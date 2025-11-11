Η Ζωή σε… πρώτο πλάνο – Παρουσίασε το πρόγραμμα της “Πλεύσης” ως πυροσβέστης, δικαστής, λιμενικός, αγρότισσα και αρχαία Ελληνίδα

Με έναν διαφορετικό και πρωτότυπο τρόπο παρουσίασε το πρόγραμμα της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, ενσαρκώνοντας πολλούς και διαφορετικούς ρόλους.

Η κυρία Κωνσταντοπούλου, που ήταν στο επίκεντρο της εκδήλωσης, με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) παρουσίασε τον εαυτό της ως πυροσβέστη, λιμενικό, δικαστή, αγρότισσα, δασκάλα, στρατιωτικό του ’40 (για τις γερμανικές αποζημιώσεις), οικονομολόγο, αρχαία Ελληνίδα (για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα) κ.ά., ανάλογα με τη θεματική.

ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI

Σύμφωνα με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, η Πλεύση Ελευθερίας στοχεύει στον άνθρωπο και την κοινωνία: “Ο άνθρωπος μπροστά. Αυτή είναι η μεγάλη νίκη της Πλεύσης Ελευθερίας, που βάζει τον άνθρωπο στο επίκεντρο. Ενα δίκτυο ανθρώπων εργάζεται για το πρόγραμμά μας. Δεν είμαστε μονοθεματικό κόμμα. Έχουμε πρόγραμμα. Είμαι πάρα πολύ υπερήφανη για αυτό που κάνουμε σήμερα και το οποίο είναι πρωτοποριακό. Για αυτό το πρόγραμμα δούλεψαν πάνω από 60 προσωπικότητες από όλο τον κόσμο, 150 από την Ελλάδα, ενώ εργάστηκαν και άλλοι από όλο τον πλανήτη”.

Η ίδια επισήμανε ότι το κόμμα θα στηρίξει “την κατάργηση του ηλικιακού ορίου εκλογιμότητας και την εναρμόνιση του δικαιώματος του εκλέγειν με το δικαίωμα του εκλέγεσθαι”.

“Σήμερα, ψηφίζουν οι νέοι από την ηλικία των 17 ετών, όμως δεν μπορούν να εκλεγούν. Αυτό τελειώνει. Δικαίωμα εκλέγεσθαι αποκτούν όλοι οι πολίτες που έχουν δικαίωμα εκλέγειν και οι νέοι 17-25 ετών θα μπορούν να εκπροσωπούν τους συνομηλίκους και τους συμπολίτες τους στη Βουλή” είπε χαρακτηριστικά.