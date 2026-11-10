Θεσσαλονίκη – Κύκλωμα φοροδιαφυγής: Στον ανακριτή οι πρώτοι πέντε συλληφθέντες

Στον ανακριτή έφτασαν το πρωί της Τρίτης, 10 Νοεμβρίου οι πρώτοι πέντε συλληφθέντες του κυκλώματος φοροδιαφυγής, ύψους 206 εκατομμυρίων ευρώ, με τους δεκάδες «αχυρανθρώπους», και τις 900 εταιρείες βιτρίνα, στη Θεσσαλονίκη.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι επιφανείς επιχειρηματίες, λογιστές και δικηγόρος, που μέχρι και την Πέμπτη, αναμένεται να έχουν απολογηθεί. Συνολικά, 1283 πρόσωπα περιλαμβάνονται στη δικογραφία, αλλά μόνο 16 ελέγχονται.

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Ο προγραμματισμός ήταν να απολογηθούν έξι άτομα, ωστόσο ένας βασικός κατηγορούμενος-λογιστής εισήχθη εκτάκτως στο νοσοκομείο την Δευτέρα και εξακολουθεί να νοσηλεύεται.

Σήμερα θα απολογηθεί ένας λογιστής, τρεις ιδιοκτήτες κέντρων διασκέδασης ή καταστημάτων εστίασης και ένας αχυράνθρωπος, ο ηθοποιός-μοντέλο, Ερρίκος Πετιλόν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η θέση των λογιστών είναι αρνητική στο κατηγορητήριο, ενώ οι ιδιοκτήτες καταστημάτων και κέντρων διασκέδασης φαίνεται να παραδέχονται μέρος του κατηγορητηρίου, αλλά επιμένουν ότι πρόκειται μόνο για φοροδιαφυγή.

Το κατηγορητήριο είναι «βαρύ» και χαρακτηρίζει τα λογιστικά γραφεία δεξαμενές «αχυρανθρώπων». Από αυτά τα γραφεία φαίνεται ότι τα μέλη του κυκλώματος έβρισκαν τους ανθρώπους, οι οποίοι έμπαιναν μπροστινοί για να εμφανίζονται ως διαχειριστές και συνέταιροι των εταιρειών, προκειμένου να μην καταβάλλονται οφειλές στο Δημόσιο αλλά και οι ασφαλιστικές εισφορές.

Η ογκώδης δικογραφία, εκτός των 1283 κατηγορούμενων, περιλαμβάνει 917 εταιρείες βιτρίνες με τις οφειλές να φτάνουν τα 206 εκατομμύρια ευρώ.

Στο μακροσκελές κατηγορητήριο περιλαμβάνονται και ονόματα από τον αθλητισμό, πρώην ποδοσφαιριστές και πρώην μπασκετμπολίστες, οι οποίοι το πιθανότερο είναι να έχουν ιδιοκτησιακή σχέση με καταστήματα, τα οποία λειτουργούσαν το τελευταίο διάστημα με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή με αχυρανθρώπους.