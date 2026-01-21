Πρέπει να ξανανοίγει δημόσια συζήτηση για θέματα που η νομοθεσία έχει ήδη λύσει;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Κωνσταντοπούλου ζήτησε να τηλεφωνήσουν στον Μητσοτάκη για να παραστεί στη συζήτηση για τα αγροτικά

"Η συνάντηση του Νταβός ήταν προγραμματισμένη - Δεν του προέκυψε"

Η Κωνσταντοπούλου ζήτησε να τηλεφωνήσουν στον Μητσοτάκη για να παραστεί στη συζήτηση για τα αγροτικά
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Την παρουσία του πρωθυπουργού στη συζήτηση που διεξάγεται στην ολομέλεια της Βουλής επί της πρότασης του κ. Μητσοτάκη για σύσταση διακομματικής επιτροπής για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα, ζήτησε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Σε παρέμβασή της, η κ. Κωνσταντοπούλου ζήτησε από τον παριστάμενο υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Κ. Τσιάρα, να τον καλέσει στο τηλέφωνο και να επιστρέψει από το αεροδρόμιο.

«Η συνάντηση του Νταβός ήταν προγραμματισμένη. Δεν του προέκυψε», ανέφερε η κ. Κωνσταντοπούλου, σύμφωνα με την οποία «δεν μπορεί ο πρωθυπουργός να ενεργοποιεί διαδικασία, να συζητάει η Βουλή την πρότασή του και ο ίδιος να μας δείχνει σε ποια υπόληψη έχει την πρότασή του και τον εαυτό του. Διότι όταν δεν έρχεσαι να υποστηρίξεις την πρότασή σου, προφανώς συνομολογείς ότι είναι “για τα μπάζα” η πρότασή σου», είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

