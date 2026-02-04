Χίος: Εισαγγελική εντολή για τη σύλληψη του Μαροκινού από το ναυάγιο με τους 15 νεκρούς – Τον αναγνώρισαν ως διακινητή

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν πληροφορίες του DEBATER, για τραγωδία με τους 15 νεκρούς μετανάστες ανοιχτά της Χίου έχει δοθεί εντολή από αρμόδιο εισαγγελέα για τη σύλληψη του Μαροκινού που υπάρχει ανάμεσα στους υπόλοιπους ΠΕΠ, έπειτα από σχετικές καταθέσεις που τον αναγνωρίζουν ως τον διακινητή.

Σημειώνεται ότι βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες από αέρος και θαλάσσης στο σημείο που σημειώθηκε η τραγωδία με τους 15 νεκρούς μετανάστες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε εξέλιξη οι έρευνες στην Χίο

Εναέρια και θαλάσσια μέσα συνεχίζουν να ερευνούν εξονυχιστικά την περιοχή, τόσο για τον εντοπισμό τυχόν αγνοουμένων όσο και για τη συλλογή αντικειμένων και στοιχείων που θα ρίξουν φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγική σύγκρουση. Παράλληλα, το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας διέταξε τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης, προκειμένου να αποσαφηνιστούν τόσο τα αίτια του περιστατικού όσο και τα γεγονότα που προηγήθηκαν.

Νοσηλεύονται 23 τραυματίες

Όσον αφορά στους τραυματίες, σύμφωνα με τον διοικητή νοσοκομείο της Χίου, στο νοσοκομείο νοσηλεύονται 23 τραυματίες, 22 Αφγανοί και μία λιμενικός.

Όπως είπε ο κ. Χρήστου, η κατάσταση της υγείας της λιμενικού είναι καλή, ωστόσο από τους υπόλοιπους τραυματίες οι τρεις νοσηλεύονται στη ΜΕΘ.

Ανάμεσα στους τραυματίες υπάρχουν και παιδιά, τα οποία νοσηλεύονται στην παιδιατρική κλινική.

38 Αφγανοί και ένας Μαροκινός στο 8μετρο φουσκωτό

Όπως αναφέρει το Λιμενικό στην επίσημη ανακοίνωσή του για το σοβαρό περιστατικό, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης περιπολίας εντόπισαν φουσκωτό ταχύπλοο με μετανάστες να κινείται χωρίς φώτα, προς τις ανατολικές ακτές της Χίου, στη θαλάσσια περιοχή Μυρσινιδίου.

Ο χειριστής, σημειώνεται στην ίδια ανακοίνωση, δεν συμμορφώθηκε με τα φωτεινά και ηχητικά σήμερα και, αντιθέτως, ανέστρεψε πορεία, ενώ στη συνέχεια προσέκρουσε στην πλάγια δεξιά πλευρά του σκάφους του Λιμενικού. «Από τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης, το Τ/Χ ανετράπη και βυθίστηκε, με αποτέλεσμα την πτώση όλων των επιβαινόντων του στη θάλασσα», προσθέτει το Λιμενικό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, το περιστατικό έγινε εντός ελληνικών χωρικών υδάτων, 1,5 μίλι από τη Χίο.

Το σκάφος που συγκρούστηκε με αυτό του λιμενικού ήταν ένα φουσκωτό μήκους περίπου 8 μέτρων, με τουλάχιστον 39 μετανάστες (εκ των οποίων οι 11 ανήλικοι).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από τους διασωθέντες και με τις μέχρι τώρα δηλώσεις τους, όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, όλοι είναι Αφγανοί υπήκοοι πλην ενός Μαροκινού.

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή με τη δεξιά πλάγια πλευρά του σκάφους του Λιμενικού Σώματος, όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι ίδιες πηγές επιβεβαιώνουν ότι δεν υπήρξαν πυροβολισμοί, ενώ επισημαίνεται ότι αμέσως μετά τη σύγκρουση των δύο σκαφών στήθηκε άμεσα τεράστια επιχείρηση διάσωσης.

Τι λέει το Λιμενικό

Σύμφωνα με πηγές του Λιμενικού Σώματος, το σκάφος του λιμενικού διαθέτει θερμική κάμερα (ηλεκτροοπτικό αισθητήρα θερμικής απεικόνισης) η οποία χρησιμοποιείται ως υποβοηθητικό εργαλείο σε συνδυασμό με το ραντάρ για τον εντοπισμό και την αναγνώριση στόχων στο θαλάσσιο πεδίο. Στην συγκεκριμένη περίπτωση κατά δήλωση του κυβερνήτη, δεν χρησιμοποιήθηκε επειδή η χρήση της δεν κρίθηκε εκ μέρους του αναγκαία καθώς, το ταχύπλοο σκάφος με τους ΠΕΠ είχε ήδη εντοπιστεί από κάμερα παρατήρησης στεριάς αλλά και οπτικά με την χρήση προβολέα.