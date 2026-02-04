Ιωάννινα: Προσυνεδριακός διάλογος ΝΔ με ενός λεπτού σιγή για τη Χίο – Παρών ο Μητσοτάκης

Ο προσυνεδριακός διάλογος στα Ιωάννινα ξεκίνησε το απόγευμα της Τετάρτης (04/02) με ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των 15 θυμάτων στην Χίο, με παρουσία του προέδρου της ΝΔ και πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, για το 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 15 έως τις 17 Μαΐου 2026 στην Αθήνα.

«Κοινωνικό κράτος για όλους – Νέες προοπτικές και ευκαιρίες» έχει θέμα το προσυνέδριο των Ιωαννίνων και διεξάγεται με τη συμμετοχή του αντιπροέδρου της ΝΔ και υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, της υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφίας Ζαχαράκη, της υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκης Κεραμέως, και της υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνας Μιχαηλίδου, των βουλευτών της Περιφέρειας Ηπείρου, στελεχών των αντίστοιχων τοπικών οργανώσεων και εκπροσώπων της κεντρικής διοίκησης της Νέας Δημοκρατίας και της ΟΝΝΕΔ.

Σε δύο ενότητες χωρίζονται οι εργασίες προσυνεδρίου: Στο 1ο μέρος, το προσυνέδριο ασχολείται με τη θεματική ενότητα «Παιδεία – Υγεία – Εργασία – Κοινωνική Συνοχή» και στο 2ο μέρος, θα διεξαχθεί συζήτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με έναν μαθητή Λυκείου, μία επαγγελματία υγείας, μία ωφελούμενη προγράμματος της ΔΥΠΑ και μία ωφελούμενη προγράμματος πρόνοιας.

Οι εργασίες για τον προσυνεδριακό διάλογο

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την άφιξη του στα Ιωάννινα επισκέφθηκε το Κέντρο Καινοτομίας Ηπείρου, όπου τα εγκαίνια του έγιναν το μεσημέρι της Τετάρτης (04/02) από την υπουργό Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη.