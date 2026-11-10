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ΕΛΛΑΔΑ

Επεισοδιακή καταδίωξη στη Θεσσαλονίκη: 21χρονος με κλεμμένο όχημα έσπασε μπάρα διοδίων και έπεσε πάνω σε σταθμευμένα Ι.Χ.

Ο δράστης συνελήφθη στη Νεάπολη

Επεισοδιακή καταδίωξη στη Θεσσαλονίκη: 21χρονος με κλεμμένο όχημα έσπασε μπάρα διοδίων και έπεσε πάνω σε σταθμευμένα Ι.Χ.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI
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Επεισοδιακή καταδίωξη σημειώθηκε τα ξημερώματα στη δυτική Θεσσαλονίκη, με πρωταγωνιστή άτομο, 21 ετών, που οδηγούσε κλεμμένο αυτοκίνητο. Ο νεαρός δεν σταμάτησε σε σήμα αστυνομικών για έλεγχο στην περιοχή των Αμπελοκήπων και ανέπτυξε ταχύτητα, επιχειρώντας να διαφύγει. Κινήθηκε προς τα διόδια Ωραιοκάστρου, όπου έσπασε την προστατευτική μπάρα, συνεχίζοντας την προσπάθεια διαφυγής.

Η καταδίωξη ολοκληρώθηκε στη Νεάπολη, όταν ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος και προσέκρουσε σε σταθμευμένα αυτοκίνητα. Αστυνομικοί της ΟΠΚΕ τον συνέλαβαν, ενώ από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι το όχημα ήταν κλεμμένο.

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Εις βάρος του 21 ετών οδηγού σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμπελοκήπων-Μενεμένης.

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