την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου στο άλμα επί κοντώ, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Τόκιο, εκφράζει σε ανάρτησή του ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτας Κακλαμάνης.

«Η μεγάλη του διάκριση μας εμπνέει όλους και αποδεικνύει ότι η Ελλάδα μπορεί να πρωταγωνιστεί διαχρονικά σε διεθνές αθλητικό επίπεδο. Η νέα σπουδαία επιτυχία του, μας γεμίζει υπερηφάνεια και ελπίδα για το μέλλον» αναφέρει ο Πρόεδρος της Βουλής και καταλήγει:

«Εκφράζω τον βαθύ μου θαυμασμό και την ευγνωμοσύνη για την τιμή που έφερε στην πατρίδα μας. Μπράβο Μανόλο, ανέβασες ξανά την Ελλάδα ψηλά…».

